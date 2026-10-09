Prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz podkreślił, że decyzja Komisji Europejskiej potwierdza, że projekty KGHM mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy.

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Europejska gospodarka potrzebuje niezależności surowcowej

„Zagwarantowanie stabilnego dostępu do miedzi warunkuje rozwój wielu gałęzi gospodarki, od energetyki po nowe technologie. Zrównoważona eksploatacja zasobów naturalnych oraz nowoczesne metody recyklingu to, optymalny sposób na wzmacnianie niezależności surowcowej, a tym samym perspektyw rozwoju i odporności europejskiej gospodarki” – poinformował prezes, cytowany w komunikacie spółki.

Paszkiewicz wskazał przy tym, że „bez zapewnienia odpowiedniej podaży i ustabilizowania rynku złomu surowców krytycznych, polityka europejska pozostaje niespójna”, co - jak dodał - „znacząco ogranicza efekty podejmowanych wysiłków i uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego Europy”.

Jak podała w komunikacie miedziowa spółka, przyznanie statusu projektów strategicznych oznacza, iż dwie inwestycje KGHM zostały uznane za istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. „Projekty wpisują się w cele aktu o surowcach krytycznych (CRMA), który zakłada rozwój europejskich zdolności wydobywczych, przetwórczych i recyklingowych oraz ograniczenie zależności od dostaw spoza UE” – podkreślono.

Inwestycja związana z udostępnieniem i eksploatacją złoża Retków-Grodziszcze obejmuje budowę szybu „Retków” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. To jeden z trzech szybów górniczych, których budowę rozpoczęto w 2025 r. W perspektywie do 2055 roku przedsięwzięcie ma umożliwić wydobycie ponad 100 mln ton rudy polimetalicznej, zawierającej blisko 1,5 mln ton miedzi oraz ponad 5 tys. ton srebra – podał KGHM.

W komunikacie podkreślono, że według szacunków w latach 2020–2050 na wdrożenie rozwiązań technologicznych mających ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w UE potrzebne będzie około 22 mln ton miedzi. „Jednocześnie miedź produkowana w UE ma średnio o połowę niższą emisję jednostkową niż ta wytwarzana poza Starym Kontynentem. Rozwój europejskiej bazy surowcowej może więc nie tylko zwiększać bezpieczeństwo dostaw, ale też wyraźnie wpływać na ograniczenie śladu węglowego europejskiej gospodarki” – wskazano w komunikacie miedziowej spółki.

Konieczne unijne wsparcie dla odzysku metali w Europie

Z kolei projekt Zintegrowanej Huty Recyklingowej Legnica obejmuje zaprojektowanie i uruchomienie instalacji do przetopu złomów zawierających od 15 do 60 proc. miedzi, a także metale towarzyszące, w tym nikiel. „Zakładana roczna produkcja huty po zakończeniu inwestycji wyniesie około 135 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz 250 ton niklu. Projekt wspiera realizację jednego z głównych celów CRMA, jakim jest rozwój unijnych zdolności recyklingowych. Mają one pokrywać co najmniej 25 proc. rocznego zużycia surowców strategicznych” – podano.

W kontekście tej inwestycji KGHM zwrócił uwagę, że warunkiem stabilnej pracy instalacji będzie długoterminowy dostęp do złomów miedzi w odpowiedniej ilości i o odpowiednim składzie. „Dlatego istotne jest wypracowanie na poziomie UE rozwiązań, które ograniczą wywóz tych materiałów poza Europę, zapewnią ich dostępność dla unijnego przemysłu oraz będą wspierać odzysk metali towarzyszących, w szczególności surowców krytycznych i strategicznych” – podkreślono.

KGHM wskazał, że przyznanie przez KE dwóm inwestycjom statusu projektów strategicznych może przełożyć się na konkretne ułatwienia w ich przygotowaniu i realizacji.

Grupa KGHM Polska Miedź znajduje się w dziesiątce największych producentów miedzi górniczej na świecie i jest drugim co do wielkości producentem srebra. Posiada aktywa górnicze - kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali - zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce. Największym akcjonariuszem KGHM Polska Miedź jest Skarb Państwa, do którego należy 31,79 proc. akcji spółki.