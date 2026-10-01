Ekspertka podkreśliła jednocześnie, że kluczowe dla skali obniżek cen będzie to, jaki zakres redukcji podatków ostatecznie zdecyduje się zastosować rząd.

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W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować kolejny pakiet osłonowy. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen na stacjach paliw.

Benzyna za 6,67 zł, a diesel poniżej 8 zł? Jest jeden warunek

Według Urszuli Cieślak skala obniżek będzie zależała od tego, czy rząd zdecyduje się na obniżenie VAT-u i akcyzy oraz zastosowanie cen maksymalnych, jak miało to miejsce w pierwszej odsłonie pakietu CPN, czy na rozwiązanie zastosowane pod koniec sierpnia, kiedy obniżono jedynie VAT i wprowadzono ceny maksymalne.

Cieślak przedstawiła również szacunki potencjalnego wpływu poszczególnych wariantów na ceny paliw, zastrzegając, że są to wyliczenia oparte na obecnym poziomie cen.

W wariancie obejmującym obniżkę VAT-u i akcyzy oraz zastosowanie mechanizmu ceny maksymalnej benzyna mogłaby potanieć o około 1,40 zł za litr, do około 6,67 zł. Z kolei olej napędowy mógłby stanieć o około 1,20 zł, do 7,88 zł za litr.

W drugim wariancie, zakładającym obniżkę VAT-u i wprowadzenie ceny maksymalnej, ale bez obniżki akcyzy, benzyna mogłaby potanieć o około 1,10 zł za litr, a olej napędowy o około 92 grosze. Oznaczałoby to spadek ceny benzyny w okolice 6,98 zł za litr, a diesla do około 8,20 zł.

Cieślak zaznaczyła, że ostateczny poziom cen będzie zależał od mechanizmu przyjętego przez rząd.

Światowe notowania ropy i okres obowiązywania ulg. Kluczowe czynniki dla cen na stacjach

Analityczka zwróciła uwagę, że przedstawione wyliczenia odnoszą się do obecnych poziomów cen i nie uwzględniają przyszłych zmian notowań na światowych rynkach.

Jak wskazała, ceny paliw na polskim rynku są powiązane z notowaniami na europejskim rynku ARA, które wpływają na kalkulację kosztów importu. Ma to istotne znaczenie również ze względu na konieczność uzupełniania krajowej produkcji paliw importem.

„Jeżeli ceny na rynku ARA będą spadały i ceny hurtowe będą spadały, to te korzyści będziemy mieć jakby przy niższych cenach netto, więc te ceny mogą spaść jeszcze. Ale jeżeli się okaże, że notowania na rynkach będą rosły i będą rosły ceny netto, to my za chwilę z benzyną znowu wrócimy do poziomu powyżej 7 zł” – powiedziała.

Cieślak zwróciła również uwagę na czas obowiązywania ewentualnych rozwiązań. Jak zaznaczyła, sama ustawa ma obowiązywać do marca przyszłego roku, jednak nie jest przesądzone, czy pakiet obniżek podatków będzie obowiązywał przez cały ten okres, czy też będzie wprowadzany na krótsze okresy i następnie przedłużany.

„Może być tak, jak było wcześniej, czyli pakiet będzie wprowadzany – powiedzmy na miesiąc, a później będzie (...) przedłużany” – powiedziała.

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy związany z wojną USA i Izraela z Iranem. Obejmowała czasowe obniżenie VAT-u i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez ministra energii. Rozwiązanie obowiązywało do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy wygasła w połowie miesiąca.

Drugą odsłonę programu CPN wprowadzono w wakacje, od 17 do 31 sierpnia. Tym razem nie obejmowała ona obniżki akcyzy.

Domański: w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe

Ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 1,2–1,3 zł za litr – poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji i jeszcze w czwartek zostanie ogłoszona.

„Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Szacunkowo o około 1,2–1,3 zł na litrze” – napisał Domański na platformie X.

W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował w orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować kolejny pakiet osłonowy. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen na stacjach paliw.

Prezydent zapowiedział jednocześnie, że skieruje ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej.