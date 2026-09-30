Zarząd i rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjęły „Program Naprawczy JSW na lata 2026–2035 z uwzględnieniem spółek zależnych”. Założenia programu streścił w kilku zdaniach prezes firmy Bogusław Oleksy. – Ograniczamy koszty, poprawiamy efektywność, dostosowujemy zatrudnienie i prowadzimy działania służące zapewnieniu stabilnego finansowania. Przed nami konsekwentna realizacja dziesiątek kolejnych inicjatyw obejmujących wszystkie kluczowe obszary działalności JSW. To wymaga odpowiedzialności, dobrej współpracy i zaangażowania całej organizacji. Nasz cel to trwale poprawić sytuację spółki i stworzyć warunki do jej stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju, niezależnie od zmiennych i wymagających warunków rynkowych – powiedział prezes JSW.

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Wyższe wydobycie w JSW?

Program zakłada wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 r. do 14 mln ton w 2029 r. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. Jednocześnie JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w całkowitej produkcji węgla – z 85 proc. w 2025 r., do 94 proc. w 2029 r. Istotnym celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Zgodnie z założeniami programu ma się zmniejszyć z 738,02 zł/t w 2025 r., do 587,86 zł/t w 2026 r. W 2027 r. ma wynieść 535 zł za tonę, w 2028 r. 545 zł/t, a w 2029 r. 560,16 zł/t. Zgodnie z założeniami programu w 2026 r. z instrumentów osłonowych może skorzystać łącznie do ok. 4,2 tys. pracowników JSW.

Trzeba jednak pamiętać, że plany produkcyjne JSW w ostatnich latach nie były realizowane z różnych przyczyn m.in. geologicznych. – Zdarzało się sporo katastrof górniczych, które miały bezpośrednio przełożenie na wysokość wydobycia poprzez wstrzymanie prac na danym odcinku. Wybuchały też pożary w obszarach, które prowadziły do terenów, które z kolei miały być eksploatowane. Spółka, podając prognozy o wzroście wydobycia, być może zakłada, że takich zdarzeń już nie będzie. Patrząc jednak na założenia od 2020 r., to firmie nie udało się jeszcze zrealizować swoich planów wydobywczych, dlatego też do tych danych należy podejść z pewną ostrożnością. Jeszcze kilka lat temu mowa była o wydobyciu nawet 16 mln ton węgla rocznie, jednak później nie zbliżono się do takiej liczby – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

W kontekście rosnących od dwóch lat kosztów pracowniczych w JSW analityk wskazuje, że mimo odejść pracowników na wcześniejsze emerytury, koszty działalności okresowo wzrosną. Pracownikom będą bowiem zwracane zamrożone dodatki, a więc „trzynastki”, nagrody barbórkowe i deputaty, a do tego dochodzą założenia wzrostu inflacji. Spółka zakłada także spory spadek kosztów wydobycia węgla Mining Cash Cost z 588 zł za tonę do 535 zł w przyszłym roku. – To ambitne założenia – znacznie poniżej naszych dotychczasowych prognoz – mówi analityk.

Najtrudniejsze zadanie – spółki celowe

Program naprawczy obejmuje nie tylko samą JSW., ale również spółki z grupy kapitałowej. Istotnym jego elementem ma być plan naprawczy przygotowany przez JSW Koks, określający działania ukierunkowane na poprawę efektywności i stabilizację działalności tej firmy. Zakłada on stabilizację produkcji koksu na poziomie 3,4 mln ton rocznie, a także optymalizację zatrudnienia, dostosowanie struktury działalności i aktywów do docelowego modelu operacyjnego oraz restrykcyjną kontrolę kosztów. Jednym z najtrudniejszych wyzwań może być właśnie poprawa rentowności w spółkach zależnych, o czym mówi plan naprawczy. – Póki co odejścia pracowników w ramach ustawy górniczej dotykały tylko spółki górniczej z grupy, a więc JSW. Teraz pora również na JSW Koks, gdyż naprawa i tej spółki jest konieczna i nieunikniona, jeśli JSW chce długoterminowo poprawić zarządzanie. W ostatnich latach to JSW pożyczała JSW Koks pieniądze poprzez dostawy węgla, za które nie płaci. Te zobowiązania wcześniej czy później muszą być uregulowane, a współpraca między tymi podmiotami w grupie naprostowana – mówi Jakub Szkopek.