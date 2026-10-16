W czwartek na otwarciu giełdowej sesji kurs akcji KGHM-u wyniósł 328,1 zł, co oznaczało spadek o 0,9 proc. Potem podaż była jeszcze większa. To skutkowało chwilami przeceną nawet do około 320 zł. Tym samym oddala się perspektywa zbliżenia się do rekordowej wyceny na poziomie 396,4 zł zanotowanej 29 stycznia i 17 czerwca tego roku.

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Foto: Parkiet

Kurs walorów KGHM-u cały czas determinują notowania miedzi i w mniejszym stopniu srebra. Cena pierwszego z tych surowców kształtowała się w czwartek rano na Londyńskiej Giełdzie Metali w granicach 14,29–14,48 tys. USD za tonę z tendencją do spadku. Tymczasem ponad miesiąc temu sięgała 14,87 tys. USD. Dużo większe spadki odnotowano na srebrze. Ostatnio jego kurs wynosi poniżej 60 USD za uncję. W szczytowym okresie hossy na tym metalu, czyli pod koniec stycznia tego roku, był dwukrotnie wyższy. Nie zmienia to faktu, że surowce wydobywane przez KGHM cały czas są znacznie droższe niż rok temu.

Foto: Parkiet

Ceny miedzi i srebra nadal będą pozytywnie wpływały na wyniki KGHM-u

Jakub Szkopek, analityk Erste Securities Polska, zauważa, że sytuacja na rynku metali jest obecnie zupełnie inna niż w I połowie tego roku. Przede wszystkim zwiększyły się obawy inflacyjne, wzrosły stopy procentowe w USA oraz zdrożała ropa naftowa i paliwa. – Dziś ze względu na stosunkowo wysokie stopy procentowe atrakcyjne są inwestycje w amerykańskie obligacje i inne papiery dłużne. Ponadto mocny jest też dolar, a to, co do zasady, nie sprzyja inwestycjom w metale – przekonuje Szkopek. Jego zdaniem widać to zwłaszcza po notowaniach metali szlachetnych, takich jak złoto, srebro czy platyna.

Foto: Parkiet

Odnosząc się do sytuacji na rynku miedzi, zwraca uwagę m.in. na spadek jej produkcji w Chile, kraju, który odpowiada za około 20 proc. globalnego wydobycia tego surowca. Powodem były przede wszystkim niesprzyjające warunki atmosferyczne i wypadki górnicze. W sierpniu pozyskano w Chile o 13 proc. mniej miedzi niż rok wcześniej. Co więcej, była to najmniejsza miesięczna produkcja od lutego 2011 r. Wzrosty spodziewane są dopiero w przyszłym roku. Sytuacji nie ułatwiają jednak napięcia na tle płacowym i ryzyko strajków występujące ostatnio w dużych kopalniach. Przykładowo, niedawno udało się w ostatniej chwili uniknąć strajku w największej na świecie kopalni Escondida.

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– Istotny wpływ na ceny miedzi ma i jeszcze jakiś czas może mieć niepewna sytuacja związana z ewentualnym wprowadzeniem ceł na ten metal w USA. Z tego powodu za Atlantykiem tworzone są coraz większe zapasy miedzi, co zwiększa na nią popyt – twierdzi Szkopek. Zauważa, że już dziś zapasy tego surowca w USA są bardzo duże. Gdyby ryzyko wprowadzenia ceł istotnie spadło, mogłoby dojść do zwiększenia podaży miedzi na rynku i w konsekwencji do spadku jej ceny.

Foto: Parkiet

Analityk Erste Securities Polska prognozuje skorygowany zysk EBITDA grupy KGHM wypracowany w III kwartale na poziomie 3,3 mld zł. Rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 2,3 mld zł. Powodem skokowej zwyżki są przede wszystkim wysokie ceny miedzi i srebra. W ujęciu złotówkowym wzrosły średnio rok do roku odpowiednio o 49 proc. i 63 proc. – Mocno w lubińskim koncernie zwyżkowały też koszty, gdyż o około 30 proc. To konsekwencja istotnie drożejącego prądu, gazu, paliw i wsadów obcych oraz wzrostu podatku od wydobycia – podkreśla Szkopek. Jego zdaniem powoduje to, że jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej C1 zbliża się do 3 USD za funt surowca, podczas gdy w II kwartale wynosił 2,5 USD. Skorygowany zysk EBITDA za cały 2026 r. powinien wynieść jednak 16,6 mld zł wobec 9,8 mld zł wypracowanych w 2025 r.

