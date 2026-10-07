Polski rynek stacji paliw jest jednym z najważniejszych obszarów działalności grupy kapitałowej MOL i naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju. Koncern interesują zarówno nowe lokalizacje, jak i możliwości wzmacniania jego obecności w regionach, w których jest dziś stosunkowo mało widoczny.

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– Nie wyznaczamy sobie jednak sztywnych celów ilościowych. Koncentrujemy się na rozwoju, który ma solidne uzasadnienie biznesowe i przynosi długoterminową wartość – przekonuje Richard Austen, prezes MOL Polska. Dodaje, że Polska jest bardzo dużym i dojrzałym rynkiem. Co więcej, na tle większości krajów, w których działa grupa, zarówno liczba stacji, jak i pokonywane dystanse są znacząco większe.

MOL analizuje możliwość przejęcia kolejnych sieci stacji paliw

Obecnie koncern chce się przede wszystkim rozwijać tam, gdzie jego obecność pozostaje ograniczona. Przygląda się też najważniejszym korytarzom transportowym. Zauważa, że Polska jest w Europie ważnym rynkiem przewozowym, dlatego obserwuje potrzeby tego sektora i chce mieć stacje paliw w lokalizacjach istotnych z punktu widzenia firm logistycznych.

Jednocześnie MOL pozostaje otwarty na możliwości rozwoju nieorganicznego. W związku z tym nieustannie analizuje potencjalne przejęcia kolejnych stacji paliw. – Tu jednak zawsze potrzeba woli dwóch stron i odpowiednich warunków. Jeśli takie się pojawią, jesteśmy gotowi rozważyć taką możliwość – zapewnia Austen.

Dziś sieć detaliczna grupy MOL obejmuje łącznie 2321 stacji paliw, z czego 458 znajduje się w Polsce. W naszym kraju działają pod markami MOL, MOL Partner, Slovnaft Partner i Lotos. Z kolei na innych rynkach są też obiekty funkcjonujące pod szyldami Ina i Tifon.

W pierwszych latach działalności w Polsce koncern skupiał się przede wszystkim na integracji i stabilizacji przejętej od Orlenu sieci Lotos, ale to już przeszłość. – Rok bieżący to dla nas czas dalszego wzmacniania pozycji rynkowej, budowania rozpoznawalności marki MOL oraz rozwoju sieci partnerskiej. Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla grupy MOL i widzimy tutaj przestrzeń do dalszego, długoterminowego wzrostu – twierdzi Austen.

Pytany, kiedy zakończy się rebranding stacji Lotosu, informuje, że w przypadku obiektów własnych, czyli ponad 270 placówek, przebiegał on dość sprawnie. Nieco większym wyzwaniem było przeprowadzenie zmiany wizerunku stacji prowadzonych przez partnerów franczyzowych. MOL zauważa, że wielu właścicieli tego typu obiektów, poza zmianą marki, inwestowało istotne kwoty w wystrój i wyposażenie, tak aby zaoferować klientom wyższy niż wcześniej standard. Dziś zdecydowana większość placówek franczyzowych działa już pod marką MOL, a w najbliższym czasie koncern spodziewa się finalizacji tego procesu.

Stacje MOL-a w coraz większym stopniu będą pełnić rolę centrum usługowego

Osobną kwestią jest proces zmiany szyldu na stacjach działających pod nazwą Slovnaft Partner. – To program dla niezależnych właścicieli stacji, którzy chcą współpracować z MOL Polska, zachowując swobodę w prowadzeniu własnego biznesu. Nie jest to franczyza – podstawą współpracy jest obszar paliwowy, natomiast partner samodzielnie decyduje o pozostałych elementach działalności swojej stacji – podkreśla Austen. Docelowo wszystkie obiekty w Polsce mają jednak działać pod marką MOL lub MOL Partner.

Spółka jest przekonana, że w nadchodzących dekadach biznes stacji paliw nadal będzie znacząco ewoluował. Tradycyjne paliwa mogą tracić na znaczeniu na rzecz energii elektrycznej oraz innych alternatywnych rozwiązań. Jednocześnie sama stacja będzie w coraz większym stopniu pełnić rolę centrum usługowego.

– Nowoczesna stacja będzie odpowiadać na inne potrzeby – dobrej jakości kawa, smaczne jedzenie, usługi dodatkowe – stacje będą przyciągać klientów nie tylko ceną paliw, ale ogólnym doświadczeniem. Coraz większe znaczenie będzie miał bliższy kontakt z konsumentami, personalizowane oferty i silniejsze przywiązanie do marki – uważa Austen. Z tego też względu koncern dużo inwestuje w rozwój programu lojalnościowego MOL Move, który pozwala na bardziej bezpośrednią komunikację z klientami oraz na budowanie z nimi silniejszych i bardziej spersonalizowanych relacji.