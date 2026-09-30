W dłuższym terminie KGHM pozostaje w korekcie po dynamicznym ruchu wzrostowym.
O 2 proc. rosły w środę po południu notowania KGHM-u, sięgając 330 zł. Kurs domknął w ten sposób lukę powstałą po poniedziałkowym otwarciu. Tyle jeśli chodzi o krótki termin. W nieco dłuższym spółka pozostaje w korekcie po dynamicznym ruchu wzrostowym, który w styczniowym szczycie wyprowadził akcje do dotąd niepobitych poziomów. Już od kwietnia notowania poruszają się w szerokiej konsolidacji, mniej więcej między 290 a 385 zł. Kolejne szczyty (maj, czerwiec, wrzesień) nie pokonały lutowego maksimum, a ostatni, wrześniowy, ukształtował się na zbliżonym poziomie. Sugeruje to wyczerpywanie się impetu i przewagę podaży w górnej części formacji.
W tym tygodniu notowania zeszły do poziomu najniższego od początku sierpnia. Kurs spadł już poniżej pięćdziesięciosesyjnej średniej (około 340,7 zł), która spłaszczyła się i pełni teraz rolę oporu. Notowania testują dwustusesyjną średnią (około 318–320 zł), nadal wyraźnie rosnącą, co stanowi teraz wsparcie o dużym znaczeniu długoterminowym. Narastającą presję podaży widać też po obrotach, które były wyraźnie wyższe podczas nieudanej próby wybicia ponad wspomniany opór. Wygląda na to, że kurs KGHM-u zmierza w kierunku wsparcia wokół 300 zł, gdzie ukształtowały się dołki w lipcu. Zamknięcie sesji poniżej 200-sesyjnej średniej, a zwłaszcza poniżej 290 zł (dołki z lipca i września), otworzyłoby drogę do testu 240–250 zł.
Obok średniej dwustusesyjnej kurs balansuje na wsparciu w postaci linii poprowadzonej przez dołki z marca i lipca. W średnim okresie możemy zatem mieć do czynienia z układem trójkąta, z którego wybicie dołem byłoby jeszcze bardziej ryzykowne dla KGHM-u.
Obrona średniej dwustusesyjnej i wspomnianej linii trendu wzrostowego mogłaby jednak wymazać negatywny scenariusz. Zwłaszcza potwierdzone wybicie ponad 385 zł wskazywałoby na powrót do trendu wzrostowego.
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