Niepokojące z punktu widzenia giełdowych inwestorów mogą być za to szeroko rozumiane plany inwestycyjne i akwizycyjne koncernu. – KGHM już w tej chwili ma zaplanowane wielomiliardowe inwestycje rozwojowe związane m.in. z budową trzech nowych szybów górniczych w Polsce, budową czwartej linii mielenia w chilijskiej kopalni Sierra Gorda, czy realizacją projektu nowej kopalni głębinowej Victoria w Kanadzie. Do tego zarząd spółki zapowiedział istotne przejęcia aktywów wydobywczych, a dziś są one bardzo drogie, gdyż szacuje się ich koszt na około 100 tys. USD za 1 tonę przyszłego wydobycia miedzi – zauważa Szkopek. Jego zdaniem realizacja wszystkich tych przedsięwzięć może oznaczać duży wzrost zadłużenia grupy, a w konsekwencji brak dywidendy w kolejnych latach.

W rekomendacji z 10 lutego 2026 r. wycenia akcje KGHM-u na 245,31 zł i zaleca ich sprzedaż.

O dalszych notowaniach akcji KGHM-u może zdecydować planowana akwizycja

Według Pawła Puchalskiego, analityka Santander Biuro Maklerskie, grupa KGHM wypracowała w III kwartale około 3,6 mld zł skorygowanego zysku EBITDA i 1,5 mld zł zysku netto. Jego zdaniem wynik netto będzie istotnie niższy niż w II kwartale, kiedy to wyniósł ponad 2 mld zł, gdyż spółka nie odnotowuje już jednorazowego wydarzenia w postaci poniesienia znacznie niższych kosztów finansowych. W analizie sprzed kilku miesięcy wycenił akcje KGHM-u na 345 zł i wydał dla nich rekomendację „neutralnie”. – W krótkim okresie największy wpływ na notowania akcji KGHM-u może mieć zapowiadana akwizycja aktywa wydobywczego. Z kolei w długim terminie kluczowym czynnikiem będzie popyt na miedź i srebro – mówi Puchalski.

Foto: Parkiet

Zarząd lubińskiej firmy dwa miesiące temu informował, że na rynku miedzi jest w procesie nabycia aktywa na zasadach ekskluzywności. „Proces jest mocno poufny, natomiast jeżeli dobrze nam pójdzie, to na kolejnej konferencji wynikowej może pokażemy już dodatkowe aktywo w rodzinie” – zapowiadał Piotr Krzyżewski, wiceprezes KGHM-u podczas sierpniowej konferencji wynikowej. Jednocześnie zastrzegł, że koncern nie zmierza inwestować za wszelką cenę.

W ostatnich tygodniach zarząd wielokrotnie powtarzał, że dla KGHM-u cała Ameryka Południowa to główny kierunek ekspansji w obszarze poszukiwań i wydobycia miedzi. Oprócz Chile koncern analizuje i bada możliwości prowadzenia tej działalności w Peru, Brazylii, a ostatnio także w Argentynie. W kręgu jego zainteresowania są również Ameryka Północna (Kanada, USA) i Afryka (Maroko).

Z kolei Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych, nie wykluczyła akwizycji na żadnym kontynencie. Jednocześnie zaznaczyła, że spółka bierze pod uwagę jedynie te jurysdykcje, które ocenia jako stabilne pod kątem bezpieczeństwa prawnego. Jej zdaniem obecnie jest jednak mało projektów do nabycia, które są na satysfakcjonującym etapie rozwoju. Ponadto część z nich jest zbyt droga w stosunku do faktycznej wartości.

Jednym z priorytetów KGHM-u jest również badanie złóż na Ukrainie. Spółka ma na ich temat pewną wiedzę, którą obecnie aktualizuje. Ponadto, oprócz już eksploatowanych złóż miedzi, srebra czy molibdenu, zarząd szczególnie interesują złoża litu i tytanu.

