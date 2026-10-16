Czy pozytywne wyniki za II kwartał tego roku to jaskółka, która przyniesie JSW już tylko wyniki na plusie w kolejnych kwartałach?

Dodatnia EBITDA za II kwartał, wynosząca 51,8 mln zł, to ważny sygnał, ale nie jedyny powód do ostrożnego optymizmu. Widzimy pierwsze wymierne efekty Programu Naprawczego, dyscypliny kosztowej i porozumienia ze stroną społeczną zawartego w lutym 2026 r. To potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek. Górnictwo pozostaje jednak działalnością obarczoną ryzykiem. Niedawno, ze względów bezpieczeństwa, musieliśmy profilaktycznie otamować jedną ze ścian w kopalni Borynia-Zofiówka, aby zapobiec zagrożeniu pożarowemu. Jej potencjał wydobywczy do końca roku szacowaliśmy na około 150 tys. ton. Takie zdarzenia wpływają bezpośrednio na produkcję i rezultaty finansowe. Dlatego oceniamy nie tylko wynik całej spółki, ale również efektywność poszczególnych zakładów. Część z nich osiąga już pozytywne wyniki, inne wymagają dalszych działań. Naszym celem jest trwała poprawa rentowności oparta na stabilnym wydobyciu i konkurencyjnych kosztach.

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Wyższa cena węgla koksowego chyba pomaga…

Oczywiście. Ceny australijskiego węgla koksowego Premium Low Vol, będącego benchmarkiem dla cen JSW wzrosły w ostatnim okresie do około 270 dol. za tonę, a osłabienie złotego dodatkowo nam sprzyja. Wzrost cen nie był jednak spowodowany hossą na rynku, ale jest efektem spadku podaży w wyniku decyzji administracyjnych po wypadkach w chińskich kopalniach. Zapowiedź przyspieszenia ponownego uruchamiania chińskich kopalń zmieniła trend rynkowy, jednak dotychczas ceny spadają powoli. Należy pamiętać, iż JSW ustala ceny na podstawie uśrednionych notowań: kwartalnych lub miesięcznych i dla cen JSW ważniejsze są notowania w dłuższym okresie, niż krótkotrwałe wzrosty dziennych notowań. Ponadto zmiany cen węgla koksowego nie dokonały się podobnie na wszystkich rynkach, węgle amerykańskie zdrożały w znacznie mniejszym stopniu niż węgle australijskie, co świadczy o postępującej regionalizacji rynku. Rynek węgla koksowego nieustannie ewoluuje, zagadką dzisiaj jest, jaki wpływ na rynek będzie miało ogłoszone w ostatnich dniach porozumienie Chin i USA w zakresie wznowienia dostaw węgla koksowego. Węgiel amerykański jest mocno obecny na rynku europejskim i ze względu na cenę stanowi silną konkurencję dla węgla JSW.

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Czy przychodzą do was klienci i żądają renegocjacji cen i warunków kontraktów?

JSW w polityce cenowej musi uwzględniać warunki rynkowe. Fakt, iż jest jedynym w UE producentem węgla koksowego typu hard, nie jest równoznaczny z pozycją monopolistyczną. Odbiorcy europejscy od lat importują węgiel koksowy z kierunków zamorskich, mają w tym duże doświadczenie, znają te węgle i potrafią komponować z nich mieszanki węglowe dla uzyskania oczekiwanych parametrów koksu. JSW korzysta ze wzrostu benchmarków australijskich. Jednocześnie stara się uwzględniać wszystkie czynniki i zagrożenia w celu utrzymania rynku. O naszej konkurencyjności decydują jednocześnie cena, jak i dopasowanie parametrów węgla do wymagań klienta.

To znaczy?

