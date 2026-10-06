Ceny na stacjach paliw znów są niższe i to do końca roku. Nominalnie ceny spadły o 1,2–1,3 zł/l dzięki pakietowi Ceny Paliwa Niżej (CPN), czyli obniżeniu stawki akcyzy i VAT (z 23 do 8 proc.). Obowiązuje przy tym cena maksymalna ogłaszana codziennie przez ministra energii. Ceny mogą być jednak jeszcze niższe – o kolejne kilkadziesiąt groszy na litrze. A to dzięki stosowaniu kart lojalnościowych i rabatów. Nowe jesienne promocje wprowadziły we wrześniu Orlen, Shell, a BP od 1 października. Inni gracze także stosują rabaty.

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Wprowadzenie przez rząd maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego nie usztywniło więc sytuacji na rynku i jest nadal możliwa gra rynkowa – z korzyścią dla klienta.

Cena maksymalna nie zabiła konkurencji

Jak informuje nas Grupa Orlen, która posiada w Polsce największą sieć stacji paliw (blisko 2 tys., 24–25 proc. rynku) promocja w programie Orlen Vitay zostanie utrzymana i będzie obowiązywać do 15 października 2026 r. włącznie. Klienci mogą skorzystać z trzech kuponów rabatowych o łącznej wartości 45 zł.

Inni gracze nie mają wyboru i muszą podążać za spółką z udziałem Skarbu Państwa. Shell do 15 października utrzymuje promocje do 35 gr. na litrze wybranego paliwa. Od 1 października także na stacje BP wraca promocja paliwowa pozwalająca oszczędzić 35 gr/l benzyny 95 oraz oleju napędowego. Podobnie jest m.in. na stacjach Avii z Grupy Unimot. Rabaty sięgają 25–40 gr. za litr. Wszystkie promocje dotyczą klientów posiadających karty lojalnościowe, aplikacje mobilne lub kupony rabatowe.

Nadal więc mamy do czynienia z rabatami cenowymi w części sieci stacji paliw. Ci, którzy nie oferują takich promocji, po prostu obniżają ceny. – Nasze doświadczenia z poprzednich edycji programu CPN wskazują, że średnie ceny były niższe od maksymalnych. Na rynkach jest konkurencja, mimo cen maksymalnych, bo te są kształtowane w oparciu o ceny rynkowe (w hurcie – red.). Mamy różne modele zakupu paliwa, co także pozwala niektórym graczom optymalizować koszty i schodzić z ceny. Utrzymanie rynkowych mechanizmów oznacza jednak, że jeśli notowania paliw znów będą rosły na europejskich rynkach, to będzie się to przekładać na wyższe ceny na polskich stacjach paliw – mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.

Jego zdaniem zmiany cen paliw będą w tym tygodniu, ale na razie prognozy nie wskazują na duże wahania. – Pozytywnie na ceny wpłynąć mogą informacje o uwolnieniu rezerw paliw państw G7 oraz o rosnących dostawach ropy z Bliskiego Wschodu. Te w ostatnich dniach września wróciły do poziomu sprzed konfliktu w marcu. Główną barierą jest aktualnie ograniczona dostępność mocy przerobowych w rafineriach – mówi analityk.

To jednak nie koniec gry rynkowej. – Są w Polsce stacje na bazie franczyzy, które oferują niższe ceny paliw od kilkunastu do 20 gr. na litrze względem dużych sprzedawców. To efekt agresywnej konkurencji, nastawionej przede wszystkim na wolumen sprzedaży. U takich prywatnych sprzedawców jest agresywnie obniżona marża, a działalność nastawiona jest na sprzedaż ogromnej ilości paliw. To są indywidualne techniki sprzedażowe. To się dla nich opłaca, ponieważ sprzedaż dużych wolumenów przy obniżonej marży i tak pozwoli na osiągnięcie przez nich zysku i pokrycie wszystkich kosztów – mówi Przemysław Bryksa z KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy.

Kto zapłaci podatek od zysków?

Czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy do końca roku ma kosztować – wedle wyliczeń Ministerstwa Energii – ok. 5 mld zł, a łącznie wszystkie tegoroczne odsłony pakietu Ceny Paliwa Niżej mają kosztować 9 mld zł. Tymczasem rząd za pomocą podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych chce ściągnąć ok. 4 mld zł wpływów (3,8 mld zł w 2026 r. i 200 mln zł w 2027 r.). Oznacza to, że podatek i tak nie zrekompensuje w pełni poniesionych kosztów.

Kto zapłaci ten podatek – zapytaliśmy największych graczy w Polsce. Orlen wstępnie oszacował swoje zobowiązanie podatkowe na ok. 2 mld zł za okres od marca do sierpnia 2026 r. – Ostateczna wysokość podatku za cały okres obowiązywania ustawy będzie zależała od wyników osiągniętych w kolejnych miesiącach i zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy po przeprowadzeniu wymaganych wyliczeń – tłumaczy spółka.

Saudi Aramco, akcjonariusz rafinerii w Gdańsku odmówiło nam komentarza w tej sprawie. Natomiast Unimot szacuje obecnie, że nie będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków za okres od 1 marca do 30 września 2026 r. – Ocena nie przesądza o ewentualnym zobowiązaniu podatkowym Grupy za cały 2026 r. Jego ostateczna wysokość będzie zależała między innymi od wyników osiągniętych przez Grupę Unimot w IV kwartale 2026 r., warunków rynkowych oraz sposobu stosowania i interpretacji przepisów ustawy, a także od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego – informuje nas spółka.

Prezes Unimotu Adam Sikorski uważa, że podatek obejmie znacznie mniejszą liczbę firm, niż się powszechnie wydaje. – Na dziś uważamy, że ten podatek nas nie obejmie. (...) Według mnie dotknie prawdopodobnie tylko producentów paliw, czyli Orlen i Saudi Aramco. Są ku temu ekonomiczne przyczyny – powiedział w piątek 2 października na antenie Biznes24 Sikorski.

Czy to możliwe, tłumaczy nam Przemysław Bryksa. Przed nami trzy miesiące obowiązywania pakietu CPN i cen maksymalnych, wraz z obowiązywaniem podatku od zysków spółek paliw, który właśnie zaczyna działać. – Część przedsiębiorców, zwłaszcza tych odpowiadających za import paliw, będzie mogła uniknąć płacenia podatku od zysków pod warunkiem zastosowania „operacji handlowych”. Przedsiębiorcy muszą podliczyć to, co już się stało w poprzednim okresie rozliczeniowym od marca i muszą wpłacić zaliczkę na podatek w listopadzie za okres przeszły. Jednak podatek ma być rozliczany całościowo za 2026 r. w deklaracjach składanych w 2027 r. Wówczas zobaczymy, jaki poziom rozliczeń będzie faktyczny i ostateczny – mówi ekspert.