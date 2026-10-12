Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego import kluczowego dla gospodarki oleju napędowego balansuje na granicy opłacalności.

Jakie są rozbieżności w ocenie ryzyka niedoborów paliw między importerami a głównym producentem.

Które zmiany fiskalne i czynniki geopolityczne mogą wpłynąć na stabilność dostaw do Polski.

Czym różni się sytuacja na rynku autogazu od problemów z importem benzyn i oleju napędowego.

Polska nie jest samowystarczalna pod względem zaspokajania krajowego popytu na paliwa płynne. Spośród trzech kluczowych produktów w zdecydowanie największym stopniu musimy się posiłkować importem LPG. W ubiegłym roku dzięki dostawom z zagranicy udało się pokryć aż 82 proc. krajowego zapotrzebowania na autogaz.

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Import zaspokaja 35 proc. krajowego popytu na olej napędowy. Jego znaczenie jest jednak nie do przecenienia ze względu na ogromną rolę diesla w całej branży transportowej. Wystarczy zauważyć, że w ubiegłym roku jego konsumpcja była o 40 proc. wyższa niż łączna konsumpcja pozostałych tradycyjnych paliw płynnych.

Foto: Parkiet

Duże znaczenie w krajowej gospodarce mają też benzyny silnikowe. W tym przypadku import zaspokoił 29 proc. popytu. Jedynym paliwem, które Polska produkuje w ilości wystarczającej do pokrycia zgłaszanego zapotrzebowania, jest JET. Import tego paliwa lotniczego stanowił zaledwie 2 proc. konsumpcji. Zdecydowanie najmniejszy udział w krajowym rynku paliw płynnych mają lekki i ciężki olej opałowy. W ich przypadku import zaspokoił odpowiednio 18 proc. i 43 proc. popytu.

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Według Anwimu import diesla jest na granicy lub poniżej opłacalności

Zbigniew Łapiński, dyrektor ds. zaopatrzenia, logistyki i klientów kluczowych oraz członek zarządu Anwimu, szacuje, że przez pierwsze dwa miesiące tego roku oraz od połowy czerwca do dzisiaj różnica pomiędzy cenami hurtowymi w Polsce a cenami paliw dostarczanymi z importu jest za niska i sprawia, że działalność importowa znajduje się na granicy opłacalności lub poniżej niej. Jego zdaniem szczególnie dotyczy to oleju napędowego.

– Przy utrzymującej się niskiej i/lub ujemnej rentowności działalności importowej (jak to ma miejsce obecnie), naturalne jest, że importerzy będą redukować swoje pozycje kontraktowe, tak by ograniczyć ryzyko potencjalnych strat. Przed nami rok wyborczy, co dodatkowo podnosi ryzyka większej presji na ceny paliw – zauważa Łapiński.

Foto: Parkiet

Dodaje, że w tej sytuacji nawet niewielkie ograniczenie importu do Polski może spowodować okresowe braki paliw na rynku, a w konsekwencji niekontrolowany wzrost cen. W jego ocenie jedynie odpowiedzialna polityka cenowa największych graczy rynkowych pozbawiona wpływu czynników innych niż ekonomiczne oraz rozsądna polityka fiskalna rządu są najlepszym zabezpieczeniem przed takim scenariuszem. – Polski rynek paliw, w znacznej części uzależniony od importu, nie może funkcjonować w oderwaniu od realiów rynków międzynarodowych oraz kosztów działalności importowej – ostrzega Łapiński.

Odnosząc się do niedawno reaktywowanego rządowego programu CPN, przypomina, że będący jego następstwem gwałtowny spadek cen detalicznych oleju napędowego i benzyn jest przede wszystkim efektem obniżenia na te paliwa akcyzy oraz podatku VAT. Ponadto, zgodnie z założeniami, maksymalne ceny detaliczne utrzymywane są w stałej relacji do cen hurtowych. W ocenie Anwimu obecna ich relacja jest utrzymywana na rozsądnym poziomie. W konsekwencji o opłacalności importu nie tyle decyduje program CPN, ile poziom cen hurtowych w naszym kraju i ich relacja do cen paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. Z kolei ceny hurtowe w znacznej mierze wyznaczane są przez krajowych producentów, a więc głównie przez Orlen i w pewnym stopniu przez Aramco.

