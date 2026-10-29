Pierwsza połowa tygodnia kończyła się bardzo udanie dla krajowego rynku akcji, głównie za sprawą wyraźnej poprawy nastawienia rynku do banków. Część z nich prezentuje w tym tygodniu wyniki za III kwartał, które przyciągają najwyraźniej kolejnych inwestorów. Przed środową sesją poznaliśmy wyniki mBanku, który pod koniec notowań zyskiwał ponad 6 proc. mBank wybił się jednym ruchem na najwyższe poziomy w historii. Podobnie zachował się Bank Millennium we wtorek. W efekcie indeks banków w środę wybijał się z miesięcznego kanału spadkowego, otwierając sobie drogę do ataku na wrześniowe szczyty. Nie wszędzie było jednak tak kolorowo. Choć pod koniec dnia wszystkie duże banki świeciły na zielono, to już Kruk czy Budimex zniżkowały po ponad 7 proc. Marnie prezentowały się także Dino i przedsiębiorstwa energetyczne, w tym Orlen. W takich warunkach WIG20 co prawda naruszył linię oporu na poziomie 4250 pkt, ale bez sukcesu.

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Zdaniem ekspertów krajowy rynek akcji ma przed sobą dobre perspektywy i nawet krótki przystanek we wzrostach nie powinien zburzyć pozytywnego obrazu GPW w oczach inwestorów krajowych i zagranicznych. Bankom zaś może sprzyjać zmiana oczekiwań względem ścieżki stóp procentowych, do której doszło w ostatnich miesiącach. Rynek spodziewa się, że już w listopadzie dojdzie do podwyżki stóp w Polsce. W ciągu kolejnych kilku miesięcy prawdopodobna jest też następna podwyżka. Stąd wciąż utrzymująca się presja na rynku długu. Akcje idą jednak własną ścieżką.

– Polski rynek akcji jest dziś połączeniem niewygórowanych wycen z atrakcyjną dynamiką poprawy zysków – mówi Marek Kaźmierczak, starszy zarządzający funduszami, VIG/C-Quadrat TFI. Ciężko znaleźć dziś poważne ryzyka dla polskich akcji. Przyszły rok również powinien przynieść poprawę zysków spółek – przewiduje. Kaźmierczak zwraca uwagę na lepszą kondycję finansową krajowych przedsiębiorstw od np. francuskich czy niemieckich. Doceniają to inwestorzy zagraniczni, przez co wyceny firm z GPW są nawet wyższe niż zachodnich. - Największy sukces w ostatnich latach odniosły te firmy, które torują sobie drogę na rynki zagraniczne. Coraz częściej możemy słyszeć też o akwizycjach firm zagranicznych – twierdzi Kaźmierczak.

Cały czas widać zainteresowanie inwestorów zagranicznych krajowym rynkiem akcji. Polska korzysta też na problemach innych rynków wschodzących, np. Turcji. Część inwestorów może też zainteresować się polskimi akcjami realizując zyski z rozgrzanych rynków azjatyckich w obawie przed przetasowaniem w sektorze sztucznej inteligencji.

Jak zauważają eksperci IG/C-Quadrat TFI, do tej pory rynek koncentrował się na producentach układów scalonych. Stąd potężne wzrosty np. w Korei w pierwszych miesiącach tego roku, ostatnio mocno skorygowane. Doskonalenie modeli sprawia, że zapotrzebowanie na infrastrukturę do wykonania tego samego zadania w ciągu kilkunastu miesięcy zmniejszyło się wielokrotnie i powinno dalej spadać, być może nawet w szybszym tempie. Efektywność modeli AI rośnie szybciej niż jesteśmy w stanie je wykorzystywać. W ciągu kilkunastu miesięcy może wystąpić już nadpodaż mocy obliczeniowej.