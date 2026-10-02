2 mld zł — na tyle Orlen wstępnie oszacował swój podatek od nadzwyczajnych zysków za okres od marca do sierpnia 2026 r.
„W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych, Spółka oszacowała wstępnie zobowiązanie podatkowe w wysokości 2 mld zł za okres od marca do sierpnia 2026 r.” – podała spółka w komunikacie.
Prezydent Karol Nawrocki w czwartek podpisał ustawę wprowadzającą w Polsce podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, który będzie liczony od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Regulacja ta dotyczy podmiotów zajmujących się produkcją paliw lub ich obróbką na podstawie zagranicznych koncesji, a dochód z tego tytułu zasili bezpośrednio budżet państwa.
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Wejście w życie tej ustawy – według deklaracji przedstawicieli rządu – ma umożliwić kolejne wdrożenie programu CPN, którego celem jest obniżka cen paliw na stacjach benzynowych.
Ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych dla podmiotów zajmujących się również produkcją paliw oraz 50-proc. podatek dla sprzedawców.
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Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.
Akcje Orlenu tanieją w piątek, choć skala spadków pozostaje niewielka. Przed godziną 15:00 kurs spółki zniżkował o 1,34 proc., podczas gdy indeks WIG20 tracił 0,77 proc.
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