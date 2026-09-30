Początek września nie wskazywał, że tej jesieni polska energetyka żywo będzie komentować sprawy naszego węgla. Worek z górniczymi tematami rozwiązał były już prezes Orlen Termiki Andrzej Gajewski na XXX Forum Ciepłowników Polskich. Mówił on m.in. o ryzyku niedoborów węgla tej zimy, a także o ruchach kopalń względem spółek energetycznych. – Polska Grupa Górnicza, Bogdanka przesłały do swoich kontrahentów informacje, że chcą renegocjować cenę kontraktów i dostaw węgla jeszcze na ten sezon grzewczy – zdradził w połowie września Gajewski. Jak wskazał, spółki górnicze zaczynają zachowywać się tak samo jak zimą 2022/2023 r. Wówczas była groźba wypowiadania umów lub realizacji kontraktów nie w pełni. Wyraził on obawy, że do takich działań może dojść i tej zimy. Prezesi spółek energetycznych przy innych okazjach przyznawali, że i oni takie listy otrzymali, ale uspokajali, że do żadnych perturbacji nie dojdzie. Kopalnie odpowiadają nam, że reagują na zmiany otoczenia rynkowego. Wydaje się, że do kryzysu w relacjach między kopalniami a elektrowniami póki co droga daleka, choć niewielkie ustępstwa ze strony energetyki są możliwe.

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Energetyka przyznaje, że listy do nich trafiają

Ceny węgla energetycznego rosną na światowych rynkach, dlatego też kopalnie starają się wycisnąć z nadarzającej się okazji jak najwięcej, choć skala wzrostów cen, a tym samym szansa na zwiększenie przychodów jest znacząco mniejsza. Dzieje się tak mimo że kopalnie ustalają ceny dostaw na cały rok. Otrzymanie listów potwierdziły nam Enea i PGE. – Potwierdzamy pojawienie się takich pism, zaproszeń do rozmów. Aktualnie jesteśmy w fazie przygotowań do negocjacji i zobaczymy, jaki będzie ich efekt. Na ten moment zakładamy, że to co zakontraktowaliśmy w zakresie cen węgla, przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (ceny węgla wpływają na jej wysokość – red.) to zrealizujemy w tym roku. Co do kontraktacji na rok następny to rozmowy trwają i przewidujemy, że pod koniec października lub listopada będziemy finalizować ustalenia kosztów – mówił Rafał Soja, prezes Enea Power&Gas Trading na konferencji wynikowej.

PGE, największa spółka energetyczna w kraju, także potwierdza otrzymanie pisma. – Tak, otrzymaliśmy takie pismo od PGG. Tego typu rozmowy obecnie się toczą, natomiast jest za wcześnie, abyśmy mogli mówić o efektach i o tym, czy dojdzie do ewentualnych zmian w umowach i kontraktach. PGE to nadal największy podmiot kupujący węgiel kamienny od PGG. Ceny są ustalone, ale jeśli sprzedawca chce usiąść do rozmów, to my takich negocjacji nie odmawiamy, jednak nie oznacza to na obecnym etapie żadnych zmian w kontraktach – mówił „Parkietowi” Dariusz Lubera, prezes PGE.

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„Rutynowe rozmowy z klientami”

Jak tłumaczą takie listy spółki górnicze? Żadna z firm nie odpisała nam, że przesłała listy, a jedynie, że „są w stałym kontakcie ze swoimi klientami”. Tak też odpowiedziała nam Polska Grupa Górnicza. – Spółka jest w ciągłym kontakcie ze swoimi klientami z sektora energetyki i ciepłownictwa, z którymi posiada umowy na sprzedaż węgla. Spółka prowadzi również rozmowy dotyczące poziomu cen węgla dla dostaw bieżących, jak i przyszłych – informuje nas biuro prasowe PGG, które podkreśla – pytane o cenę węgla – że na dzień zawierania umów sprzedaży węgla PGG odzwierciedla w cenach kontraktowych aktualne warunki rynkowe. PGG pytane o wpływ geopolityki na cenę sprzedawanego surowca odpowiada nam, że kwestie dotyczące zawierania, zmiany oraz rozwiązywania umów przez spółkę „są każdorazowo rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień zawartych umów oraz innych mających zastosowanie uregulowań”.

LW Bogdanka z kolei nie ujawnia szczegółów korespondencji z odbiorcami węgla, a co do ceny, na bieżąco analizuje zmiany na rynku energetycznym i we współpracy z kontrahentami podejmuje działania służące dostosowaniu warunków handlowych, w tym cenowych, do aktualnej sytuacji rynkowej. – Rozmowy w tym zakresie stanowią element bieżącej współpracy z odbiorcami – tłumaczy Bogdanka.

Wreszcie Południowy Koncern Węglowy (dawny Tauron Wydobycie) przyznaje nam, że prowadzi negocjacje ze swoimi odbiorcami cały czas, w tym również w zakresie aktualnych cen w kontraktach na dostawy węgla. PKW, pytany, czy ceny węgla na rynkach światowych są podstawą do zmian zapisów dotychczasowych umów odpowiedział nam, że kontrakty na dostawy węgla są zawierane najczęściej z dużym wyprzedzeniem i dotyczą dużej części produkcji, co gwarantuje możliwość planowania wydobycia, produkcji i logistyki. – W trakcie realizacji kontraktów zawsze zdarzają się sytuacje, w których ceny w nich zawarte, zarówno w dół jak i w górę, odchylają się w stosunku do bieżącej sytuacji rynkowej. I właśnie obecnie mamy do czynienia z taką sytuacją w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie – wskazuje firma.

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Prężenie muskułów

Analitycy uważają, że póki co nie grozi nam kryzys w relacjach między energetyką a kopalniami. – Zrywanie długoterminowych umów na dostawy węgla przez kopalnie jest mało prawdopodobne z uwagi na wspólnego właściciela państwowego oraz długoterminowy charakter relacji. Historycznie długie kontrakty stabilizowały rynek: przy niskich cenach światowych węgiel w Polsce był relatywnie droższy, a przy wysokich cenach – relatywnie tańszy – mówi Michał Sztabler, analityk Noble Securities. Jego zdaniem presja cenowa (jak żądania) stanowi formę negocjacji, które prawdopodobnie zakończą się umiarkowanym wzrostem cen. – Być może obie strony ustąpią i do ew. podwyżek może dojść, ale znacznie mniejszych, niż chciałyby tego same firmy górnicze. Ta relacja ma też drugą stronę. Jeśli ceny węgla wrócą do niższych poziomów, sytuacja może się odwrócić i to spółki energetyczne będą skore do zakupu mniejszego wolumenu surowca – wskazuje.

Czy ewentualnie droższy węgiel wpłynie na wyższe ceny prądu w przyszłym roku? Jest to mało prawdopodobne. – Surowce już są drogie, a spółki sprzedażowe zakontraktowały już wolumen energii na przyszły rok w znaczącym stopniu. Widzą więc, po jakiej cenie kupią, niezależnie od obecnych rozmów spółek górniczych z producentami energii. Ewentualne podwyżki cen węgla mogą mieć wpływ na kontrakty z dostawą za 2 lub 3 lata – mówi analityk.

Faktem jest jednak, że zapasy węgla samych kopalń są bardzo skromne. We wrześniu stan zapasów w PGG wynosił ok. 0,8 mln ton, w Bogdance 0,4 mln ton, a w PKW poniżej 0,1 mln ton.