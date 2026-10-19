Niedawno Adam Sikorski, prezes Unimotu, ostrzegał, że bezpieczeństwo paliwowe Polski i całego regionu opiera się dziś na działalności gdańskiego Naftoportu. Gdyby ten terminal przeładunkowy z jakiegokolwiek powodu przestał funkcjonować, zagrożona byłaby działalność nie tylko rafinerii w Gdańsku i Płocku, ale również w niemieckim Schwedt i Leunie. To konsekwencja tego, że wszystkie wymienione instalacje zaopatrywane są przede wszystkim w ropę dostarczaną drogą morską do Naftoportu, a potem rurociągiem biegnącym z Gdańska do wszystkich tych czterech obiektów. Polskie rafinerie istotnej alternatywy dostaw surowca nie mają. Niemieckie rafinerie częściowo zaspokajają swoje potrzeby poprzez terminal w Rostoku i biegnący z niego do obu obiektów rurociąg.

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W sytuacji, gdy niezidentyfikowane drony wojskowe spadają na terytorium Polski, Niemiec czy Rumunii, a nawet zatapiają statki w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii, nietrudno sobie wyobrazić, że mogą w zasadzie pojawić się wszędzie i poczynić wymierne szkody. Inny rodzaj niebezpieczeństwa to cyberataki, które co jakiś czas obejmują niemal wszystkie kraje i branże. Zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzeń mogących ograniczyć lub wstrzymać działalność Naftoportu jest dużo więcej.

Naftoport stał się centrum dostaw ropy do Polski i wschodnich Niemiec

PERN, w którego grupie kapitałowej znajduje się Naftoport, przekonuje, że bezpieczeństwo dostaw należy wzmacniać przede wszystkim poprzez rozwój i zwiększanie odporności istniejącego systemu. „System będzie odporny wtedy, gdy właściwie zadziała nawet w sytuacji, gdy dojdzie w nim do zakłócenia. Dlatego w PERN patrzymy na bezpieczeństwo w sposób całościowy, wielopłaszczyznowy i wielowymiarowy. Rurociąg, terminal przeładunkowy, systemy IT, ochrona fizyczna – stanowią jeden system bezpieczeństwa” – przekonuje dział komunikacji PERN-u.

Dodaje, że za sprawą Naftoportu nasz kraj stał się regionalnym centrum dostaw ropy. Aby tę rolę utrzymać, a także zapewnić większe bezpieczeństwo dostaw i stworzyć rezerwę operacyjną dla obecnie intensywnie wykorzystywanego terminalu, prowadzona jest obecnie budowa nowego głębokowodnego stanowiska przeładunkowego. Ma ono obsługiwać tankowce klasy VLCC, czyli supertankowce mogące jednorazowo przetransportować około 2 mln baryłek ropy (alternatywnie taki wolumen musiałoby przewozić np. 80 tys. cystern drogowych). Inwestycja, realizowana wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk, zwiększy możliwości przeładunkowe Naftoportu o około 9 mln ton ropy i produktów naftowych rocznie. Obecnie moce Naftoportu wynoszą około 40 mln ton ropy i 2 mln ton produktów naftowych.

PERN przekonuje, że konsekwentnie wzmacnia też bezpieczeństwo i odporność krajowego systemu przesyłowego. „W szczególności spółka zwiększa przepustowość strategicznego korytarza Gdańsk-Płock m.in. poprzez rozwój Rurociągu Pomorskiego oraz wykorzystanie technologii zwiększających możliwości tłoczenia. Równolegle PERN realizuje działania podnoszące odporność systemu poprzez redundancję (nadmiarowość w stosunku do tego, co konieczne – red.) kluczowych elementów infrastruktury, modernizacje techniczne, zaawansowaną diagnostykę oraz utrzymywanie wysokiej gotowości operacyjnej” – zapewnia spółka. Ponadto PERN traktuje zdolność szybkiego odtworzenia infrastruktury po awarii lub sabotażu, jako jeden z filarów bezpieczeństwa energetycznego, obok samej przepustowości systemu.

Według Orlenu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ropy do rafinerii korzystających z infrastruktury Naftoportu wymaga skoordynowanego i systemowego podejścia, uwzględniającego zarówno działania instytucji państwowych, jak i właścicieli oraz operatorów poszczególnych elementów infrastruktury. „Istotne znaczenie ma wzmacnianie odporności całego łańcucha dostaw – od morskich szlaków transportowych, przez terminale, porty i infrastrukturę przesyłową, po bazy magazynowe i same rafinerie – a także bieżąca współpraca oraz wymiana informacji o potencjalnych zagrożeniach. Wobec rosnących wyzwań dotyczących infrastruktury energetycznej na Morzu Bałtyckim zasadne jest dalsze rozwijanie systemów monitorowania, zabezpieczeń infrastruktury krytycznej i zdolności reagowania kryzysowego” – informuje dział prasowy Orlenu. Dodaje, że koncern realizuje działania w tym obszarze poprzez wzmacnianie odporności infrastruktury i łańcuchów dostaw oraz inwestycje w cyberbezpieczeństwo i technologie ochrony obiektów energetycznych.

Polska potrzebuje rozwoju pojemności magazynowych

Unimot ocenia, że sytuację rafinerii w Gdańsku, Płocku, Schwedt i Leunie poprawiłaby dywersyfikacja kierunków dostaw, ale do tego niezbędny jest rozwój infrastruktury. „W kontekście strategicznej roli Naftoportu warto również zaznaczyć, że Unimot organizuje dostawy surowca do rafinerii PCK w Schwedt przez Gdańsk i infrastrukturę PERN. Stabilna praca tego zakładu ma znaczenie również dla polskiego rynku, ponieważ około 2 mln ton gotowych paliw rocznie trafia ze Schwedt na rynek zachodniej Polski” – zauważa biuro prasowe Unimotu.