W przypadku węgla koksowego parametrów jakościowych jest więcej niż w przypadku węgla energetycznego. Węgiel koksowy jest znacznie bardziej wymagającym produktem. O jego przydatności decyduje szerszy zestaw parametrów technologicznych wpływających na proces produkcji koksu. Dlatego pracujemy nad zapewnieniem odpowiedniej i możliwie stabilnej jakości węgla we wszystkich kopalniach. To wyzwanie, ponieważ właściwości surowca zależą w dużej mierze od tektoniki. Konkurujemy przy tym nie tylko z producentami węgla koksowego, ale również z dostawcami koksu m.in. koksem z Chin i Indonezji. Ten czynnik także wpływa na warunki sprzedaży oraz poziom osiąganych przez nas wyników.

Biorąc pod uwagę te wyzwania, które pojawiają się na rynku, jeśli chodzi o cenę mimo wszystko jest szansa na zysk netto w następnych kwartałach?

Poprawa koniunktury zwiększa nasze możliwości, ale wzrost cen węgla nie oznacza automatycznie dodatniego wyniku. Prognozy analityków opierają się przede wszystkim na danych rynkowych. Tymczasem w górnictwie równie istotne są warunki kontraktowe, jakość surowca i uwarunkowania geologiczne. Przykładem jest wspomniana sytuacja w ruchu Zofiówka. Skutecznie wyeliminowaliśmy zagrożenie pożarowe, ale otamowanie ściany oznacza przestój. Zakładamy możliwość wznowienia prac, jednak utraciliśmy już możliwość wydobycia i sprzedaży około 150 tys. ton węgla w okresie do końca roku. Podejmujemy działania mające na celu zrekompensowanie tego ubytku poprzez zwiększenie wydobycia w innych rejonach. Prognozy rynkowe wskazują na możliwość dalszego wzrostu cen w IV kwartale lub co najmniej utrzymania obecnych cen. To korzystna perspektywa, ale o wynikach zdecyduje również stabilność i jakość wydobycia oraz nasza efektywność operacyjna.

Czy zatem za III i IV kw. zobaczymy już zysk netto JSW?

Trzeci kwartał niedawno się zakończył i, co oczywiste, nie mogę komentować wyników przed oficjalną publikacją. Jako spółka giełdowa przestrzegamy zasad równego dostępu inwestorów do informacji. Widzimy poprawę otoczenia rynkowego i pierwsze efekty Programu Naprawczego. Trzeba jednak pamiętać, że dodatnia EBITDA nie oznacza jeszcze zysku netto ani dodatnich przepływów pieniężnych. Naszym celem nie jest jednorazowy dobry wynik, lecz trwała odbudowa rentowności i stabilności finansowej.

...a w IV kwartale?

Jesteśmy dopiero na początku IV kwartału, więc jakiekolwiek prognozy są przedwczesne. Realizujemy działania restrukturyzacyjne, ich efekty są już widoczne, a sytuacja rynkowa nam sprzyja. Zakładamy stopniową poprawę wyników, jednak jej skala i tempo będą zależały od wielu czynników pozostających częściowo poza naszą kontrolą, takich jak poziom cen surowców czy kursy walut. Dlatego koncentrujemy się na tym, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli na stabilności wydobycia, efektywności operacyjnej, dalszej optymalizacji kosztów i konsekwentnym wprowadzaniu działań ujętych w Programie Naprawczym.

Na korzyść wyników JSW świadczyć mogą także dane dotyczące kosztów wydobycia (mining cash cost). Te systematycznie spadają, a w II kw. koszty te spadły poniżej 600 zł za tonę ….

