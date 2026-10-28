Nie jest chyba przesadą stwierdzenie, że najbliższe dni przyniosą szereg wydarzeń kluczowych dla koniunktury na rynkach w średnim terminie. Po pierwsze, zaplanowana na środę–czwartek publikacja raportów kwartalnych kolejnych hyperscalerów (Microsoft, Alphabet, Amazon) może „ustawić” nastawienie rynkowe względem big techów i tematu sztucznej inteligencji na kolejne tygodnie. Inwestorzy będą koncentrować uwagę na wskazówkach co do tempa dalszego wzrostu nakładów (CAPEX) na infrastrukturę AI, a jednocześnie szukać odpowiedzi na pytanie, czy dotychczasowe olbrzymie wydatki hyperscalerów w wystarczającym stopniu przekładają się na wzrost przychodów. Przypomnijmy, że w poprzednich kwartałach zaczęto martwić się, że big techy wydają za dużo na inwestycje, co uderza w tzw. wolne przepływy gotówki.

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Wyniki korporacji to jedno. Kolejna ważna kwestia w kalendarzu to odbywające się również w tym tygodniu posiedzenia banków centralnych: Fedu, EBC i Banku Japonii. Na ile jastrzębia będzie ich retoryka?

A na deser czeka nas 3 listopada finał wyborów połówkowych w USA. Czy zgodnie z oczekiwaniami popierający prezydenta Trumpa republikanie stracą kontrolę nad Kongresem? Historyczne wzorce pokazują, że w zasadzie niezależnie od wyniku, zachowanie S&P 500 w półroczu po wyborach było średnio rzecz biorąc dużo lepsze niż w półroczu przed elekcją. W tym roku ciekawie komponuje się to z tradycyjnym efektem Halloween.