Niewiele na temat terminalu naftowego w Gdańsku ma do przekazania Ministerstwo Energii, które odpowiada za bezpieczeństwo paliwowe Polski, oraz jest urzędem obsługującym Pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, który z kolei wykonuje prawa z udziałów w Naftoporcie i PERN-ie. Departament komunikacji tego resortu podaje, że wzmacnianie zdolności przeładunkowych Naftoportu ma znaczenie dla dywersyfikacji kierunków dostaw i sprawnego reagowania na ewentualne zakłócenia. W tym celu terminal jest rozbudowywany o szóste stanowisko przeładunkowe.

Resort energii ma niewiele konkretów do przekazania również jeśli chodzi o bezpieczeństwo paliwowe Polski. Przekonuje, że nie jest ono zagrożone m.in. dzięki utrzymywaniu wysokiego stanu zapasów interwencyjnych, obejmujących zarówno ropę, jak i paliwa gotowe. „Polska dysponuje rozwiniętym systemem magazynowania ropy i paliw, obejmującym zarówno system zapasów interwencyjnych utrzymywanych przez przedsiębiorców i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, jak i zapasów handlowych zapewniających bieżące i perspektywiczne zapotrzebowanie. System ten zapewnia spełnienie wymogów wynikających z prawa krajowego i unijnego w zakresie utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i paliw” – twierdzi departament komunikacji Ministerstwa Energii.

Jego zdaniem bezpieczeństwo dostaw wzmacniają również możliwości importu drogą morską oraz dostawy kolejowe z państw sąsiednich, w tym z Niemiec, Czech i Litwy. Ponadto resort energii przekonuje, że w ostatnich latach polski rynek paliwowy wykazał zdolność do dostosowywania się do istotnych zmian w strukturze dostaw surowców i produktów naftowych. Mimo to prowadzi działania na rzecz dalszego wzmacniania bezpieczeństwa paliwowego Polski, obejmujące rozwój infrastruktury magazynowej, przesyłowej i przeładunkowej oraz usprawnianie mechanizmów reagowania na ewentualne zakłócenia dostaw. Równolegle rozwijane są rozwiązania regulacyjne wspierające funkcjonowanie systemu zapasów i realizację inwestycji istotnych dla bezpieczeństwa państwa. Nie podaje jednak, jakie konkretnie są to rozwiązania.

Spółki nie oceniają obecnej sytuacji tak optymistycznie jak przedstawiciele rządu. „Potrzebujemy rozwoju pojemności magazynowych i ich lepszego strategicznego rozmieszczenia geograficznego, szczególnie w zachodniej części kraju, ponieważ obecnie największe magazyny paliw znajdują się na wschodzie Polski. Niezbędna jest też większa dywersyfikacja dróg dostaw oraz analiza możliwości utrzymywania części zapasów za granicą, w granicach obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem warunków ich wykorzystania w sytuacji kryzysowej” – twierdzi Unimot.

Należy rozróżnić zapasy ropy od zapasów gotowych produktów naftowych

Orlen podkreśla, że dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa paliwowego w zakresie oleju napędowego i benzyn wymaga przede wszystkim zwiększania odporności infrastruktury krytycznej, sprawnej wymiany informacji o zagrożeniach oraz rozwijania zdolności do reagowania kryzysowego. Z tego powodu spółka zacieśnia współpracę z kluczowymi partnerami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo infrastruktury i dostaw surowców energetycznych.

Według Orlenu obecne pojemności magazynowe ropy i paliw zapewniają spółce możliwość utrzymania ciągłości pracy operacyjnej. Jednocześnie przyznaje, że istotnym czynnikiem wpływającym na przyszłe zapotrzebowanie na pojemności magazynowe będą zmiany w strukturze zapasów interwencyjnych, które mają obowiązywać od 2029 r. „Zakładają one, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych będzie utrzymywać 75 proc. zapasów w postaci paliw gotowych. Dostosowanie krajowej infrastruktury do tych wymogów, w tym zapewnienie możliwości uruchomienia zapasów w wymaganym terminie, może stanowić wyzwanie dla całego systemu magazynowego” – ocenia Orlen. Jego zdaniem z tego względu szczególnego znaczenia nabiera rozwój i modernizacja pojemności przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego i benzyn oraz infrastruktury umożliwiającej ich sprawną dystrybucję.

Unimot apeluje, aby przy ocenie bezpieczeństwa paliwowego Polski rozróżnić kwestię zapasów ropy naftowej od zapasów gotowych produktów naftowych. „Polska jest zobowiązana do utrzymywania zapasów interwencyjnych, odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego zapotrzebowania. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te zapasy są dostępne w postaci gotowych paliw, które można bezpośrednio skierować do odbiorców” – informuje Unimot. Jego zdaniem istotne znaczenie ma zatem nie tylko łączna wysokość rezerw, lecz także ich struktura, możliwość przerobu ropy oraz efektywność struktury magazynowej i dystrybucyjnej.

Niezależnie od tego Unimot uważa, że obecnie każda dodatkowa pojemność magazynowa ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw paliw – zarówno w Polsce, jak i za granicą. PERN nie odpowiada wprost na pytanie, czy i o ile należy zwiększyć pojemności magazynowe paliw. Deklaruje jednak, że jest otwarty na realizację nowych inwestycji w zakresie pojemności magazynowych w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie rynkowe.

Na nasze pytania dotyczące bezpieczeństwa paliwowego Polski nie odpowiedzieli: Anwim, BP, Ministerstwo Aktywów Państwowych, MOL, RARS i Shell. Koncern BP po odpowiedzi odesłał nas do Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, a MAP do Ministerstwa Energii.