To jeden z najbardziej wymiernych efektów działań restrukturyzacyjnych. Obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia poniżej 600 zł za tonę pokazuje, że dyscyplina kosztowa przynosi rezultaty. W pierwszym półroczu największe znaczenie miało ograniczenie kosztów osobowych oraz zakupów materiałowych. Możliwości dalszych oszczędności nie są jednak nieograniczone. Nie oczekujemy więc równie dynamicznych spadków w kolejnych miesiącach. Priorytetem jest utrzymanie osiągniętej efektywności. Ważną rolę odgrywa też porozumienie ze stroną społeczną, przewidujące zawieszenie określonych składników wynagrodzeń na dwa lata. Ten czas musimy wykorzystać na trwałą przebudowę modelu funkcjonowania spółki i odbudowę jej fundamentów. Równolegle zarządzamy płynnością, między innymi poprzez wydłużanie terminów płatności wobec dostawców i wykonawców. Taki model finansowania ma jednak swoje granice i nie zastąpi trwałych źródeł kapitału. Dlatego tak ważne jest pozyskanie dodatkowych środków i odbudowa zdolności do generowania gotówki.

Czy balansujecie na krawędzi, jeśli chodzi o wydłużanie tych terminów spłaty?

Sytuacja wymaga szczególnej ostrożności, dyscypliny i aktywnego zarządzania. Na bieżąco monitorujemy płynność, identyfikujemy ryzyka i dostosowujemy działania do warunków. Największym zagrożeniem w kryzysie jest utrata kontroli nad ryzykiem. My koncentrujemy się właśnie na jego ograniczaniu. Muszę podkreślić w tym momencie, że dysponuję świetnym, zdeterminowanym zespołem składającym się zarówno z pracowników kopalń, jak i centrali. Działamy w trudnych warunkach, ale konsekwentnie realizujemy ustalone zadania. To wspólny wysiłek, którego celem jest przywrócenie JSW stabilności.

Czy zalegacie np. ze spłatą za koszty dzierżawy maszyn górniczych Famurowi?

Z tą firmą wypracowaliśmy już porozumienie. To przykład, jak ważne są wieloletnie relacje biznesowe, zaufanie i konstruktywny dialog z kontrahentami. Podobne podejście stosujemy we współpracy z innymi dostawcami.

Przejdźmy do programu naprawczego. Aby był on realizowany, nadal potrzebujecie mimo wszystko gotówki. Do końca października obowiązuje porozumienie na bazie, którego JSW ma otrzymać dodatkowe 1 mld zł pożyczki z ARP. Zdecydowaliście się zamienić sprzedaż dwóch spółek celowych na wspominaną pożyczkę...

Nadal potrzebujemy gotówki. Mimo dodatniej EBITDA spółka nie generuje jeszcze przepływów pieniężnych na poziomie, który pozwalałby samodzielnie finansować bieżącą działalność i restrukturyzację. Przeanalizowaliśmy dostępne rozwiązania i uznaliśmy, że w obecnych warunkach instrument dłużny może skuteczniej wspierać stabilizację krótkoterminowej płynności niż pierwotnie rozważana formuła zbycia aktywów.

Ale tę pożyczkę trzeba będzie spłacić. Skąd więc ten ruch?

Jak wspomniałem, kierowaliśmy się przy tej zamianie przede wszystkim kwestiami płynnościowymi, ponieważ w wyniku tej transakcji zbycia płynnościowo nie zyskiwalibyśmy tyle, ile zyskujemy w przypadku pożyczki. Każde finansowanie dłużne oznacza przyszłe zobowiązania, które uwzględniamy w prowadzonych analizach. Dziś jednak priorytetem jest utrzymanie płynności oraz zapewnienie ciągłości działalności JSW, a z naszych analiz wynika, że rozważana pożyczka może przynieść większy efekt niż alternatywny wariant sprzedaży aktywów. To przesądziło o kierunku dalszych prac. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji o uruchomieniu finansowania we współpracy z ARP. Prowadzimy intensywne działania w ramach instrumentu przewidzianego ustawą o systemie instytucji rozwoju, dostęp do tych środków jest uzależniony od realizacji określonych inicjatyw Programu Naprawczego. Równolegle pracujemy nad pozyskaniem kapitału na rynkach zagranicznych. Skuteczne zakończenie obu projektów pozwoliłoby nam w pełni ustabilizować sytuację finansową spółki. Nasze wyzwania należy również postrzegać w kontekście europejskiej polityki przemysłowej. Pozytywnie oceniam mechanizm CBAM i rosnące znaczenie surowców krytycznych oraz strategicznych. Uważam jednak, że Europa zbyt późno zaczęła odbudowywać swoją niezależność przemysłową. Węgiel koksowy i koks są ważnymi ogniwami europejskiego łańcucha wartości przemysłu stalowego. Jeśli poważnie traktujemy zasadę local content, powinna ona obejmować również lokalne surowce w Europie, bez nich trudno mówić o rzeczywistej odporności europejskiego przemysłu.

