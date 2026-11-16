Sezon wyników za III kwartał potwierdził, że popyt na moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji wciąż wyraźnie wyprzedza podaż. Inwestorzy nagradzają jednak tylko te spółki, które nadążają z budową infrastruktury.

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Pozytywnie zaskoczył CoreWeave. Przychody amerykańskiej firmy wzrosły o 168 proc. rok do roku, do 3,66 mld USD, powyżej oczekiwań analityków. Zarząd podniósł prognozę tegorocznej sprzedaży do 13–13,3 mld USD, a portfel zamówień urósł w ciągu kwartału ze 104 do 132,5 mld USD. Po publikacji raportu akcje podrożały o blisko 25 proc.

Rozczarował natomiast Nebius. Choć jego przychody zwiększyły się blisko siedmiokrotnie, do 981 mln USD, spółka obniżyła górną granicę tegorocznej prognozy sprzedaży do 3,2 mld USD, tłumacząc to opóźnieniami u partnerów. Podniosła też nakłady inwestycyjne do ok. 27 mld USD i przesunęła osiągnięcie progu rentowności na koniec 2027 r. Kurs spadł o ok. 17 proc.

Raporty pokazują też, jak silny jest rynek. Według prezesa CoreWeave stawki za wynajem starszych procesorów graficznych Nvidii wzrosły w III kwartale o 30–50 proc. w porównaniu z poprzednim, a popyt do końca 2027 r. dziesięciokrotnie przewyższa dostępne moce. Nebius podaje z kolei, że cena za megawat w nowych kontraktach przekroczyła 25 mln USD. Klienci, byle tylko zapewnić sobie dostęp do mocy, coraz częściej płacą z góry: w CoreWeave niektórzy nawet 100 proc. wartości kontraktu, a w Nebiusie przedpłaty pokryły w III kwartale całość nakładów inwestycyjnych.