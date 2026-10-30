PKB w III kwartale wzrósł o 3,4 proc. r/r (wobec 2,2 proc. w II kwartale), a konsumpcja utrzymała się na poziomie 3,8 proc. Patrząc na te liczby, można by pomyśleć, że amerykańska gospodarka przeszła przez kryzys naftowy niemal suchą stopą. Pytanie brzmi, czy to naprawdę zdrowy organizm amerykańskiej gospodarki czy jedynie powierzchowny obraz.

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W rzeczywistości mamy do czynienia z gospodarką w kształcie litery K, rozwijającą się na dwóch zupełnie różnych poziomach. Na górnym zyskują sektor energetyczny dzięki drogiej ropie oraz garstka spółek technologicznych ciągnących indeksy ku historycznym szczytom. Na dolnym znajduje się realna gospodarka: transport, usługi komunalne i dobra codziennego użytku. Ceny paliw wzrosły o ponad 50 proc. od stycznia, a diesla dla firm transportowych aż o 80 proc. Według danych Uniwersytetu Michigan nastroje konsumentów szorują po historycznych minimach, a rynek pracy wyhamowuje. O ile makroekonomia wypada imponująco, o tyle sytuacja w skali mikro budzi frustrację, a to ci dotknięci drożyzną obywatele pójdą wkrótce do urn.

Kluczowym problemem pozostaje zadłużenie. Fed walczy z uporczywą inflacją, deficyt federalny może sięgnąć nawet 6 proc. PKB (półtora raza powyżej 50-letniej średniej), a gospodarstwa domowe bez wzrostu realnych dochodów ratują się kartami kredytowymi. Łączne zadłużenie konsumenckie urosło do 18,8 biliona dolarów. Choć wieszczenie pęknięcia bańki od 2008 roku bywa zawodne, odporność budowana na pogłębiającym się rozwarstwieniu i rosnącym długu ma swoją cenę, którą ktoś w końcu będzie musiał zapłacić.