Do końca roku miało odejść ponad 4200 pracowników i na urlopy i na JOPy. Ile w tym roku ostatecznie odejdzie?

Punktem odniesienia pozostają przyjęte założenia i dostępne instrumenty ustawowe. Nie możemy jednak traktować liczby odejść jako celu samego w sobie. Najważniejsze jest utrzymanie bezpiecznego, stabilnego i efektywnego wydobycia. Dlatego na bieżąco analizujemy, czy tempo odejść nie osłabi zdolności produkcyjnych poszczególnych kopalń. Nie wykluczamy, że część odejść zostanie przesunięta na początek przyszłego roku. To nie rezygnacja z restrukturyzacji zatrudnienia, lecz dostosowanie jej harmonogramu do rzeczywistych potrzeb biznesowych i produkcyjnych.

Skąd ta zmiana?

Pierwszy etap realizacji instrumentów osłonowych pokazał, że zainteresowanie odejściem zgłaszały często osoby najbardziej doświadczone, posiadające kompetencje kluczowe dla funkcjonowania kopalń. Musimy znaleźć równowagę pomiędzy ograniczaniem kosztów zatrudnienia a utrzymaniem potencjału produkcyjnego i kompetencyjnego. Zbyt szybkie odejście części pracowników mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i wydobycie.

Zmiana tempa odejścia pracowników nie wpłynie na zmianę wskaźników programu naprawczego? To może wpłynąć na mniejsze oszczędności…

Oczywiście, przesunięcie części odejść może oznaczać późniejsze osiągnięcie określonych oszczędności w obszarze kosztów pracy. Musimy jednak oceniać pełny efekt ekonomiczny dla spółki, a nie tylko koszty pracy. Jeżeli pozostawienie doświadczonych pracowników pozwoli utrzymać wyższe wydobycie i sprzedaż, dodatkowe przychody mogą przewyższyć związane z tym koszty. Z naszych analiz wynika, że przy obecnych cenach węgla taki scenariusz może być dla JSW bardziej korzystny. Analizy trwają, gdyż Program Naprawczy ma poprawiać efektywność całej spółki, a nie służyć mechanicznemu realizowaniu pojedynczych wskaźników.

W programie naprawczym dużo uwagi poświęcono spółkom GK JSW jak np. JSW KOKS. Mowa jest o dostosowaniu poziomu zatrudnienia do rynkowych standardów. Jak planujecie to osiągnąć w tej spółce?

Sytuacja JSW KOKS jest odmienna przede wszystkim ze względu na sposób finansowania restrukturyzacji zatrudnienia. W JSW możemy korzystać z instrumentów osłonowych finansowanych ze środków publicznych. W JSW KOKS nie ma takiej możliwości, dlatego proces musi zostać sfinansowany ze środków własnych. Dostosowanie zatrudnienia do realiów rynkowych pozostaje jednak konieczne. Bez tego trudno będzie trwale poprawić rentowność segmentu koksowniczego. Naszym celem jest wypracowanie rozwiązań, które pozwolą wzmocnić długoterminową konkurencyjność JSW KOKS, dlatego analizujemy różne rozwiązania, uwzględniając zarówno potrzeby ekonomiczne, jak i konsekwencje społeczne.

