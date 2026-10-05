W chilijskiej kopalni Sierra Gorda odsłoniono pierwszą skałę pod budowę czwartej linii mielenia. W lokalnej terminologii jest to uroczystość tożsama z wmurowaniem kamienia węgielnego pod nowy projekt. Dzięki rozpoczętej inwestycji wzrosną moce przerobowe zakładu przeróbczego kopalni Sierra Gorda z obecnych około 48 mln ton do około 60 mln ton rudy rocznie. To z kolei powinno przełożyć się na zwyżkę produkcji miedzi o około 20 proc.. Spółka jednocześnie zaznacza, że jest to konserwatywne założenie.

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Foto: GG Parkiet

Wspólne przedsięwzięcie KGHM-u i australijskiej firmy South32 ma kosztować około 725 mln USD (około 2,8 mld zł). Polski koncern przekonuje, że inwestycja wpisuje się w długoterminową strategię budowania wartości Sierry Gordy oraz wzmacniania jej pozycji na globalnym rynku metali nieżelaznych.

KGHM chce zwiększać produkcję miedzi na rynkach zagranicznych

Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM-u, podczas uroczystości inicjującej rozpoczęcie inwestycji zauważył, że chilijska spółka jest perłą w koronie całej grupy kapitałowej. Już dziś Sierra Gorda należy do grona największych kopalń w Ameryce Południowej. – Dalej chcemy się rozwijać za granicą, również w Chile. Prowadzimy wspólne poszukiwania z dużymi koncernami górniczymi tutaj i w sąsiedniej Argentynie, i jeszcze w kilku miejscach na świecie – poinformował Paszkiewicz. Dodał, że baza zasobowa koncernu na rynkach zagranicznych musi być powiększana i produkcja zagraniczna musi rosnąć, aby KGHM mógł się rozwijać. Jego zdaniem w długim terminie nie jest to możliwe, biorąc pod uwagę jedynie krajowe zasoby.

Foto: GG Parkiet

Z kolei według Elizy Zeidler, wiceminister aktywów państwowych, rosnące zaangażowanie KGHM-u za granicą to nie tylko pozyskiwanie surowców, ale też szansa na wykorzystanie krajowych kompetencji i budowanie pozycji polskiego przemysłu w myśl idei local content. – Zidentyfikowaliśmy, że świadomość tego, że tutejsza kopalnia Sierra Gorda to KGHM, a KGHM to tak naprawdę Polska, jest za mała. Chcemy pokazać, że Polska potrafi, że Polska ma potencjał – przekonywała Zeidler. Jej zdaniem podejmowane działania mają na celu m.in. promowanie rodzimych spółek z grupy kapitałowej na rynku międzynarodowym.

Nowa inwestycja KGHM-u, poza budową czwartej linii mielenia, obejmuje budowę nowej kruszarki szczękowej, młyna HPGR, młyna kulowego, linii flotacji oraz niezbędnej infrastruktury procesowej. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko zwiększenie wolumenu przerabianej rudy, ale i lepsze niż dotychczas wykorzystanie istniejącej infrastruktury wodnej i energetycznej oraz obniżenie jednostkowego kosztu produkcji miedzi określanego w międzynarodowej terminologii jako C1. Zakończenie zaplanowanych prac przewidziano do końca 2029 r., a osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych w II połowie 2030 r.

Foto: GG Parkiet

Rozbudowa zakładu przeróbczego będzie finansowana z przepływów operacyjnych oraz dostępnych instrumentów dłużnych bezpośrednio przez firmę Sierra Gorda S.C.M. KGHM, poprzez KGHM International, ma w niej 55 proc. udziałów, a pozostałe 45 proc. należy do australijskiej grupy South32.

Dotychczas okres eksploatacji kopalni Sierra Gorda (LOM, ang. Life of Mine) szacowano do 2048 r. Budowa czwartej linii mielenia spowoduje, że skróci się on o około trzy lata. To oznacza też, że kopalnia szybciej wypracuje dodatni strumień gotówki i wyższe zyski. Oczywiście LOM w przyszłości może się wydłużyć, zwłaszcza jeśli będą realizowane nowe projekty związane z zagospodarowaniem sąsiednich złóż. W tym kontekście trzeba chociażby pamiętać, że w kwietniu Sierra Gorda i kopalnia Spence, należąca do BHP, podpisały MoU dotyczący współpracy i poszukiwania potencjalnych synergii. Obie kopalnie znajdują się obok siebie, co daje duże możliwości współpracy.

