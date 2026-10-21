W ostatnich dniach w centrum uwagi znalazła się Indonezja, a wszystko za sprawą MSCI i ryzyka obniżenia klasyfikacji tamtejszego rynku. Główny indeks giełdowy stracił w ciągu jednego dnia około 12 proc. Co właściwie się wydarzyło?

Rzeczywiście, był to największy jednodniowy spadek na indonezyjskiej giełdzie od niemal 30 lat, czyli od 1998 r., kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem azjatyckim. Nawet podczas pękania bańki internetowej czy globalnego kryzysu finansowego w latach 2007–2008 nie obserwowaliśmy tam tak gwałtownej przeceny podczas jednej sesji. Co się stało? Otóż MSCI już w styczniu tego roku ostrzegł Indonezję, że musi popracować nad zwiększeniem free floatu na lokalnej giełdzie. Free float to odsetek akcji znajdujących się w wolnym obrocie, a więc w rękach akcjonariuszy mniejszościowych. W Indonezji ten wskaźnik jest wyjątkowo niski. MSCI zasygnalizował, że jeżeli sytuacja się nie poprawi, może rozpocząć konsultacje dotyczące przeniesienia Indonezji do kategorii Frontier Markets, czyli tak zwanych rynków granicznych. W klasyfikacji MSCI, podobnie jak u innych dostawców indeksów, mamy cztery podstawowe kategorie. Są rynki rozwinięte, czyli Developed Markets, rynki wschodzące, czyli Emerging Markets, rynki graniczne – Frontier Markets – oraz kategoria Standalone, obejmująca samodzielne indeksy. Ta ostatnia kategoria to w pewnym sensie grupa rynkowych pariasów. Praktycznie nikt ich nie obserwuje z perspektywy globalnych ETF-ów. Trafienie do niej oznacza znalezienie się w bardzo niskiej lidze, w której przyciągnięcie zagranicznego kapitału staje się niezwykle trudne. Indonezja podniosła minimalny free float dla spółek notowanych na lokalnej giełdzie z 6,5 do 15 proc. Obniżono też z 5 do 1 proc. próg udziałów w spółce, którego przekroczenie wiąże się z obowiązkiem raportowania posiadanego pakietu akcji. MSCI stwierdził jednak, że to za mało, i zapowiedział rozpoczęcie konsultacji dotyczących przeniesienia Indonezji bezpośrednio z Emerging Markets do Standalone.

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Na razie mówimy jednak o ostrzeżeniu i konsultacjach, a nie o ostatecznej decyzji. Jak oceniasz szanse, że Indonezja zdoła się obronić i pozostanie w gronie rynków wschodzących?

Indonezja jest jednym z historycznych fundamentów Emerging Markets. Była przecież jednym z pierwszych członków indeksu MSCI Emerging Markets, który powstał w 1989 r. Władze Indonezji są zdeterminowane, by utrzymać obecną klasyfikację. Pojawiły się już informacje, że przedstawiciele kraju zabiegają o spotkanie z MSCI, aby wyjaśnić sytuację i dowiedzieć się, co jeszcze trzeba zrobić. Problem polega na tym, że statystyka historyczna działa na niekorzyść Indonezji. W ciągu ostatnich 20 lat MSCI zaproponował 12 obniżek klasyfikacji rynków i aż 10 z nich rzeczywiście doszło do skutku. Jest też pewien paradoks. Jeżeli problemem jest niski free float, to najprostszym rozwiązaniem jest jego podniesienie. Aby jednak zwiększyć liczbę akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dotychczasowi główni akcjonariusze muszą sprzedać część swoich pakietów. To oznacza dodatkową podaż akcji na rynku, który i tak znajduje się pod silną presją. Większa podaż może prowadzić do dalszych spadków kursów, a spadki obniżają kapitalizację spółek i w konsekwencji wagę całego rynku w globalnych indeksach. Powstaje więc błędne koło. Im bardziej Indonezja próbuje poprawić swoją sytuację poprzez zwiększanie free floatu, tym większa może być krótkoterminowa presja na ceny akcji. A im bardziej zmniejsza się udział Indonezji w globalnym indeksie, tym mniejsze może być zainteresowanie zagranicznych inwestorów obroną jej dotychczasowej pozycji.

Indonezja nie jest jednak jedynym rynkiem, wobec którego MSCI ma zastrzeżenia. Pojawił się również wątek Turcji.