Jeśli tak, to wasze plany mogą minąć się z realiami…

Restrukturyzacja to nie tylko wyznaczanie celów, lecz przede wszystkim umiejętność dostosowania działań do zmieniających się warunków. Zidentyfikowaliśmy kierunki zmian w biznesie koksowniczym, ale musimy uwzględniać sytuację rynkową i dostępność finansowania. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoliłoby ograniczyć potrzebę zadłużania spółki i przyszłe koszty finansowe. Dlatego Program Naprawczy podlega bieżącej weryfikacji. Niezmienny pozostaje jego cel, czyli trwała poprawa rentowności i stabilności finansowej. Pozytywnym aspektem jest to, że zbliżamy się do końca bardzo dużych procesów inwestycyjnych, które były ogromnym obciążeniem dla JSW KOKS. Myślę tu przede wszystkim o baterii nr 4 w koksowni Przyjaźń oraz Elektrociepłowni Radlin, które są obecnie na etapie rozruchu.

Pomysły dotyczące optymalizacji zatrudnienia w JSW KOKS, kiedy mogą się zmaterializować?

Dostosowanie zatrudnienia jest niezbędne, ale, jak już wspomniałem, chcemy przeprowadzić je w sposób uporządkowany i odpowiedzialny społecznie. Jednym z rozważanych rozwiązań jest przeznaczenie środków ze sprzedaży określonych aktywów JSW KOKS na programy dobrowolnych odejść, szczególnie w grupie pracowników nieprodukcyjnych. Pozwoliłoby to powiązać proces restrukturyzacji z pozyskaniem środków na jego sfinansowanie.

Byłby to środki znaczone?

Tak. Zakładamy przeznaczenie tych środków na konkretny cel, czyli finansowanie programów dobrowolnych odejść, opartych na rozwiązaniach zbliżonych do instrumentów przewidzianych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa.

Jakie aktywa będziecie mogli sprzedać?

Jesteśmy na etapie analiz i rozmów, dlatego nie chciałbym wyprzedzać faktów. Rozważamy zbycie określonych aktywów, ale żadne rozwiązanie nie zostało jeszcze przesądzone. Po zakończeniu analiz będziemy mogli określić potencjalną wartość transakcji i jej harmonogram.

Wracając do JSW, wasz plan zakłada, że do końca tej dekady będziecie wydobywać rocznie ok. 14 mln ton węgla. Jak to możliwe, skoro odejdzie ze spółki ok. 1/4 pracowników?

Kluczem do trwałej poprawy efektywności jest zmiana modelu organizacji pracy i struktury kosztów, a nie proste przełożenie liczby pracowników na poziom wydobycia. Docelowo zakładamy odejście części pracowników JSW, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału JSW Szkolenie i Górnictwo oraz odpowiednim zaangażowaniu wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Chcemy stworzyć bardziej elastyczny model organizacji pracy, dostosowany do rzeczywistych potrzeb produkcyjnych, bez utraty kompetencji niezbędnych do bezpiecznego wydobycia. Obecna struktura zatrudnienia wiąże się z wysokim udziałem kosztów stałych, niezależnych od skali produkcji. Tymczasem rynek węgla koksowego jest pełen zaburzeń. W okresach spadku cen możliwość dostosowania kosztów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności. Dlatego Program Naprawczy nie może ograniczać się do doraźnych oszczędności. Jego istotą jest trwała zmiana sposobu funkcjonowania JSW, pozwalająca utrzymywać zakładany poziom produkcji przy bardziej racjonalnej strukturze kosztów i odporności na przyszłe cykle rynkowe. Ważnym czynnikiem determinującym wysokość wydobycia, poza ludźmi, jest także bardziej efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń górniczych. Musimy cały czas pamiętać, że realizacja naszego Programu Naprawczego to nie wybór, lecz konieczność!