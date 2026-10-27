Przy czym w tle pozostaje niezmiennie konflikt na Bliskim Wschodzie i wszystkie informacje, które stamtąd napływają. Poniedziałkowa sesja, dość spokojna, przebiegała w oczekiwaniu na nadchodzące wydarzenia. I tak już w środę wieczorem komunikat w sprawie stóp procentowych opublikuje amerykański Fed. Rynki finansowe nie spodziewają się w tym tygodniu kolejnej podwyżki stóp (po dokonanej we wrześniu), ale oczekują jej jak najbardziej w grudniu. Ważna będzie więc treść komunikatu, a także konferencja szefa Fedu Kevina Warsha, choć biorąc pod uwagę jego oszczędną retorykę dotyczącą polityki monetarnej, raczej na wiele liczyć nie można. Dzień później, w czwartek, decyzję w sprawie stóp ogłosi EBC, gdzie także oczekiwany jest brak zmian teraz, a podwyżka przewidywana jest w grudniu. I wreszcie identyczne oczekiwania formułowane są pod adresem Banku Japonii, który decyzję ogłosi w piątek. W kontekście grudniowych decyzji banków centralnych kluczowe będą kolejne dane makroekonomiczne, zwłaszcza dotyczące PKB i inflacji. Część z nich zostanie opublikowana już pod koniec tego tygodnia. W poniedziałek na słabych poziomach pozostał kurs EUR/PLN, w okolicach 4,4045, przy umacniającym się USD wobec euro (zejście w okolice 1,1180). Na rynkach obligacji przeważały spadki rentowności w USA i w Niemczech (o 1-4 pb), w Polsce zaś wzdłuż całej krzywej rentowności wzrosły (o 1-3 pb). Osłabienie walut i wzrosty rentowności dotyczyły także Czech i Węgier, co wskazuje na pogorszenie sentymentu wobec całego tutejszego regionu.