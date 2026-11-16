Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki stoją za wyceną Anthropica, która może sięgnąć 1,4 biliona dolarów.

Na czym polega kapitałochłonny model biznesowy twórcy AI Claude i jakie ryzyka się z nim wiążą.

Czego debiut giełdowy SpaceX może nauczyć inwestorów obserwujących ofertę publiczną Anthropica.

Jak dynamiczny wzrost przychodów spółki kontrastuje z jej wielomiliardowymi zobowiązaniami infrastrukturalnymi.

Kilka dni dzieli nas od ustalenia ceny sprzedaży akcji w ramach IPO Anthropica, twórcy modelu Claude, konkurenta Chata GPT. To drugie w tym roku po SpaceX gorące IPO na amerykańskim rynku. W przeciwieństwie do wielu debiutów technologicznych większość sprzedawanych akcji będzie nową emisją. Pytanie, czy imponujący wzrost przychodów uzasadni tak wysoką wycenę i zobowiązania infrastrukturalne sięgające niemal 901 mld dolarów.

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Czytaj więcej Wykres Dnia Maleje wycena Anthropica przed planowanym debiutem giełdowym Potencjalni inwestorzy rozważają obecnie wycenę na poziomie od 1,2 do 1,3 biliona dolarów, a niektórzy nawet 1,1 biliona dolarów, co stanowi znaczą...

Mocno kapitałochłonny biznes

Anthropic to amerykańska spółka stojąca za modelem Claude. W ostatnich dniach firma rozpoczęła oficjalnie spotkania z inwestorami, przedstawiając warunki oferty publicznej. Jak na razie wiadomo, że przedział ceny akcji ustalono na 70–78 dolarów, natomiast ostateczna cena ma zostać ogłoszona 18 listopada. Do debiutu miałoby dojść tuż po tym.

Przy górnej granicy przedziału wycena Anthropica i z uwzględnieniem opcji pracowniczych wycena firmy sięgnęłaby 1,4 bln dolarów. Przy podstawowej liczbie akcji wycena sięga natomiast około 1 bln dolarów. Różnica nie jest więc kosmetyczna, dlatego przy analizie oferty trzeba zwracać uwagę na zastosowaną metodologię. Przykładowo Reuters podaje wartość zbliżoną do 1 bln dolarów przy uwzględnieniu tylko akcji pozostających w obrocie.

1,4 bln USD potencjalna wycena Anthropica przy górnej granicy przedziału cenowego w IPO

Oferta ma objąć 825 mln akcji klasy A. Spółka sprzedaje 801,35 mln z nich, a dotychczasowi akcjonariusze 23,65 mln. Oznacza to, że około 97,1 proc. podstawowej oferty publicznej to nowe akcje, a około 2,9 proc. to walory sprzedawane przez obecnych właścicieli. Szacuje się, że przy cenie sprzedaży po 74 dolarów za walor do firmy trafi około 59,3 mld dolarów brutto.

Dodatkowo Anthropic uzgodnił prywatne plasowanie akcji klasy N o wartości 26 mld dolarów, które obejmą m.in. Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Microsoft, Micron i TSMC. Akcje klasy N mają prawa odpowiadające klasie A, ale nie dają standardowego prawa głosu. To osobna transakcja, a nie część publicznej puli 825 mln akcji. Kwota z oferty publicznej nie jest więc tym samym co łączne finansowanie pozyskane razem z inwestorami strategicznymi.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Anthropic opublikował prospekt emisyjny Anthropic, jedna z wiodących spółek w dziedzinie AI, uczyniła duży krok ku ogromnej ofercie publicznej na giełdzie Nasdaq.

Według doniesień Bloomberga oraz Reutersa popyt na akcje Anthropica przewyższa ofertę sześciokrotnie. Można domniemywać, że wielu inwestorów zechce dokupić akcje już na giełdzie, tak jak to było w przypadku wejścia na rynek publiczny SpaceX 12 czerwca. Spółka Elona Muska sprzedała akcje po 135 dolarów, pozyskując w ofercie około 75 mld dolarów, a po uwzględnieniu opcji dodatkowego przydziału około 85,7 mld dolarów. W dniu debiutu handel rozpoczął się po cenie 150 dolarów, a na koniec dnia za walory płacono 160,95 dolara (wzrost o 19 proc.), co przekładało się na 2,1 bln dolarów kapitalizacji, podczas gdy przy cenie oferty wycena wynosiła około 1,77 bln dolarów. Jak dotąd SpaceX wspiął się najwyżej do 201,8 dolara, ale już w połowie lipca kurs spadł poniżej ceny IPO, a 5 sierpnia osiągnął dołek 108,27 dolara, czyli około 20 proc. poniżej ceny oferty.

Anthropic wchodzi na giełdę po wielkim IPO SpaceX

SpaceX i Anthropica łączy to, że wyceniane są w dużej mierze na podstawie oczekiwań wzrostu i poprawy wyników w kolejnych latach. Różni je oczywiście charakter biznesu. SpaceX dysponuje fizyczną infrastrukturą kosmiczną, rakietami i Starlinkiem, natomiast Anthropic sprzedaje modele AI, dostęp do API i oprogramowanie, więc jego przewaga zależy od jakości modeli sztucznej inteligencji, kosztów obsługi i dostępu do mocy obliczeniowej.

64,4 mld USD maksymalne wpływy brutto, które może przynieść publiczna oferta akcji.

