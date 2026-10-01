Koszt wydobycia węgla w JSW poniżej psychologicznej bariery
Wyniki JSW za pierwsze półrocze na pierwszy rzut oka są złe. Trudno inaczej ocenić wyniki jakiejkolwiek spółki , jeśli ta notuje stratę netto na poziomie 1 mld zł, a EBITDA jest na minusie rzędu blisko 140,1 mln zł. Nie oznacza to jednak, że nie ma pozytywów.
Perspektywę starał się zmienić na konferencji wynikowej prezes Bogusław Oleksy. Mówiąc o stratach pokazywał, że te są i tak już znacznie mniejsze rok do roku. Bo, jeśli teraz jest miliardowa strata, to za pierwsze sześć miesięcy 2025 r. ta strata wynosiła 2 mld zł, a jeśli EBITDA jest na minusie ponad 140 mln zł, to w ub.r. było to ponad 921 mln zł. Jaskółką, która dla prezesa Oleksego „ma zwiastować wiosnę”, jest wynik EBITDA za II kw. rzędu 51,8 mln zł. – Zadowoleniem przyjmujemy ten wynik. To duża zmiana rok do roku, która potwierdza słuszność naszych działań – powiedział prezes. Niemniej, jeśli poszukamy bardziej, tych punktów, które mogą zwiastować poprawę, jest więcej, a wśród nich jest koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost).
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Na środowej konferencji wynikowej prezes spółki Bogusław Oleksy wskazał, że średnioroczny cel wskaźnika MCC (Mining Cash Cost) w 2026 r. był na poziomie 588 zł za tonę, w II kw. 2026 r. spadł on o 7 proc. wobec I kwartału z 631,19 zł za tonę do 587,27 zł za tonę. Jak wynika z prezentacji wynikowej, najbardziej do spadku wskaźnika przyczyniło się obniżenie kosztu materiałów i energii (o 24,87 zł za tonę) oraz świadczeń pracowniczych (o 19,65 zł za tonę). W całym pierwszym półroczu br. MCC wyniósł 609,26 zł, wobec 777,73 zł rok wcześniej (spadek o 21,7 proc.). W całym 2025 r. MCC wynosił 732,08 zł, a w całym 2024 r. 804,52 zł. Długoterminowym celem założonym w ogłoszonym w poniedziałek przez JSW Programie Naprawczym na lata 2026-35 jest wartość ok. 560 zł.
Jednocześnie, wraz z wynikami, zarząd spółki przedstawił program naprawczy, który zakłada wzrost wydobycia węgla z 13 mln ton w 2025 r. i 13,3 mln ton w 2026 r. do 14 mln ton w 2029 r. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w produkcji, z 85 proc. w 2025 r. do 94 proc. w 2029 r. Co ważne, celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia. Jednostkowy koszt gotówkowy węgla (Mining Cash Cost – MCC) ma spaść z 738 zł za tonę w I poł. 2025 r. do 560 zł za tonę w 2029 r. W I poł. 2026 r. MCC wyniósł 587,27 zł za tonę. Jednostkowy koszt produkcji koksu (Cash Conversion Cost – CCS) ma spaść z 368 zł za tonę w I poł. 2025 r. do 227 zł za tonę w 2029 r.
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