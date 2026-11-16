Wstępne dane o wzroście gospodarczym w Japonii wskazały na jego spadek w III kwartale o 0,1 proc. w ujęciu zanualizowanym, wobec podniesionych do 1,7 proc. wzrostu w II kwartale. Zaskakująco słabe były też odczyty z Chin, gdzie dynamika produkcji przemysłowej w październiku wyhamowała do 4,8 proc. r/r, a sprzedaży detalicznej do zaledwie 0,4 proc. r/r. Ponad 8 proc. spadek zanotowały inwestycje w aglomeracjach miejskich. Rozczarowanie przyszło dzisiaj też ze Szwajcarii, gdzie PKB w III kwartale wzrósł zaledwie o 0,2 proc. k/k. Wspólny mianownik? To między innymi wysokie ceny energii, które zaczęły "podcinać" gospodarkę, ale i też chociażby wątek ceł. Na bardziej szczegółową analizę tych danych przyjdzie jeszcze czas, ale warto już teraz postawić pytanie na ile rynki nie "przesadziły" ostatnio z dość agresywną wyceną ruchów banków centralnych w nadchodzących miesiącach. Silna przecena ropy w listopadzie, a także sygnały słabości w gospodarkach (jeżeli będzie to szerszy problem) mogą sprawić, że "jastrzębia" retoryka decydentów pozostanie bardziej werbalną i nie zobaczymy konkretnych ruchów w tak dużej skali.

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Dzisiaj rano nadal silny pozostaje dolar, choć dynamika jego wzrostu wyhamowuje. Mocniej wyłamuje się z tego dzisiaj jen, który zyskał pomimo słabszego PKB, gdyż rynek skupił się na dość "jastrzębich" komentarzach jednego z członków BOJ, ale i też wcześniejszych spekulacjach wokół istotności poziomu 160 na USDJPY. Ruch widać też na koronie szwedzkiej. Najmocniej tracą natomiast dolar australijski i korona norweska, chociaż zmiany nie przekraczają 0,3 proc. Wygląda na to, że rynek może szukać jakiegoś przełomu, do którego potrzebny będzie jakiś pretekst. Dzisiaj w kalendarzu po południu dostaniemy dane o inflacji CPI w Kanadzie, regionalny odczyt NY FED Mfg. z USA, ale kluczowe mogą okazać się wystąpienia przedstawicieli FED, w tym Kevina Warsha, który o godz. 18:00 polskiego czasu otworzy konferencję poświęconą sztucznej inteligencji i produktywności. Rynki będą też dalej analizować spekulacje, co do zaostrzenia regulacji dotyczących eksportu nowych technologii z USA w kontekście zbliżającego się spotkania prezydentów USA, Rosji i Chin przy okazji szczytu APEC w chińskim Shenzen w najbliższy czwartek.

EURUSD - 1,10 na tapecie

Kluczowa bariera na EURUSD jest testowana, a siłą napędową pozostają różnice, co do postrzegania przyszłych ruchów ECB i FED - ścieżka stóp dla strefy euro jest znacznie łagodniejsza ze względu na utrzymujące się obawy, co do sytuacji fiskalnej niektórych krajów. Tym samym, aby zatrzymać spadki EURUSD konieczna będzie zmiana postrzegania tego, co może zrobić FED w 2027 r.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Technicznie trend spadkowy dominuje, ale jego dynamika maleje, co w połączeniu z istotnością bariery 1,10 może prowokować techniczne odreagowanie.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