Wall Street – terytorium rynku niedźwiedzia?

Dzieje się tak, mimo że sam główny indeks S&P 500 utrzymuje się zaledwie 1,5–2 proc. poniżej swoich historycznych rekordów – jednak wyłącznie dzięki potężnej rotacji kapitału i ekstremalnej wadze zaledwie kilku najcięższych technologicznych gigantów, którzy sztucznie maskują rynkową słabość. Tymczasem cztery spółki z tzw. grupy Siedmiu Wspaniałych znajdują się obecnie w strefie bessy. Te siedem firm straciło łącznie 4 biliony dol. kapitalizacji rynkowej od czasu swoich maksimów. Co więcej, aż 84 proc. wszystkich podmiotów z S&P 500 spadło o co najmniej 10 proc. od swoich maksimów. Co siódma spółka straciła już ponad połowę swojej wartości.

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Obecnie kursy około 25 proc. firm wchodzących w skład indeksu są powyżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej. Taka krytyczna sytuacja miała miejsce na przełomie września i października 2026 r., kiedy to wskaźnik szerokości rynku mierzony liczbą spółek nad swoją 50-dniową średnią kroczącą spadł w okolice 21–25 proc. Oznaczało to, że – podobnie jak obecnie – niemal 3 na 4 firmy znajdowały się w średnioterminowym trendzie spadkowym.

Jesteśmy w „ukrytym” rynku bessy.

Ukryta bessa (Stealth Bear Market) wynika z ekstremalnej koncentracji rynku – wzrosty indeksu są napędzane przez wąską grupę technologicznych i spółek powiązanych ze sztuczną inteligencją (AI). Zjawisko polega na tym, że główny indeks giełdowy (taki jak S&P 500) porusza się poziomo lub wręcz bije rekordy, podczas gdy większość wchodzących w jego skład spółek drastycznie traci na wartości. Inwestorzy patrzący wyłącznie na nagłówki serwisów finansowych są przekonani, że panuje hossa, nie zdając sobie sprawy z tego, co dzieje się z większością spółek. S&P 500 jest indeksem ważonym kapitalizacją. Oznacza to, że im większa jest wartość rynkowa danej firmy, tym większy ma ona wpływ na wynik całego indeksu.

Gdy kilka gigantycznych korporacji technologicznych (tzw. Mega-Caps, np. Nvidia, Apple, Microsoft) gwałtownie drożeje dzięki panującej modzie (np. na sztuczną inteligencję), ich gigantyczna waga jest w stanie z nawiązką zrównoważyć spadki setek mniejszych spółek. Sytuację tę idealnie opisuje giełdowe powiedzenie: „Generałowie maszerują naprzód, ale żołnierze uciekają z pola bitwy”.

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Tak słaba szerokość rynku przy jednoczesnych szczytach głównego indeksu wystąpiła wcześniej jedynie dwukrotnie: podczas bessy lat 1973–1974 oraz na szczycie bańki dotcomów w latach 1999–2000.

Wall Street – terytorium rynku niedźwiedzia?

– Indeks S&P 500 nie zmienił się od 1 czerwca. Ale pod powierzchnią ukryty rynek niedźwiedzia, napędzany serią znaczących rotacji od spółek wartościowych do wzrostowych, znacząco wpłynął na wielu członków indeksu S&P 500. W ciągu ostatnich pięciu miesięcy indeks S&P 500 wzrósł o około 1 proc., jednak w pewnym momencie tego okresu akcje 182 spółek z S&P 500 (36 proc. indeksu) spadły o 20 proc. lub więcej od swoich maksimów z 2026 r. – komentuje Michael Lebowitz, założyciel 720 Global, firmy zajmującej się doradztwem inwestycyjnym. Jak podkreśla, akcje 108 firm spadły już o 20 proc. od swoich maksimów z 2026 r. przed czerwcem. – Podsumowując, prawie 58 proc. indeksu spadło w tym roku o co najmniej 20 proc. od szczytu do dołka, co wielu uważa za terytorium rynku niedźwiedzia. Taka szerokość rynku zazwyczaj oznacza rynek spadkowy, a nie płaski – stwierdza.

Lebowitz tłumaczy, że relatywnie płaski indeks odzwierciedla ogromne rotacje, a nie spokojną atmosferę. S&P 500 Growth ETF spadł o 2,6 proc. od 1 czerwca, podczas gdy S&P 500 Value ETF wzrósł o 5,4 proc. To jednak nie oddaje w pełni obrazu sytuacji. Weźmy pod uwagę, że wskaźnik wzrostu do wartości spadł o 11 proc. do końca lipca, wzrósł o 14 proc. do początku października i od tego czasu stracił 9 proc. Każde wahanie tego wskaźnika powodowało spadek jednej grupy akcji, podczas gdy druga rosła i kompensowała straty, utrzymując S&P 500 na względnie stabilnym poziomie.

Według eksperta ta fluktuacja może mieć pozytywny skutek. – Seria cyklicznych korekt, takich jak te, które mieliśmy, niweluje nadwyżki akcji, sprawiając, że S&P 500 rzadziej wymaga korekty. Jednak ta duża aktywność rotacyjna nie oznacza, że S&P 500 jest odporny na korektę. Do jej wystąpienia byłby potrzebny prawdopodobnie jednoczesny spadek spółek wzrostowych i wartościowych – podsumowuje Lebowitz.