Foto: Parkiet

Sytuacja na rynku LPG jest bardziej klarowna, ponieważ rynek ten nie jest objęty programem CPN. Po wprowadzeniu sankcji na gaz z Rosji, krajowi importerzy autogazu bardzo sprawnie i szybko udrożnili nowe kierunki dostaw i w pełni zbilansowali swoje potrzeby. Dodatkowo rynek LPG jest u nas zdecydowanie bardziej rozproszony, jeśli chodzi o zaopatrzenie niż ma to miejsce w przypadku benzyn czy diesla. – Nie ma na rynku jednego największego gracza, którego polityka cenowa jest referencją dla pozostałych. Poziomy cen LPG wynikają przede wszystkim z aktualnego bilansu masy (zaopatrzenie vs konsumpcja) wysokiej konkurencyjności oraz z poziomów cen międzynarodowych – twierdzi Łapiński.

W IV kwartale tego roku oczekuje kilkuprocentowych wzrostów zapotrzebowania na kluczowe paliwa płynne. Jego zdaniem niższe ceny benzyn i diesla wynikające z wprowadzonego programu CPN powinny zachęcić kierowców do zwiększonych zakupów. Dodatkowo, ze względu na różnicę cen w Polsce i za granicą, oczekuje wzrostu wolumenów sprzedanych paliw na stacjach przygranicznych, zarówno wśród klientów detalicznych, jak i flotowych.

Unimot obawia się podwyżki opłaty koncesyjnej i podatku CIT

Unimot zwraca uwagę na bardzo niestabilną sytuację rynkową będącą następstwem m.in. blokady cieśniny Ormuz, ataków na ropociągi w Arabii Saudyjskiej oraz ostatnich doniesień o możliwym zakazie eksportu oleju napędowego z USA. To wszystko wpływa na opłacalność importu i dostępność paliw w Polsce. Według spółki wprowadzenie pakietu CPN przede wszystkim ogranicza marże w biznesie handlu detalicznego. Na opłacalność importu paliw ma jednak ograniczony wpływ. „Pakiet reguluje ceny na stacjach, jednak wysokość cen detalicznych nadal podąża za zmianami na rynku hurtowym paliw w Polsce, który ma zasadnicze znaczenie dla opłacalności importu. W tym kontekście bardzo istotna jest również polityka cenowa głównego rynkowego gracza w Polsce” – przekonuje biuro prasowe Unimotu.

Tłumaczy, że importer kupuje paliwo po cenach międzynarodowych i ponosi dodatkowo koszty transportu, przeładunku, magazynowania, finansowania oraz realizacji obowiązków regulacyjnych. Jeżeli możliwa do uzyskania cena sprzedaży w Polsce nie pokrywa tych kosztów i odpowiedniej marży, import staje się mniej atrakcyjny, a część dostaw może zostać ograniczona. W ocenie spółki jest to potencjalny skutek ekonomiczny regulacji cen, a nie automatyczna konsekwencja obniżki podatków.

„Na opłacalność importu wpływają również wszelkie daniny, dlatego należy zauważyć, że planowana skokowa podwyżka opłaty koncesyjnej oraz podwyżka podatku CIT bardzo negatywnie wpłyną na działalność biznesową importerów w Polsce. Mniejsza opłacalność importu może z kolei wpłynąć na dostępność paliw w Polsce, dlatego polityka administracyjna i fiskalna w tym zakresie powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny” – apeluje Unimot. W ocenie spółki nadmierna regulacja rynku, koncentrująca się na obniżaniu cen na stacjach paliw i, co za tym idzie, stymulowaniu popytu, może negatywnie wpłynąć na dostępność diesla i benzyn.

Firmy działające zarówno na rynku detalicznym, jak i hurtowym, chcąc zrekompensować spadek marż na stacjach paliw, mogą próbować zwiększyć marże w hurcie. W efekcie, przynajmniej teoretycznie, opłacalność importu paliw mogłaby wzrosnąć. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny ze względu na ograniczoną podaż paliw na rynku międzynarodowym, a co za tym idzie, wzrost ich cen na tym rynku.

