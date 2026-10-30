Z początkiem miesiąca indeks S&P500 zdołał poprawić dotychczasowe tegoroczne maksimum 7 816 pkt z 13 sierpnia, jednak ruch prowadzący do nowego rekordu został bardzo szybko skontrowany. Co więcej, mogło w ten sposób dojść do ukształtowania końcowego elementu budowanego w ostatnich miesiącach wznoszącego się klina. W ubiegłym tygodniu została zaś rozpoczęta próba opuszczenia klina dołem, co w przypadku jej powodzenia stanowiłoby mocno niekorzystny prognostyk na kolejne tygodnie. Schyłkowa wymowa formacji klina jest przy tym spójna z zachowaniem pozostałych głównych segmentów globalnego rynku akcji. W szczególności pierwszy, czerwcowy wierzchołek klina okazał się zbieżny z zakończeniem okresu dobrej passy rynków wschodzących, natomiast moment utworzenia wierzchołka sierpniowego jest mocnym kandydatem na średnioterminowy szczyt zarówno dla europejskich rynków rozwiniętych, jak i dla segmentu małych spółek w Stanach Zjednoczonych, reprezentowanych przez indeks Russell 2000. Można też dodać, iż o ile obecnej próbie wyłamania zdecydowanie należałoby wytknąć brak odpowiedniej dynamiki, to przyczynia się do tego także co do zasady ostrzegawcza rotacja w kierunku sektorów defensywnych. Przykładowo, licząc od początku października indeks sektora Information Technology (obejmujacego produkcję i rozwój sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług teleinformatycznych oraz sieci) znajduje się na minusie, podczas gdy sektory Utilities (przedsiębiorstwa użyteczności publicznej) czy Consumer Staples (sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych) zyskują odpowiednio 7,7 proc. i 8,1 proc.