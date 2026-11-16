Piotr Neidek, ekspert ds. analiz rynku instrumentów finansowych, BM mBanku
Słabość złotego oraz postępująca konsolidacja WIG20 doprowadziły do podciągnięcia linii trendu wzrostowego przez WIG20USD. Jednocześnie zawęża się trójkąt, wewnątrz którego odpoczywa benchmark, co teoretycznie przybliża moment wybicia. W Europie indeksy atakują historyczne maksima, co sprzyja kontynuacji hossy nad Wisłą. Optymistyczne podejście do rynku wynika także z faktu, że druga linia GPW znajduje się w strefie ATH, zaś maluchy są już na tyle mocno schłodzone, że mogą wypatrywać św. Mikołaja. sWIG80 znajduje się tuż pod oporem i nie można wykluczyć, że bykom uda się go pokonać. Mowa o poziomie 29 624 punktów. Chociaż mocniejszym sygnałem byłoby zakończenie tygodnia powyżej 30 tys. punktów, to do zanegowania dotychczasowej słabości wystarczyłoby już dzisiejsze przełamanie pierwszego z tych pułapów. Problemem pozostają europejskie „peersy”, którym również brakuje sił do mocniejszego podbicia. sDAX znajduje się na poziomach z lipca 2025 r., a ostatni raz na szczytach gościł prawie 120 sesji temu, czyli praktycznie tyle samo co sWIG80. Dlatego też wskazówek dla GPW należałoby doszukiwać się m.in. w trzeciej linii niemieckiego parkietu. Jeżeli chodzi o największe tuzy, to byki radzą sobie całkiem nieźle. DAX po powrocie do kanału od południa otworzył sobie furtkę w kierunku jego przeciwległego ograniczenia. Rekordy właśnie padły łupem byków, co powinno sprzyjać dalszej podróży na północ po obu stronach Odry. O ile na Wall Street mamy już koniec korekty spadkowej, bo Nasdaq niebezpiecznie zatrzymał się pod oporem.
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