Według Unimotu opłacalność importu LPG zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim od warunków kontraktów zawartych przez poszczególnych importerów oraz od kanałów dostaw (transport morski, kolej, autocysterny). „Z kolei opłacalność importu tego paliwa w zestawieniu z olejem napędowym oraz benzyną jest zmienna w czasie. Wpływają na nią takie czynniki, jak relacja podaży do popytu, pora roku, relacja cen poszczególnych nośników energii, w tym gazu ziemnego, a w obecnym roku również pakiet CPN” – twierdzi Unimot.

Mimo że Polska jest samowystarczalna pod względem zaspokajania swojego zapotrzebowania na paliwo lotnicze, to giełdowa spółka w ostatnim czasie obserwuje wzrost jego importu. Nie są to jednak duże wolumeny. Unimot sprowadza paliwo lotnicze z europejskich rafinerii. Zaznacza, że rynek paliw lotniczych pozostaje bardzo podatny na wydarzenia geopolityczne i sytuację na światowym rynku ropy. „Z punktu widzenia dostawcy najważniejsze jest przygotowanie się na różne scenariusze i zapewnienie ciągłości dostaw niezależnie od sytuacji rynkowej. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi dostawcami i obecnie nie mamy sygnałów, że mogą wystąpić zakłócenia w zakontraktowanych dostawach” – zapewnia Unimot.

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Orlen nie identyfikuje ryzyka wystąpienia braków paliw w Polsce

Płocki koncern przekonuje, że program CPN nie wpływa na ceny paliw w hurcie, gdyż te są ustalane na podstawie uwarunkowań rynkowych, w szczególności notowań produktów gotowych na rynkach europejskich, kursów walut oraz sytuacji podażowo-popytowej. „W konsekwencji obniżki cen detalicznych na stacjach w ramach programu nie przekładają się na opłacalność importu benzyny i oleju napędowego. O jego rentowności decyduje przede wszystkim relacja między krajowymi cenami hurtowymi a parytetem importowym, czyli szacunkowym kosztem zakupu paliwa za granicą i sprowadzenia go na rynek krajowy, obejmującym m.in. koszty transportu, przeładunku i finansowania oraz wpływ kursów walut” – przekonuje dział prasowy Orlenu.

Według spółki opłacalność importu benzyn i oleju napędowego jest zmienna w czasie i zależy od wielu czynników. Wymienia m.in. takie jak indywidualne kontrakty, relacje cenowe pomiędzy rynkami, poziom notowań produktów gotowych, kursy walut, koszty logistyki oraz sytuację podażowo-popytową. Zdaniem Orlenu zwiększone potrzeby importowe mogą wynikać również z przestojów instalacji produkcyjnych. Wówczas import służy uzupełnianiu bieżących potrzeb. Z tego względu spółka uważa, że określenie, w którym okresie opłacalność importu była najniższa, wymagałoby szczegółowej analizy danych handlowych i uwarunkowań rynkowych, a te mają u niej charakter poufny i tym samym nie zamierza ich ujawniać.

Obecnie Orlen nie identyfikuje ryzyka wystąpienia braków paliw w Polsce. Jego zdaniem przejściowe zmiany opłacalności importu są normalnym elementem funkcjonowania rynku i zazwyczaj wpływają na kierunki dostaw, a nie na samą dostępność produktów.

Odnosząc się do opłacalności importu LPG, Orlen zauważa, że zależy ona przede wszystkim od notowań propanu i butanu na rynkach międzynarodowych, kosztów logistyki oraz kursów walut. Z kolei rentowność importu innych paliw (benzyny lotnicze, ciężkie i lekkie oleje opałowe) jest w dużym stopniu uzależniona od indywidualnych kontraktów, bieżących notowań produktów na rynkach międzynarodowych, kosztów transportu, kursów walut, wymagań jakościowych oraz relacji podaży i popytu. Z tego powodu, w ocenie Orlenu, nie można jednoznacznie wskazać, że import któregokolwiek z tych paliw jest trwale opłacalny lub nieopłacalny.