W Turcji również pojawił się problem spółek o bardzo niskim free floacie. Chodziło przede wszystkim o niewielkie przedsiębiorstwa, których akcjami handlowano stosunkowo rzadko. Na tych spółkach zaczęła intensywnie operować grupa funduszy inwestycyjnych. Pojawiały się transakcje, które mogły być ze sobą powiązane, a sam free float był różnie definiowany i liczony. W praktyce rzeczywista liczba akcji dostępnych na rynku mogła być znacznie niższa, niż wynikało z oficjalnych danych. Skala niektórych wzrostów była wręcz niewiarygodna. To pokazało ogromną skalę rozbieżności i rodzi pytania o skoordynowany handel oraz transparentność lokalnego rynku. MSCI zareagował, ogłaszając zamrożenie indeksu. Oznacza to, że nie będzie aktualizować free floatu spółek już znajdujących się w indeksie ani liczby ich akcji uwzględnianych w kalkulacji. Nie będą też dopuszczane nowe spółki. Jednocześnie MSCI oczekuje wyjaśnienia sytuacji i poprawy standardów ładu korporacyjnego na lokalnym rynku.

Puśćmy więc wodze fantazji. Załóżmy, że Indonezja wypada z rynków wschodzących, Turcja również ma poważny problem, a Polska pozostaje w kategorii Emerging Markets. Co taki scenariusz mógłby oznaczać dla naszego rynku? Czy waga Indonezji i ewentualnie Turcji zostałaby proporcjonalnie rozdzielona między pozostałych uczestników indeksu, w tym Polskę?

Tak, dokładnie tak działa ten mechanizm. Jeżeli jakiś rynek wypada z indeksu, jego dotychczasowa waga zostaje rozdzielona między pozostałe kraje. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy o indeksie globalnym. Turcja i Indonezja mają obecnie stosunkowo niewielkie udziały w MSCI Emerging Markets. Nawet gdyby oba te rynki wypadły z indeksu, ich waga zostałaby rozłożona na wszystkich pozostałych uczestników. Z punktu widzenia Polski bezpośredni wzrost udziału nie byłby więc szczególnie duży. Znacznie ciekawiej wygląda to jednak w ujęciu regionalnym, czyli w ramach Emerging Europe. W czerwcu przyszłego roku z MSCI Emerging Markets ma wypaść Grecja. W rezultacie udział Polski w regionalnym indeksie Emerging Europe wzrośnie do ponad 50 proc. Drugim największym rynkiem w tym regionie jest obecnie Turcja. Jeżeli jej również zabrakłoby w indeksie, zostałyby w praktyce trzy kraje: Polska, Czechy i Węgry. W takim układzie waga Polski przekroczyłaby 70 proc. To oznaczałoby, że Polska stałaby się czymś, co na rynku nazywamy proxy trade. Chodzi o rynek, na którym inwestor zajmuje pozycję, aby uzyskać ekspozycję na znacznie szerszy region. Jeżeli jeden kraj odpowiada za ponad 70 proc. regionalnego indeksu, to kupując jego akcje, inwestor de facto uzyskuje ekspozycję na zdecydowaną większość regionu.

A to oznaczałoby także perspektywę napływu dodatkowych pieniędzy na warszawską giełdę. Czy można oszacować skalę takiego napływu?

Jeżeli mówimy wyłącznie o przepływach wynikających z mechanicznego dostosowania portfeli ETF-ów do nowych wag indeksowych, to byłyby to raczej kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów. Nie jest to dramatycznie duża suma, jeśli weźmiemy pod uwagę, że dzienny obrót na warszawskim rynku wynosi około 600–700 mln dolarów. Znacznie ważniejsze byłoby jednak długoterminowe pozycjonowanie zagranicznych funduszy. Jeżeli inwestor zarządzający portfelem rynków wschodzących nie będzie już mógł zajmować pozycji w Turcji w ramach danego indeksu regionalnego, to może zdecydować, że zwiększy zaangażowanie w Polsce. W tym sensie nie chodzi wyłącznie o jednorazowy przepływ kapitału wynikający z rebalancingu indeksów, ale o trwałe zwiększenie znaczenia naszego rynku w globalnych portfelach inwestycyjnych. Dlatego sądzę, że w takim scenariuszu zainteresowanie zagranicznych inwestorów polskimi akcjami najprawdopodobniej by wzrosło.

Przykłady Indonezji i Turcji są chyba także pewnym drogowskazem, który pokazuje, w jakim kierunku nie należy podążać.

Zdecydowanie. To bardzo wyraźny sygnał. Co ciekawe, historycznie MSCI nie przykładał aż tak dużej wagi do kwestii ładu korporacyjnego i free floatu przy podejmowaniu decyzji klasyfikacyjnych. Zwykle przyczynami obniżenia klasyfikacji były ograniczenia przepływu kapitału, kryzysy gospodarcze albo niewystarczająca liczba dużych i płynnych spółek. Teraz MSCI wyraźnie komunikuje, że bardzo uważnie przygląda się również strukturze akcjonariatu i jakości ładu korporacyjnego. Moim zdaniem to właściwe podejście, ponieważ te kwestie mają ogromne znaczenie dla dużych inwestorów instytucjonalnych.