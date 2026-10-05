Nawet 3,4-proc. spadkiem podczas ostatniej sesji tygodnia Orlen reagował na czwartkową informację o podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W drugiej części sesji kurs był jednak już blisko odrobienia porannych strat.

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Foto: GG Parkiet

Od dłuższego czasu dyskusja wokół obłożenia koncernów paliwowych dodatkowym podatkiem odbijała się na nastawieniu inwestorów do Orlenu. W ciągu miesiąca kurs osunął się o blisko 10 proc., zachowując jednak ponad 60-proc. umocnienie od początku roku.

Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy, jednocześnie zapowiadając skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Rynek może być zaskoczony taką decyzją. Jak wskazują analitycy Trigona DM, mogło się wydawać, że brak wprowadzenia przez rząd oczekiwanych przez prezydenta zmian będzie oznaczał brak podpisu pod ustawą. – Prezydent zdecydował się jednak ją podpisać i skierować do TK w trybie kontroli następczej. Przy kontroli następczej ustawa normalnie wchodzi w życie, a TK może ją zbadać później, natomiast przy prewencyjnej najpierw musiałby się wypowiedzieć TK i dopiero potem ustawa mogłaby wejść w życie – tłumaczy Michał Kozak z Trigona DM. – Zakładaliśmy, że finalnie dojdzie do pewnej formy kompromisu pomiędzy rządowym windfall tax 2.0 a prezydencką propozycją „PKN”, dlatego uważamy, że rynek przynajmniej częściowo dyskontował taki scenariusz. Według szacunków rządu implikowany podatek dla Orlenu za okres od marca do końca 2026 r. wynosi około 2,4 mld zł. Biorąc pod uwagę możliwe przedłużenie okresu obowiązywania nadmiarowego podatku do końca 2027 r. oraz zakładane przez nas utrzymanie bardzo dobrego otoczenia makro w rafinacji, szacujemy, że łączna kwota podatku za 2026/27 może finalnie przekroczyć 4 mld zł – wylicza Kozak. Jak mówi, dodatkowym ryzykiem pozostaje potencjalne wprowadzenie sektorowej podwyżki CIT w latach 2027–29 oraz ewentualny unijny windfall tax, choć w tym przypadku ryzyko implementacji ocenia jako niższe. – Podpisanie windfall tax oraz potencjalne wprowadzenie sektorowego CIT ograniczają również przestrzeń do jednorazowej, maksymalnej wypłaty dywidendy w 2027 r. – podkreśla.

Mimo to Trigon DM nadal spodziewa się w tym roku wyraźnego w porównaniu z 2025 r. wzrostu zysku przypadającego na akcję – wstępnie może to być około 11 zł. W przypadku giełdowego Unimotu Trigon DM czwartkową wiadomość postrzega nawet lekko pozytywnie – ograniczone zostaje prawdopodobieństwo wejścia w życie prezydenckiego projektu „PKN”, który zakładał również ustawowe ograniczenie marż importerów paliw. Unimot reagował w piątek około 1,5-proc. zniżką.

Przed piątkową sesją Unimot podał, że według jego szacunków nie będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki podatku od nadzwyczajnych zysków w III kwartale. Jednocześnie spółka podtrzymała, że za okres od marca do czerwca nie powstanie zobowiązanie do zapłaty zaliczek z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków. "Zarząd emitenta zwraca uwagę na utrzymującą się w III kwartale 2026 r. presję kosztową w segmencie paliw ciekłych. Na warunki prowadzenia działalności wpływają m.in. podwyższona zmienność cen ropy naftowej i paliw, utrzymujące się napięcia geopolityczne, w tym w rejonie Cieśniny Ormuz oraz utrzymująca się struktura cen terminowych typu backwardation" – podano w komunikacie. Jak jednak zaznaczono, powyższa ocena nie przesądza o ewentualnym zobowiązaniu podatkowym Unimotu za cały 2026 r.

Orlen wyliczył z kolei, że jego zobowiązanie wynikające z podatku za okres od marca do sierpnia 2026 r. sięgnie 2 mld zł.

Ustawa, którą w czwartek podpisał prezydent, kierując ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, to drugie podejście rządu Donalda Tuska do opodatkowania nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa przewiduje wprowadzenie czasowego podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r.