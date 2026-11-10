Na giełdzie paradoks polega na tym, że najlepszy moment do kupowania akcji często przypada na czas, gdy informacje ze spółek zaczynają wyglądać najgorzej. Rynek dyskontuje nie to, co przedsiębiorstwa zarabiają dziś, ale to, ile mogą zarobić jutro.

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Od czerwcowego szczytu indeks półprzewodników SOX stracił blisko 38 proc. Prognozowane C/Z spadło do 13,7 wobec 17,7 dla S&P 500. Sektor, niedawno wyceniany z premią za AI, dziś ma 22-proc. dyskonto. Inwestorzy szukają szczytu obecnej fazy wzrostowej cyklu.

Obawy spotęgowało zwycięstwo Demokratów w Kongresie i stanach ważnych dla budowy centrów danych. Nowe regulacje mogą opóźnić inwestycje.

Według Bank of America firmy wydają obecnie 1,2 bln USD rocznie, a rynek oczekuje ponad 1,5 bln USD w 2027 r. Utrzymanie obecnego tempa, choćby przez regulacyjne opóźnienia, wymusiłoby istotną rewizję prognoz zysków dostawców chipów i infrastruktury AI. Tymczasem po wynikach za III kwartał Alphabet, Amazon, Meta i Microsoft zapowiadają dalsze zwiększanie nakładów na AI. Skalę ambicji potwierdzają kolejne emisje akcji i obligacji.

Powstała asymetria: giełda już wyceniła hamowanie, podczas gdy zarządy nadal dociskają gaz. Jeśli wydatki wzrosną, przecena może okazać się okazją. Jeśli polityka spowolni budowy, tanie akcje mogą pozostać tanie. Rynek nie gra dziś na koniec AI, lecz na koniec przyspieszania inwestycji. A to dwie różne tezy.