Strona popytu argumentuje, iż znajdujemy się ciągle w relatywnie bliskiej odległości od niedawnych ATH. Strona podaży kwestionuje założenia dotychczasowego motoru wzrostów (AI) i podnosi ciągle wysokie ceny ropy naftowej i pochodnych jako czynnik rzutujący na docelowe perspektywy wzrostu i inflacji. W pierwszym przypadku znajdujemy się ponownie na dużej amplitudzie wahań nastrojów – raz inwestorzy negatywnie odbierają emisje akcji/długu na finansowanie CAPEX-u w zakresie zdolności AI, aby chwilę później wracać do ekspozycji, np. wraz ze złożeniem dokumentów dotyczących IPO flagowej spółki AI, czyli Anthropic. Wreszcie w dalszym ciągu sporo uwagi poświęca się sytuacji na rynku długu, który, działając jako benchmark dla papierów komercyjnych, podnosi koszty finansowania, w tym projektów AI.

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Również geopolitycznie znajdujemy się w pewnym zawieszeniu – teoretycznie co co chwilę otrzymujemy sygnały o rozmowach, jednak w dalszym ciągu brak jest realnych efektów zarówno wokół Iranu, jak i Ukrainy. Rynek dostrzega jednak perspektywy deeskalacji, czego wynikiem jest najpewniej spadek dynamiki wzrostu cen ropy i próby zainicjowania korekty. Kluczowym wydarzeniem bieżącego tygodnia będą posiedzenia banków centralnych, jednak również tutaj brak jest spodziewanych zmian stóp, a reakcja inwestorów zależeć będzie od zaprezentowanych forward guidance.