Analizując możliwe akwizycje i alianse, warto również przypomnieć, że w marcu tego roku KGHM podpisał memorandum z państwową instytucją Office National des Hydrocarbures et des Mines i Management Group dotyczące współpracy i analiz potencjalnych inwestycji w sektorze surowców w Maroku. Z kolei w maju zależna firma KGHM Chile zawarła umowę z Minera Freeport‑McMoRan South America Limitada dotyczącą rozwoju perspektywicznego projektu poszukiwawczego miedzi w północnym Chile. W tym kraju możliwe są również inne projekty. W czerwcu Sierra Gorda, firma grupy KGHM, oraz kopalnia Spence, należąca do globalnej grupy górniczej BHP, podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest identyfikacja i ocena możliwości współpracy technicznej i operacyjnej w Chile. W tym samym czasie Robinson Holdings, firma zależna KGHM-u, zawarła umowę z podmiotem specjalizującym się w eksploracji nowych złóż dotyczącą analizy poszukiwawczo-rozpoznawczej czterech projektów eksploracyjnych w amerykańskim stanie Nevada.

W KGHM-ie wzrosną koszty i poprawi się ekonomika podatku miedziowego

Jakub Sargsyan, analityk BM mBanku, odnosząc się do potencjalnej akwizycji KGHM-u, podkreśla, że kluczowe znaczenie nie będzie miała wyłącznie wartość transakcji. Równie istotne będą parametry nabywanego projektu, w tym wielkość i jakość złoża, skala udziału KGHM w projekcie, jego położenie oraz związane z nim ryzyka geopolityczne i regulacyjne.

Foto: Parkiet

– Niezależnie od tych czynników pewne obawy budzi fakt, że spółka rozważa zakup aktywa miedziowego w okresie, gdy ceny miedzi utrzymują się w pobliżu historycznie wysokich poziomów. Taka sytuacja naturalnie wpływa na wyceny projektów górniczych i zwiększa ryzyko przepłacenia za nabywane aktywo. Dlatego uważam, że szczególnie istotna będzie dyscyplina inwestycyjna oraz struktura ewentualnej transakcji – ocenia Sargsyan. Jego zdaniem ryzyko przeinwestowania pozostaje obecnie podwyższone, nawet pomimo bardzo dobrych wyników osiąganych przez grupę.

Analityk BM mBanku szacuje, że skorygowana EBITDA KGHM-u w III kwartale 2026 r. wyniesie 3,56 mld zł, natomiast w całym 2026 r. około 16,38 mld zł. Głównym czynnikiem wspierającym wyniki pozostają wysokie ceny miedzi, które wzrosły o 43 proc. w ujęciu dolarowym i o 48 proc. w ujęciu złotowym. – W mojej ocenie, przy tak wysokiej rentowności, spółka może być zmuszona do utworzenia dodatkowych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze. Szacuję ich wartość na około 200 mln zł, co mogłoby przełożyć się na wzrost kosztów pracowniczych o około 15 proc. rok do roku – wskazuje Sargsyan.

Jednocześnie pozytywny wpływ na wyniki powinny mieć zmiany w ekonomice podatku od wydobycia niektórych kopalin. W sierpniu 2026 r. cena miedzi przekroczyła poziom odpowiadający maksymalnej stawce podatku, wynoszący około 14,4 tys. USD za tonę. Oznacza to, że dalszy wzrost cen miedzi nie powoduje już proporcjonalnego wzrostu obciążeń podatkowych. W efekcie każda kolejna zwyżka ceny metalu przekłada się na relatywną oszczędność sięgającą nawet około 2 tys. zł na tonie miedzi, poprawiając dźwignię operacyjną krajowych aktywów KGHM od III kwartału 2026 r.

Z ostatnich danych wynika, że grupa wypracowała w II kwartale ponad 12,8 mld zł przychodów, co w ujęciu rok do roku oznaczało wzrost o 49 proc. Jeszcze mocniej zwyżkowały zyski. Podstawowy wskaźnik, czyli skorygowana EBITDA, wyniósł 3,73 mld zł i zwyżkował o 57 proc. Koncern wysoki zarobek zawdzięczał przede wszystkim sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu. W samym II kwartale średnia cena miedzi wynosiła ponad 13,3 tys. USD za tonę, podczas gdy rok wcześniej jedynie 9,5 tys. USD. Z kolei średni kurs srebra wzrósł do 73,2 USD za uncję trojańską z 33,7 USD. Droższe były też złoto i molibden. Raport okresowy za III kwartał KGHM planuje opublikować 18 listopada.