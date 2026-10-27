Anthropic upublicznił 26 października formularz S-1, czyli dokument poprzedzający giełdowy debiut. Według Fox Business IPO może odbyć się już 19-20 listopada, a wycena spółki sięgnąć 1,5-2 bln USD. Sama zapowiedź publikacji prospektu podbiła kursy producentów półprzewodników. To pokazuje, jak uważnie rynek obserwuje twórcę Claude’a.

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Nvidia i Broadcom sprzedają układy, Amazon, Google i Microsoft rozbudowują centra danych, a Anthropic kupuje moc obliczeniową, by trenować modele i sprzedawać do nich dostęp. Przychód jednego ogniwa jest więc kosztem kolejnego. Aby inwestycje się zwróciły, na końcu tego łańcucha musi pojawić się wystarczająco dużo wartości dla końcowego odbiorcy i popyt.

Nie oznacza to jednak, że Anthropic musi sam zarobić na całą rewolucję AI. Technologia może poprawiać skuteczność reklam, automatyzować pracę, zwiększać sprzedaż czy umożliwiać pobieranie prowizji od zakupów dokonywanych przez agentów, takich jak Muse od Mety. Sprzedaż modeli językowych jest tylko jednym ze sposobów monetyzacji AI.

Mimo to debiut Anthropic będzie ważnym barometrem. W III kwartale spółka wypracowała 16,8 mld USD przychodów, a jej plany wydatków na infrastrukturę sięgają co najmniej 518 mld USD w ciągu dekady. Udane IPO, zwłaszcza przy tak ambitnej wycenie, stanie się papierkiem lakmusowym apetytu inwestorów na ryzyko i wiary w kontynuację hossy AI. Nieudany debiut mógłby z kolei skłonić inwestorów do przykręcenia kurka z kapitałem, utrudniając innym spółkom AI finansowanie dalszej ekspansji.