Anthropic w 2021 r. założyli Dario Amodei, Daniela Amodei i grupa byłych pracowników OpenAI. Claude to nie tylko chatbot konkurujący z Chatem GPT. Anthropic rozwija rodzinę modeli do analizy informacji, programowania, pracy z dokumentami i wykonywania wieloetapowych zadań. Oferuje też narzędzia dla programistów, w tym Claude Code, platformę API oraz rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw. Strategia koncentruje się w znacznym stopniu na klientach biznesowych, którzy wykorzystują Claude do automatyzacji procesów, obsługi danych i tworzenia oprogramowania.

Środki pozyskane w ramach IPO spółka zamierza przeznaczyć na rozwój infrastruktury obliczeniowej, trenowanie kolejnych modeli, rozwój produktów, zatrudnienie i działalność operacyjną. W prospekcie zaprezentowano zobowiązania zakupowe i leasingowe na łącznie 900,9 mld dolarów, niemal w całości związane z mocą obliczeniową. To pokazuje, jak kapitałochłonny jest biznes najbardziej zaawansowanych modeli AI. Ponieważ przychody Anthropica opierają się głównie na zużyciu i nie zawsze na długoterminowych kontraktach, a zobowiązania są wieloletnie, firma musi zabezpieczać moce z wyprzedzeniem.

Spółka korzysta już z finansowania dłużnego i instrumentów zamiennych. Rynek długu może w przyszłości stać się dodatkowym źródłem kapitału.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 r. Anthropic osiągnął 33,24 mld dolarów przychodów, wobec 2,55 mld rok wcześniej. W samym III kwartale przychody wyniosły około 17 mld dolarów, wobec około 1,4 mld rok wcześniej.

Według prospektu liczba klientów, którzy w ostatnich dwunastu miesiącach do 30 września wygenerowali co najmniej 100 tys. dolarów przychodów, przekroczyła 11,9 tys., podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 950. Claude znajduje zastosowanie w dużych organizacjach, a model biznesowy opiera się na komercyjnym wykorzystaniu technologii.

900,9 mld USD łączna wartość zobowiązań zakupowych i leasingowych Anthropica związanych z mocami obliczeniowymi

W ciągu trzech kwartałów 2026 r. strata operacyjna Anthropica wyniosła około 1,26 mld dolarów. W III kwartale spółka ponownie wykazała stratę operacyjną, sięgającą 567 mln dolarów, po dodatnim wyniku operacyjnym 974 mln dolarów w II kwartale.

Strata netto za dziewięć miesięcy sięgnęła około 104 mld dolarów (w samym trzecim kwartale 23,29 mld dolarów). Około 94,3 mld dolarów straty było jednak skutkiem zmian wyceny instrumentów finansowych. To w dużej mierze skutek księgowy, który trzeba odróżnić od operacyjnej kondycji firmy.

CFRA Research zwraca uwagę, że w II kwartale po raz pierwszy Anthropic odnotował dodatnią skorygowaną marżę operacyjną. Jednocześnie spółka nie jest rentowna i nie osiąga dodatnich wolnych przepływów pieniężnych.

Po IPO współzałożyciele Anthropica zachowają 50,1 proc. ogólnej liczby głosów. Wszystkie akcje klasy A razem dają najwyżej 49,9 proc. głosów. Według twórców rozwiązanie to ma chronić misję odpowiedzialnego rozwoju AI.

Rozstrzał wycen

Morningstar oszacował wartość godziwą na 92 dolary za akcję i uznaje obecne widełki za atrakcyjne, ale podaje bardzo szeroką rozpiętość: 188 dolarów w scenariuszu optymistycznym i 25 dolarów w pesymistycznym. CFRA Research uważa, że wycena rzędu 1,5–2 bln dolarów może być uzasadniona wzrostem i pozycją konkurencyjną, wskazując na rosnące wykorzystanie Claude w przedsiębiorstwach, rozwój agentów AI i poprawę efektywności obliczeń. Jako zagrożenia wymienia koszty i konkurencję.

Goldman Sachs, według prognoz opisanych przez Bloomberga, zakłada około 685 mld dolarów przychodów w 2030 r. i dopiero w tym samym roku dodatnie roczne wolne przepływy pieniężne. Warto jednak pamiętać, że Goldman jest też jednym z głównych organizatorów oferty.

Sceptyczniej do warunków oferty podchodzi Ipek Ozkardeskaya ze Swissquote, według której inwestorzy coraz uważniej patrzą na koszty związane z rozwojem. Michael Baker z Capital.com podkreśla, że tak wysoka wycena wymaga udowodnienia trwałego popytu stałych klientów.

Zdaniem ekspertów za powodzeniem oferty Anthropica przemawiają niezwykle szybki wzrost sprzedaży, rosnąca liczba dużych klientów, coraz szersze zastosowanie Claude w biznesie oraz to, że większość podstawowej puli to nowa emisja zasilająca spółkę. Po stronie ryzyk stoją bardzo wysoka wycena, ogromne zobowiązania infrastrukturalne, zależność od dostawców mocy obliczeniowej, konkurencja ze strony OpenAI, Google i innych modeli oraz niepewność dotycząca przyszłych marż.

Przy wycenie dochodzącej do 1,4 bln dolarów inwestorzy płacą za wiele lat oczekiwanego wzrostu. Przykład SpaceX pokazuje, że nawet rekordowe IPO może po kilku miesiącach rozczarować. Rynek musi uwierzyć, że AI będzie wreszcie nie tylko technologiczną rewolucją, ale też wyjątkowo dochodowym biznesem.