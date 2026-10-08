Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego dwa konflikty zbrojne zmusiły światowe mocarstwa do interwencji na rynku paliw.

Na czym polega skoordynowana akcja Międzynarodowej Agencji Energii dotycząca rezerw ropy.

Jaką rolę w międzynarodowym planie stabilizacji rynku odegra Polska.

Jakich zmian cen na stacjach paliw można oczekiwać w wyniku uwolnienia zapasów surowca.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zgodziła się w środę 7 października na przyspieszenie uwalniania zapasów ropy naftowej i priorytetowe potraktowanie dostaw oleju napędowego, zgodnie z planem wprowadzonym jeszcze w marcu. Rządy państw członkowskich starają się bowiem uporać z rekordowymi cenami paliw i zakłóceniami w dostawach spowodowanymi wojną z Iranem. Polska ma być gotowa na taki ruch.

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Konsekwencje dwóch wojen dla rynku paliw

Wojny w Zatoce Perskiej i na Ukrainie doprowadziły do zakłóceń w ruchu tankowców. W efekcie obu wojen doszło także do uszkodzeń rafinerii. Choć tu trzeba dodać, że wcześniejsze ataki na rosyjskie instalacje naftowe ze strony Ukrainy nie spowodowały takich rynkowych wahań i niedoborów jak rozpoczęta w marcu wojna USA z Iranem. Oba zdarzenia przyczyniły się do wzrostu cen oleju napędowego do rekordowych poziomów na wielu rynkach i sprawiły, że paliwa stały się poważnym problemem politycznym i gospodarczym na całym świecie.

IEA stwierdziła, że jak najszybsze zakończenie zapowiadanych uwolnień rezerw mogłoby pozwolić na wprowadzenie na rynek około 100 milionów baryłek ropy. Decyzja IEA została podjęta po rozmowach w ramach G7 (spotkanie siedmiu największych gospodarek świata). Decyzja G7 zapadła po tym, jak prezydent Donald Trump ostrzegł, że może zakazać eksportu oleju napędowego ze Stanów Zjednoczonych, jeśli inne kraje nie uwolnią swoich rezerw paliw.

Uwolnienie rezerw ropy i paliw

Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która koordynuje awaryjne zapasy ropy naftowej, uruchomiła w marcu program uwolnienia 400 milionów baryłek ropy, aby przeciwdziałać niedoborom i rosnącym cenom spowodowanym wojną z Iranem. Choć nie wszystkie te wolumeny trafiły wówczas na rynek. „Rządy państw członkowskich wyraziły poparcie dla przyspieszenia uwalniania zapasów ropy naftowej ogłoszonego w ramach wspólnego działania z marca 2026 r., z myślą o jak najszybszym jego zakończeniu” – powiedział w oświadczeniu dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Fatih Birol.

Do tej pory w ramach działań z marca 2026 r. uwolniono około 325 milionów baryłek ropy naftowej, przy czym niektóre kraje uwolniły większe ilości niż pierwotnie zadeklarowały. Pełne uwolnienie wszystkich zapasów, które zostały zadeklarowane, ale jeszcze nie zostały wprowadzone na rynek w ramach akcji z marca 2026 r., pozwoliłoby na pojawienie się na rynku – wedle szacunków IEA – ok. 100 milionów baryłek.

Rządy państw członkowskich Międzynarodowej Agencji Energetycznej nadal posiadają zapasy awaryjne ropy naftowej odpowiadające około 1,1 miliarda baryłek, w tym ponad 200 milionów baryłek oleju napędowego.

Polska ma być gotowa do uwolnienia swoich rezerw ropy naftowej i oleju napędowego, jeśli zostanie osiągnięte ostateczne porozumienie zbiorowe. Minister energii Miłosz Motyka zaznaczył w środę 7 października (jeszcze przed decyzją IEA), że trudno przewidzieć dokładny wpływ na ceny, ale spodziewa się drobnych różnic. Jego zdaniem zwiększona dostępność surowca powinna przełożyć się na niższe ceny także na innych rynkach.