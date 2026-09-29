Z tego artykułu dowiesz się: Z jakimi wyzwaniami finansowymi mierzy się JSW i które wskaźniki pokazują pierwsze oznaki poprawy.

Na jakich działaniach koncentruje się wieloletni program naprawczy spółki, od optymalizacji kosztów po zarządzanie inwestycjami.

Jakie trendy dominują w produkcji i sprzedaży węgla oraz koksu, a także jak zmieniły się ceny surowców.

Jaką strategię w obszarze wydatków inwestycyjnych przyjęła Grupa JSW, by ustabilizować swoją sytuację finansową.

W drugim kwartale wynik netto Grupy był ujemny i wyniósł 427,5 mln zł, wobec 615,9 mln zł straty odnotowanej w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. – Mimo straty wyniki pierwszego półrocza pokazują pierwsze efekty działań restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na stabilizację sytuacji finansowej oraz trwałą poprawę efektywności działalności Grupy JSW – wskazuje spółka w komunikacie giełdowym.

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Odbudowa wyników spółki

EBITDA za drugi kwartał bieżącego roku bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 51,8 mln zł wobec straty w wysokości 192,4 mln zł odnotowanej w trzech pierwszych miesiącach tego roku. EBITDA za pierwsze półrocze 2026 roku była ujemna na poziomie 140,6 mln zł, w stosunku do straty 921,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W drugim kwartale tego roku kopalnie wyprodukowały ponad 3,2 mln ton węgla, czyli na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału. W tym samym okresie produkcja koksu spadła o 10,9 proc. i wyniosła niespełna 0,7 mln ton. W ujęciu pierwszego półrocza tego roku, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowano natomiast wzrost produkcji zarówno węgla, jak i koksu. W przypadku węgla produkcja zwiększyła się o 4,2 proc., do 6,5 mln ton, a koksu o 1,1 proc., do 1,4 mln ton.

– Przez ostatnie miesiące konsekwentnie wdrażaliśmy działania restrukturyzacyjne. Przygotowany przez nas Program Naprawczy na lata 2026-2035, obejmujący zarówno Spółkę, jak i podmioty zależne ma kompleksowy charakter, z jednej strony koncentruje się na zabezpieczeniu płynności finansowej i stabilizacji działalności w krótkim terminie, z drugiej zaś zakłada głębsze, długofalowe zmiany, których celem jest trwała poprawa efektywności operacyjnej i rentowności całej Grupy. Część zaplanowanych działań jest już w realizacji, a kolejne będziemy sukcesywnie wdrażać zgodnie z przyjętym harmonogramem – mówi Bogusław Oleksy, prezes zarządu JSW SA.

Wśród najważniejszych elementów Programu znajdują się m.in. działania poprawiające płynność finansową, w tym pozyskanie przedpłat czy sprzedaż wybranych aktywów, odroczenie płatności wobec ZUS, ograniczenie nakładów inwestycyjnych, optymalizacja kosztów operacyjnych oraz dostosowanie poziomu zatrudnienia do realnych potrzeb Spółki.

Rośnie sprzedaż węgla

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych w drugim kwartale tego roku wyniosła ponad 2,05 mln ton, tj. więcej o 8,7 proc. niż w trzech pierwszych miesiącach 2026 roku. Natomiast sprzedaż koksu w omawianym okresie osiągnęła poziom prawie 0,7 mln ton, czyli mniej o 10,7 proc. Średnia cena węgla koksowego w tym czasie była na poziomie 767 zł, tj. wyższym o 6,2 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Wyższa była cena koksu i wyniosła 993 zł, tj. więcej o 7,6 proc. W rezultacie przychody ze sprzedaży były wyższe o 7,1 proc. niż w pierwszym kwartale 2026 roku i osiągnęły wartość prawie 2,3 mld zł. Jednak porównując pierwszych sześć miesięcy tego roku do analogicznego okresu rok wcześniej, przychody były niższe o 5,8 proc. i wyniosły ponad 4,3 mld zł.

W drugim kwartale tego roku wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej JSW, w ujęciu gotówkowym, wyniosły 532 mln zł i były o 15,6 proc. niższe niż w poprzednim kwartale. W całym pierwszym półroczu nakłady inwestycyjne były o 38,9 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Środki przeznaczono m.in. na wyrobiska górnicze, modernizację zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz zbrojenie ścian, a także na inwestycje realizowane w JSW KOKS.