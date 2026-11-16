Słabość złotego oraz postępująca konsolidacja WIG20 doprowadziły do podciągnięcia linii trendu wzrostowego przez WIG20USD. Jednocześnie zawęża się trójkąt, wewnątrz którego odpoczywa benchmark, co teoretycznie przybliża moment wybicia. W Europie indeksy atakują historyczne maksima, co sprzyja kontynuacji hossy nad Wisłą. Optymistyczne podejście do rynku wynika także z faktu, że druga linia GPW znajduje się w strefie ATH, zaś maluchy są już na tyle mocno schłodzone, że mogą wypatrywać św. Mikołaja. sWIG80 znajduje się tuż pod oporem i nie można wykluczyć, że bykom uda się go pokonać. Mowa o poziomie 29 624 punktów. Chociaż mocniejszym sygnałem byłoby zakończenie tygodnia powyżej 30 tys. punktów, to do zanegowania dotychczasowej słabości wystarczyłoby już dzisiejsze przełamanie pierwszego z tych pułapów. Problemem pozostają europejskie „peersy”, którym również brakuje sił do mocniejszego podbicia. sDAX znajduje się na poziomach z lipca 2025 r., a ostatni raz na szczytach gościł prawie 120 sesji temu, czyli praktycznie tyle samo co sWIG80. Dlatego też wskazówek dla GPW należałoby doszukiwać się m.in. w trzeciej linii niemieckiego parkietu. Jeżeli chodzi o największe tuzy, to byki radzą sobie całkiem nieźle. DAX po powrocie do kanału od południa otworzył sobie furtkę w kierunku jego przeciwległego ograniczenia. Rekordy właśnie padły łupem byków, co powinno sprzyjać dalszej podróży na północ po obu stronach Odry. O ile na Wall Street mamy już koniec korekty spadkowej, bo Nasdaq niebezpiecznie zatrzymał się pod oporem.