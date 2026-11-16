W poniedziałkowy poranek sytuacja w przypadku kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy wygląda podobnie. Spółki z sektora technologicznego wciąż prezentują się relatywnie słabiej. Cały miniony tydzień Nasdaq zakończył jednak na plusie.

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Zamieszanie związane z Nvidią nie przeszkodziło spółkom technologicznym w odrabianiu strat, które pojawiły się po wyborach uzupełniających do Kongresu. W dalszym ciągu utrzymują się obawy o zwrot z inwestycji w rozbudowę infrastruktury AI oraz przyszłość sektora po tym, jak Demokraci przejmą kontrolę nad Kongresem w styczniu. We wtorek w centrum uwagi rynków znajdą się wyniki Nvidii. Na czwartek zaplanowany jest debiut Anthropic, który będzie ważnym testem dla całej branży technologicznej.

Na rynku walutowym dolar cały czas pozostaje mocny, czemu sprzyjają rosnące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Fed po wyższych od oczekiwań danych z USA. Eurodolar schodzi do poziomu 1,10. Wzrost oczekiwań na podwyżki stóp ciąży także notowaniom złota, które znajdują się dziś na najniższym poziomie od ponad roku. Silny dolar niekorzystnie wpływa na złotego. Para EUR/PLN znajduje się na poziomie 4,40, a za dolara płacimy równe 4 zł, najwięcej od marca ubiegłego roku. Rynek w pełni wycenia podwyżkę stóp procentowych w grudniu oraz dwie kolejne na początku 2027 roku.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków znajdzie się kolejne spotkanie Trumpa z Xi, które będzie dotyczyło nie tylko handlu, ale także rozwoju AI oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trump odbędzie również spotkanie z Putinem. Na rynku ropy naftowej sytuacja się stabilizuje, a baryłka WTI pozostaje poniżej 90 USD.