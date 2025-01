Blisko 400 mld zł na inwestycje. Jest nowa strategia Orlenu

Bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja, cele środowiskowe i rozwój oferty to nowa strategia Orlenu. „Energia jutra zaczyna się dziś” to najbardziej ambitny i największy program inwestycji rozwojowych w historii koncernu. Jego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

– Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni. Zainwestujemy w to nawet 380 mld zł. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii. Wdrażamy strategię, która jest ambitna i odpowiedzialna. To nasze zobowiązanie wobec klientów, a więc również wszystkich Polaków. W naszej branży jest wiele do nadrobienia. To dekada ostatniej szansy dla obszaru energii, dlatego przyspieszamy – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes grupy Orlen podczas prezentacji strategii „Energia jutra zaczyna się dziś”.

– Równolegle intensyfikujemy integrację spółek z grupy. Wprowadzamy i utrwalamy reguły ładu korporacyjnego i nowoczesne, przejrzyste zasady zarządzania. Optymalizujemy projekty i procesy, aby sukcesywnie zwiększać wartość Grupy ORLEN dla naszych akcjonariuszy – podkreślił.

Poza wielkoskalowymi inwestycjami, modernizacją oraz rozwojem aktywów wytwórczych i infrastruktury energetycznej, Orlen wskazał w strategii projekty, z których efektami klienci zetkną się bezpośrednio. – Działania koncernu sprawią, że energia będzie tańsza niż byłaby bez planowanych inwestycji. Jednocześnie Orlen wprowadzi nowoczesne rozwiązania i rozwinie ofertę dla konsumentów. Planowane jest rozszerzenie programu VITAY i pozyskanie do niego aż 10 milionów klientów. Będą oni mogli korzystać z jednolitego ekosystemu do zakupu energii dla domu i transportu. Istotnym elementem zaktualizowanej strategii jest także rozszerzenie oferty paliwowej, która do 2035 roku w ponad 25 proc. bazować będzie na zeroemisyjnych źródłach – czytamy w komunikacie.

Orlen zobowiązuje się osiągnąć w ciągu 10 lat. m.in. dostarczenie 27 mld m3 gazu – czyli pełne zaspokojenie potrzeb Polski. Tyle paliwa ORLEN dostarczy na krajowy rynek dzięki zwiększeniu wydobycia w Norwegii, Polsce i Ameryce Północnej oraz kontraktom handlowym, 4,3 GW mocy w energetyce gazowej – czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 7,5 miliona gospodarstw domowych, 1,4 GW energii – taką pojemność będą miały wielkoskalowe magazyny energii, z których 300 tys. gospodarstw domowych mogłoby czerpać zasilanie przez całą dobę.