Polskie obligacje skarbowe rozpoczęły tydzień stabilnie, pomimo piątkowej decyzji S&P o obniżeniu ratingu zobowiązań Polski w walucie krajowej i utrzymaniu negatywnej perspektywy kredytowej.

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Brak wyraźnej reakcji rynku sugeruje, że inwestorzy w znacznym stopniu uwzględniali już w wycenach pogarszającą się sytuację fiskalną. Po silnym umocnieniu obligacji w poprzednich tygodniach stabilizacja rentowności jest sygnałem utrzymującego się popytu na krajowy dług. Decyzja agencji przypomina o narastających wyzwaniach dla finansów publicznych. Wysoki deficyt budżetowy, rosnące potrzeby pożyczkowe i szybki przyrost zadłużenia zwiększają znaczenie premii za ryzyko fiskalne, szczególnie na długim końcu krzywej. Brak gwałtownej przeceny obligacji pokazuje, że rynek rozróżnia długoterminowe ryzyko kredytowe od bieżących czynników kształtujących rentowności.

W krótkim terminie dominują oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej oraz zmiany na rynkach bazowych. Otoczenie globalne pozostaje względnie sprzyjające obligacjom. Niższe ceny ropy ograniczają presję inflacyjną, a niepewność wokół wycen spółek technologicznych sprzyja przepływowi kapitału do bezpieczniejszych aktywów. Istotny będzie czwartkowy przetarg zamiany obligacji skarbowych, który pozwoli potwierdzić apetyt na krajowy dług. Potencjał do dalszego szybkiego spadku rentowności jest mniejszy, ale stabilność rynku przemawia za pozytywnym nastawieniem.