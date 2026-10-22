Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest teoretyczna wartość WIG20.

Co to oznacza dla indeksu.

Które spółki nadal są niedowartościowane.

Czy banki i paliwa będą dalej motorem wzrostów.

Podczas środowej sesji na warszawskiej giełdzie dominowały wzrosty. Po południu WIG zyskiwał 0,8 proc. próbując wspiąć się powyżej poziomu 160 tys. pkt., a WIG20 notował około 1-proc. wzrost. Ma obecnie wartość 4 239 pkt. To o ponad 5 proc. więcej niż wynosi tzw. teoretyczna wartość indeksu. Obliczamy ją regularnie, bazując na średnich cenach docelowych z aktualnych rekomendacji. Najnowsza analiza wskazuje na wartość indeksu na poziomie 4 025 pkt.

Reklama Reklama

Jak zachowywał się indeks WIG20

W 2025 r. WIG20 wzrósł o 45,3 proc. do 3 184 pkt. W 2026 r. kontynuuje wzrosty, podążając w kierunku teoretycznej wartości wynikającej z fundamentów spółek. Wiosną z naszej analizy wynikało, że teoretyczna wartość WIG20 to niemal 3,9 tys. pkt., co wówczas implikowało 6-proc. przestrzeń do zwyżki. Indeks pokonał tę drogę w ciągu kilku miesięcy – w sierpniu przebił poziom 3,9 tys. pkt. i rósł dalej. Kilka dni temu ustanowił historyczny rekord (ponad 4 247 pkt. na zamknięciu sesji 16 X).

Po raz pierwszy odkąd liczymy indeks, jego teoretyczna wartość przewyższa rynkową. Oczywiście nie należy z tego wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Istnieje możliwość, że brokerzy będą aktualizować prognozy i wyceny dla blue chips, co automatycznie podniosłoby szacowną wartość indeksu. Ale póki co należy zachować ostrożność.

Które spółki z WIG20 mogą drożeć

Na początku 2026 r. dwanaście spółek z WIG20 było wycenianych przez analityków wyżej niż wówczas na rynku. Co ciekawe, wiosną grono niedowartościowanych firm jeszcze się powiększyło do piętnastu.

Teraz sytuacja wygląda bardziej pesymistycznie. Dwanaście spółek (czyli 60 proc. wszystkich wchodzących w skład WIG20) jest przewartościowanych, a zaledwie osiem (pozostałe 40 proc.) ma akcje wyceniane niżej niż w rekomendacjach. Są to: KGHM, Orlen, PZU, Dino, Żabka, Tauron, Kruk oraz Modivo

Warto mieć na uwadze akcje Orlenu, ze względu na dużą wagę paliwowej spółki w całym indeksie. Obecnie odpowiada ona za 14,02 proc. portfela WIG20 – więcej waży tylko PKO BP (14,24 proc.). Kurs Orlenu ma za sobą imponującą falę wzrostów. Zaczęły się w 2025 r., wtedy kurs był poniżej 50 zł. Na początku 2026 r. akcje były już wyceniane w okolicach 100 zł. Obecnie kurs przekracza 153 zł. Średnia cena docelowa z aktualnych rekomendacji implikuje zwyżkę o około 11 proc. W potencjał notowań Orlenu wierzy m.in. DM BOŚ, który w sierpniowym raporcie poprzeczkę ustawił na poziomie 180 zł. Kurs rynkowy był wówczas na poziomie zbliżonym do obecnego (około 153 zł). Analitycy DM BOŚ wskazują na dobre otoczenie makroekonomiczne dla Orlenu. Po raz kolejny podwyższyli prognozę EBITDA dla segmentu rafineryjnego na lata 2026-2028. Podwyższyli też prognozy dla innych segmentów, oceniając, że perspektywy aktywów gazowych Orlenu w 2027 r. są lepsze, niż wcześniej zakładano.

Również KGHM zyskuje na obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Obecnie akcje miedziowego koncernu są wyceniane na rynku w okolicach 314 zł. To znacznie niżej niż w raporcie DM BOŚ, gdzie cenę docelową oszacowano na 500 zł. Implikuje ona niemal 60-proc. przestrzeń do wzrostów.

Warto odnotować, że KGHM i Orlen to przykłady spółek z udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie, a właśnie takie dominują w WIG20. Z naszych szacunków wynika, że odpowiadają one łącznie za niemal 58 proc. portfela całego indeksu. Ta struktura stanowi o słabości indeksu – wprawdzie w obliczu dobrej koniunktury sektorowej poszczególne aktywa mogą ponadprzeciętnie drożeć, ale patrząc szerzej ryzyko polityczne wymusza dodatkowe dyskonto. Innymi słowy – gdyby te same spółki miały akcjonariat prywatny, byłyby przez rynek wyceniane wyżej.

Czytaj więcej Energetyka Bałtycki projekt Orlenu na finiszu. Zainstalowane wszystkie 76 turbin Największa i najbardziej zaawansowana morska farma wiatrowa w Polsce wchodzi w kolejny etap. Baltic Power ma zainstalowane wszystkie turbiny o łącz...

Branże z WIG20 pod lupą

Pod względem branżowym największy udział w WIG20 ma sektor finansowy. Banki wraz z PZU stanowią obecnie prawie 41 proc. całego portfela indeksu. Biorąc pod uwagę obecne wyceny w tej branży niekoniecznie jest to dobra wiadomość. Większość banków ma już za sobą mocną falę wzrostów i jest wyceniana wyżej niż w rekomendacjach. I choć sektor kusi wysokimi dywidendami, to nie widać wielu mocnych przesłanek, które mogłyby teraz zachęcać do przeważania banków w portfelu.

Marcin Materna, dyrektor działu analiz BM Banku Millennium uważa, że dwie dominujące w WIG20 branże – czyli banki i paliwa – tracą impet.

– Moim zdaniem nie należy się spodziewać dalszych spektakularnych wzrostów – uważa ekspert. Oczekuje kilku spokojnych miesięcy na warszawskiej giełdzie, bo nie widać branż, które mogłyby być paliwem do dalszych wzrostów. Ewentualnie poza handlem.

Rosnące PKB i solidna konsumpcja sprzyjają spółkom handlowym, ale na razie ich udział w indeksach giełdowych nie jest jeszcze na tyle duży, aby mogły przesądzić o ruchach całych wskaźników. Choć z drugiej strony warto mieć na uwadze, że rola handlu na GPW w ostatnich latach mocno wzrosła. W samym WIG20 mamy teraz de facto sześć spółek zajmujących się handlem. Przypada na nie łącznie 25,2 proc. portfela indeksu. To Allegro, Dino, Modivo, LPP, Pepco i Żabka.

Z tym że ta ostatnia niedługo może indeks opuścić. Trwa wezwanie do sprzedaży jej akcji ogłoszone przez kanadyjską grupę Alimentation Couche-Tard. Zapisy zostały niedawno przedłużone do 2 grudnia. Inwestor oferuje 32 zł za akcję. Kurs rynkowy ustabilizował się na takim właśnie poziomie. Jeśli Żabka zniknie z giełdy, w WIG20 zastąpi ją prawdopodobnie Benefit Systems.