Foto: GG Parkiet

Co obecnie dzieje się w tej sprawie? – Rozmawiamy z BHP o potencjalnej współpracy z ich kopalnią Spence. W Chile mamy również wytypowane potencjalne miejsca, w których już działamy albo chcemy pozyskać koncesję eksploracyjną – twierdzi Paszkiewicz. Dodaje, że spółka myśli też o wejściu w alians z właścicielami projektów w miarę dobrze zbadanych. Stawia na Chile, gdyż kraj ten ma już stabilną jurysdykcję w zakresie realizacji projektów poszukiwawczo-wydobywczych w obszarze metali kolorowych.

Najbardziej perspektywicznym projektem KGHM-u jest Catabela Northeast

Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych KGHM-u, zauważa, że spółka wraz z South32 zaplanowała zakrojony na szeroką skalę program eksploracyjny wokół istniejącej odkrywki, obejmujący zaawansowane odwierty badawcze na obszarze ponad tysiąca hektarów. – Wykonamy około 180 kolejnych odwiertów na obszarze 1300 hektarów. Będą miały głębokość do około 1500 metrów poniżej poziomu terenu – informuje Sobieraj-Kozakiewicz. Dodaje, że przeprowadzenie tak głębokich prac ma na celu precyzyjne rozpoznanie struktury złoża oraz potwierdzenie szacowanych zasobów rudy miedzi, co pozwoli na optymalne zaplanowanie wydobycia na kolejne lata.

Foto: GG Parkiet

KGHM nie tylko zwiększa moce przerobowe kopalni Sierra Gorda, lecz także realizuje intensywny program prac eksploracyjnych ukierunkowany na rozpoznanie zasobów poza obszarem wyrobiska Catabela, z którego obecnie wydobywana jest ruda miedzi. Według KGHM-u najbardziej perspektywicznym i priorytetowym kierunkiem pozostaje Catabela Northeast, położona w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej działalności, wraz ze strefami przylegającymi do eksploatowanego złoża. Jest to niezależne złoże oddalone o kilkaset metrów od obecnej kopalni. Ostatnio KGHM przyspieszył tam wiercenia uzupełniające z udziałem DMC Mining Services Ltd, firmy należącej do grupy KGHM.

Badania geochemiczne i geofizyczne oraz wiercenia rdzeniowe przeprowadzone w złożu Catabela Northeast potwierdziły ciągłość tzw. porfirowej mineralizacji miedziowo-molibdenowej, która pozostaje otwarta wraz z głębokością. Wstępne szacunki KGHM-u wskazują na potencjał rzędu kilku miliardów ton rudy o zawartości miedzi i molibdenu typowej dla tego rodzaju złóż. Dodatkowo bliskość obecnego wyrobiska oraz dotychczasowe wyniki przeprowadzonych prac powodują, że Catabela Northeast staje się kluczowym projektem, dzięki któremu czas funkcjonowania kopalni Sierra Gorda może się istotnie wydłużyć. Dalszym celem prac eksploracyjnych będzie określenie zasięgu i jakości mineralizacji oraz wielkości bazy zasobowej Catabela Northeast.

Foto: GG Parkiet

KGHM planuje również kilka innych przedsięwzięć rozwojowych związanych z funkcjonowaniem kopalni Sierra Gorda. Jednym z nich jest projekt Catabela Deep dotyczący przyszłej eksploatacji warstwy złóż znajdującej się bezpośrednio pod dnem obecnej odkrywki. Następny potencjalnie perspektywiczny obszar rozwoju to Catabela Out-Pit, czyli horyzontalne rozszerzenie obecnego wyrobiska w kierunku zachodnim na obszar Salvadore. Wreszcie projekt Sierra Gorda Oxide to olbrzymie, zhałdowane złoża rud tlenkowych z początków działania kopalni. Obecnie czekają one na przetworzenie na katody miedziowe. Zakładane zdolności produkcyjne szacowane są na około 30 tys. ton rocznie.

