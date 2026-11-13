Michał Stajniak, CFA, wicedyrektor Działu Analiz XTB
Według wskaźników Nvidia nigdy nie była tak tania. Kurs spadł nawet do ok. 156 USD, najniżej od czerwca 2025 r. Z drugiej strony są oczywiście ku temu mocne powody. Niemniej, od tamtego czasu kwartalne przychody wzrosły o 118 proc., do 96,2 mld USD. Marża EBIT wynosi 65 proc., a ROIC ponad 90 proc. Wskaźnik ceny do przyszłych zysków spadł do ok. 11–12, czyli do zakresu mocno dojrzałych spółek, a nie technologicznego lidera rewolucji AI. Analitycy zakładają, że w roku fiskalnym 2027 przychody wyniosą ok. 409 mld USD.
Rynek nie wycenia jednak dziś wyników, tylko ryzyko. Odejście Huanga w związku z ostatnim obyczajowym skandalem to coś więcej niż zwykła zmiana prezesa. Według mediów jego relacja z kobietą, którą amerykański wywiad uważa za agentkę Chin, mogła pomóc w dostarczeniu chińskim firmom układów wartych co najmniej 7,5 mld USD. Do tego dochodzą śledztwo FBI, pozew zbiorowy akcjonariuszy, naciski Kongresu na zaostrzenie kontroli eksportu i najnowsze wieści dotyczące romansu wewnątrz samej firmy. Spółce grożą kary, utrata zaufania Waszyngtonu i trudniejszy dostęp do chińskiego rynku. Huang był wizjonerem, który przez ponad 30 lat wyznaczał kierunek całej branży, natomiast tymczasowa CEO Nvidii jest finansistką, co z perspektywy tak mocno rozgrzanej technologicznie spółki może wcale nie być najgorszą informacją. Co równie ważne, odejście Huanga z roli CEO nie oznacza jego całkowitego odejścia z firmy. Wciąż jest przecież jej ważnym akcjonariuszem.
Fundamenty spółki wskazują na okazję, ale ryzyko regulacyjne i polityczne jest dziś trudne do wycenienia. Pierwszym testem będą wyniki 17 listopada i prognozy nowego zarządu. Jeśli popyt na układy AI się utrzyma, obecna przecena może okazać się okazją. Jeśli śledztwo ujawni kolejne fakty, niska wycena może okazać się pułapką wartości.
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