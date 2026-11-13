Osoby, które analizują branżę biotechnologiczną w Polsce i na świecie, obok jednej rzeczy nie mogą przejść obojętnie – ogromnego dysonansu pomiędzy zachowaniem amerykańskich indeksów spółek biotechnologicznych, a notowaniami krajowych firm z tej branży.

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Dla przykładu szeroki iShares Biotechnology ETF jest blisko rekordów wszech czasów, a SPDR S&P Biotech ETF blisko covidowych maksimów, gdy tymczasem polskie spółki biotechnologiczne w niektórych przypadkach są blisko historycznych minimów. Skąd wynika ta drastyczna rozbieżność pomiędzy rynkiem amerykańskim a polskim? Na pewno odmienne otoczenie kapitałowe – w Stanach rynek finansowania jest szeroki i działa wiele funduszy dedykowanych spółkom biotechnologicznym, dla których porażka jest wpisana w biznes, ale z drugiej strony są w stanie kilka wpadek pokryć z nawiązką jednym wielkim sukcesem. Polskie biotechy notorycznie cierpią na niedofinansowanie. Drugi czynnik to brak spektakularnych sukcesów w ostatnich kwartałach. Spółki mają ograniczoną liczbę projektów w portfelu, a rynek biotechnologiczny gna do przodu i rządzi się swoimi modami i kaprysami. Na przykład ostatnio rynek oszalał na punkcie chińskich projektów, których udział w całości deali osiągnął już w 1-3Q26 roku ponad 50 proc. Ja jednak w dalszym ciągu pozostaję umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o polskie biotechy. Wiele projektów jest najbardziej zaawansowanych w historii i liczę, że niektóre z nich dadzą zarobić. Najważniejsze jest, żeby się to udało przed momentem, gdy skończy się gotówka.