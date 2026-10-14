Z tego artykułu dowiesz się: W jakim stopniu dostawy rosyjskiego diesla mogą wpłynąć na ceny paliw w Europie i USA.

Które konflikty geopolityczne, poza wojną w Ukrainie, kształtują globalny rynek naftowy.

Dlaczego niskie światowe zapasy i przestoje w rafineriach utrzymują wysokie ceny diesla.

Jak niestabilność na Bliskim Wschodzie wpłynęła na drastyczny wzrost kosztów transportu ropy.

Jakie czynniki, w tym strategiczne rezerwy USA, zadecydują o przyszłości rynku paliw.

Ropa taniała podczas wtorkowej sesji o prawie 2 proc. Cena surowca gatunku Brent spadła do 104 USD za baryłkę, a ropy gatunku WTI do 94 USD za baryłkę. Inwestorzy oceniali skutki ataków rakietowych jemeńskich Hutich na Arabię Saudyjską (które w ostatnich dniach nie doprowadziły do dużych zakłóceń w podaży ropy) oraz wpływ na rynek porozumienia o dostawach rosyjskiego oleju napędowego do USA. Zgodnie z tym porozumieniem, Rosja ma dostarczyć w październiku na rynek amerykański 300 tys. ton paliwa dieslowskiego, w listopadzie 500 tys. ton, a po tym terminie jeszcze 1 mln ton. To stosunkowo małe ilości, jak na potrzeby USA. Pierwsza dostawa może starczyć na 14 godzin konsumpcji. Możliwe jednak, że będzie to wstęp do zwiększenia tego handlu.

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– Zobaczymy, jak sytuacja będzie rozwijać się dalej, ale Rosja ma zdolności do zwiększenia eksportu oleju napędowego. Do końca roku eksport może osiągnąć poziom 3–3,5 miliona ton miesięcznie, wracając do poziomów notowanych przed kryzysem – zapowiedział Aleksander Nowak, rosyjski wicepremier.

Ograniczony wpływ oleju napędowego z Rosji

Ewentualne dalsze zwiększenie rosyjskich dostaw jest jednak kwestią długoterminową i dalece niepewną. Zależy ono m.in. od tego, czy dojdzie do postępów w negocjacjach dotyczących rozejmu na Ukrainie. Wstępne porozumienie o zakupach rosyjskiego diesla wzbudziło już w USA silny, ponadpartyjny sprzeciw. Możliwe, że dojdzie do prób jego zablokowania w Kongresie.

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Z wyliczeń analityków banku Goldman Sachs wynika, że dodatkowe dostawy rosyjskiego oleju napędowego raczej nie zmniejszą znacząco presji na światowe ceny paliw. Szacują oni, że wzrost dostaw o 800 tysięcy ton (co odpowiada w przybliżeniu 6 mln baryłek) obniżyłby hurtowe ceny diesla na amerykańskim Wybrzeżu Meksykańskim i w Europie o zaledwie 1–2 USD na baryłce. Rosja może natomiast mieć poważne problemy z wypełnieniem warunków porozumienia. Eksperci Goldman Sachs podkreślili, że przestoje w rosyjskich rafineriach wzrosły o 3 mln baryłek dziennie w porównaniu z rokiem ubiegłym, co ogranicza zdolność Moskwy do zwiększenia produkcji.

Tymczasem światowe rynki oleju napędowego pozostają pod silną presją. Zapasy w USA spadły o 14 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, a jawne zapasy w Chinach skurczyły się o 11 proc. Goldman Sachs przypisał te niedobory siedmiu kolejnym miesiącom spadku globalnej produkcji oleju napędowego, przy czym eksport drogą morską zmniejszył się o 1,4 miliona baryłek dziennie, czyli o 20 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. To oczywiście jeden ze skutków wojny na Bliskim Wschodzie, na który też nałożyły się skutki ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie.

Niebezpieczne wody

To, że dostawy ropy z regionu Zatoki Perskiej wróciły we wrześniu niemal do poziomu przedwojennego (z wyjątkiem dostaw z Iranu podlegających amerykańskiej blokadzie morskiej), nie zdołało się jeszcze przełożyć na znaczący wzrost produkcji oleju napędowego na świecie. Dostawy październikowe najprawdopodobniej będą niższe, gdyż Iran zintensyfikował ataki na statki przepływające przez Cieśninę Ormuz. Według wyliczeń branżowej organizacji UKMTO, w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeprowadził on prawie tyle ataków, co w poprzednich ośmiu tygodniach.

– Odbudowa eksportu ropy nie oznacza automatycznie większej dostępności oleju napędowego. Rafinerie potrzebują odpowiednich gatunków ropy, wystarczających mocy przerobowych oraz sprawnej infrastruktury, aby wytwarzać wymagane ilości paliwa. Tych ograniczeń nie da się wyeliminować z dnia na dzień. Jednocześnie niski poziom zapasów sprawia, że rynek jest szczególnie podatny na kolejne zakłócenia. To pomaga wyjaśnić, dlaczego ceny oleju napędowego oraz marże rafineryjne pozostają na wyjątkowo wysokich poziomach – wskazuje Ole Hansen, szef działu strategii rynków surowcowych Saxo Banku.

– Pomimo zakorzenionego, choć chwiejnego, optymizmu rynku co do szybkiego i trwałego zakończenia konfliktów wywołujących zamieszanie na rynkach ropy i LNG, perspektywy pozostają niepewne. Niektóre z buforów, które pomagały powstrzymywać wzrost cen ropy naftowej, zaczynają się wyczerpywać – zauważa Bob McNally, prezes Rapidan Energy Group i zarazem były doradca prezydenta George’a W. Busha ds. energii. Zwraca uwagę, że chińska „drastyczna dieta ograniczająca import ropy” dobiega końca i kraj ten kupuje jej więcej, a uwalnianie rezerw z amerykańskiej Strategicznej Rezerwy Ropy Naftowej (SPR) zmierza ku końcowi. Przed rozpoczęciem konfliktu w lutym SPR mieściła około 415 mln baryłek ropy, podczas gdy na początku października było to już zaledwie 282 mln baryłek.

Konflikty na Bliskim Wschodzie mocno też się przyczyniły do wzrostu kosztów frachtu morskiego. Według wyliczeń banku JP Morgan Chase, koszt transportu ładunku statkiem typu VLCC (bardzo dużym lotniskowcem ropy/superzbiornikowcem) z Bliskiego Wschodu do Chin wzrósł do około 35 USD za baryłkę, w porównaniu z zaledwie 3 USD za baryłkę na początku 2026 roku. Stawki frachtowe z amerykańskiego Wybrzeża Meksykańskiego do Chin osiągnęły 41 USD za baryłkę, wobec 6 USD za baryłkę przed wybuchem wojny.