KGHM analizuje również projekty w Peru, Brazylii i Argentynie

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, około 60 km na południowy zachód od miasta Calama, na wysokości 1700 m n.p.m. Do dziś jest największą inwestycją zagraniczną w historii KGHM-u i kluczowym aktywem grupy kapitałowej. Komercyjną produkcję rozpoczęła w lipcu 2015 r. Od stycznia 2023 r. kopalnia korzysta z energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii.

W ubiegłym roku produkcja w Sierra Gorda wyniosła około 160 tys. ton miedzi oraz ponad 8 mln funtów molibdenu, z czego na KGHM (ze względu na 55-proc. udział w tym przedsięwzięciu) przypadło 86,8 tys. ton miedzi i 5 mln funtów molibdenu. W tym roku planowana jest na poziomie odpowiednio 90,8 tys. ton i 2,1 mln funtów. Wzrost wydobycia miedzi o 5 proc. ma być przede wszystkim efektem wyższej zawartości tego metalu w przerabianej rudzie. W kopalni wykorzystywana jest woda morska dostarczana rurociągiem z rejonu Mejillones. Z kolei energia elektryczna pochodzi w 100 proc.. ze źródeł odnawialnych.

Foto: GG Parkiet

Niewątpliwym atutem kopalni Sierra Gorda jest to, że eksploatacja złóż miedzi jest w niej stosunkowo tania. W ubiegłym roku koszt produkcji miedzi C1 wynosił jedynie 0,86 USD za funt. Dla porównania w polskich kopalniach KGHM-u sięgał 3,16 USD.

W ubiegłym roku Sierra Gorda wypracowała dla grupy KGHM 4,6 mld zł przychodów, 3,1 mld zł zysku EBITDA i 1,2 mld zł zysku netto. Co równie ważne, od 2021 r. regularnie spłaca zadłużenie wobec KGHM-u. Dotychczas uregulowała 1,25 mld USD pożyczek i odsetek. To efekt tego, że jest już trwale rentowna. Jest też całkowicie samowystarczalna finansowo.

Dla KGHM-u cała Ameryka Południowa to główny kierunek ekspansji w obszarze poszukiwań i wydobycia miedzi. Oprócz Chile koncern analizuje i bada możliwości prowadzenia tej działalności w Peru, Brazylii, a ostatnio także w Argentynie. W kręgu jego zainteresowania są również Ameryka Północna i Afryka. W USA i Kanadzie już prowadzi działalność wydobywczą i poszukiwawczą. Jednocześnie intensywnie poszukuje kolejnych atrakcyjnych projektów, gdyż te kraje ocenia jako oazę stabilności.

Wśród całkiem nowych kierunków ekspansji może być za to Maroko. KGHM już nawet nawiązał w tym kraju bliską współpracę z państwową agencją ONHYM, zarządzającą poszukiwaniem i rozwojem zasobów naturalnych oraz tamtejszą firmą górniczą Managem Group. – Niedługo będziemy brali udział w dużej górniczej imprezie w Rabacie, gdzie chcemy rozmawiać przede wszystkim z Managem. Już od dłuższego czasu jesteśmy z nimi w roboczym kontakcie i rozmawiamy na temat poszukiwania bazy zasobowej i inwestycji w górnictwo miedziowe w Maroku – przyznał Paszkiewicz.

Pytany, czy ze względu na wysokie ceny miedzi zakupy projektów wydobywczych i poszukiwawczych nie są zbyt wysokie, zauważa, że wiele dużych koncernów górniczych nabyło we wcześniejszych latach liczne koncesje i teraz chce się ich pozbyć. Chodzi zwłaszcza o koncesje eksploracyjne, które nie są szczególnie drogie. Wkrótce zarząd KGHM powinien podjąć pierwszą decyzję w sprawie przejęcia. – Już jesteśmy w jednym procesie akwizycyjnym. Ponadto przed nami jest jeszcze kilka takich celów – twierdzi Paszkiewicz.