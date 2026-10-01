Wyniki JSW za pierwsze półrocze na pierwszy rzut oka są złe. Trudno inaczej ocenić wyniki jakiejkolwiek spółki , jeśli ta notuje stratę netto na poziomie 1 mld zł, a EBITDA jest na minusie rzędu blisko 140,1 mln zł. Nie oznacza to jednak, że nie ma pozytywów.

Reklama Reklama

Poprawa wyników JSW, które wciąż pod kreską

Perspektywę starał się zmienić na konferencji wynikowej prezes Bogusław Oleksy. Mówiąc o stratach pokazywał, że te są i tak już znacznie mniejsze rok do roku. Bo, jeśli teraz jest miliardowa strata, to za pierwsze sześć miesięcy 2025 r. ta strata wynosiła 2 mld zł, a jeśli EBITDA jest na minusie ponad 140 mln zł, to w ub.r. było to ponad 921 mln zł. Jaskółką, która dla prezesa Oleksego „ma zwiastować wiosnę”, jest wynik EBITDA za II kw. rzędu 51,8 mln zł. – Zadowoleniem przyjmujemy ten wynik. To duża zmiana rok do roku, która potwierdza słuszność naszych działań – powiedział prezes. Niemniej, jeśli poszukamy bardziej, tych punktów, które mogą zwiastować poprawę, jest więcej, a wśród nich jest koszt wydobycia węgla (Mining Cash Cost).

Koszt wydobycia węgla spada

Na środowej konferencji wynikowej prezes spółki Bogusław Oleksy wskazał, że średnioroczny cel wskaźnika MCC (Mining Cash Cost) w 2026 r. był na poziomie 588 zł za tonę, w II kw. 2026 r. spadł on o 7 proc. wobec I kwartału z 631,19 zł za tonę do 587,27 zł za tonę. Jak wynika z prezentacji wynikowej, najbardziej do spadku wskaźnika przyczyniło się obniżenie kosztu materiałów i energii (o 24,87 zł za tonę) oraz świadczeń pracowniczych (o 19,65 zł za tonę). W całym pierwszym półroczu br. MCC wyniósł 609,26 zł, wobec 777,73 zł rok wcześniej (spadek o 21,7 proc.). W całym 2025 r. MCC wynosił 732,08 zł, a w całym 2024 r. 804,52 zł. Długoterminowym celem założonym w ogłoszonym w poniedziałek przez JSW Programie Naprawczym na lata 2026-35 jest wartość ok. 560 zł.

Plan naprawczy JSW

Jednocześnie, wraz z wynikami, zarząd spółki przedstawił program naprawczy, który zakłada wzrost wydobycia węgla z 13 mln ton w 2025 r. i 13,3 mln ton w 2026 r. do 14 mln ton w 2029 r. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w produkcji, z 85 proc. w 2025 r. do 94 proc. w 2029 r. Co ważne, celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia. Jednostkowy koszt gotówkowy węgla (Mining Cash Cost – MCC) ma spaść z 738 zł za tonę w I poł. 2025 r. do 560 zł za tonę w 2029 r. W I poł. 2026 r. MCC wyniósł 587,27 zł za tonę. Jednostkowy koszt produkcji koksu (Cash Conversion Cost – CCS) ma spaść z 368 zł za tonę w I poł. 2025 r. do 227 zł za tonę w 2029 r.