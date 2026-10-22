Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki sprawiły, że Nasdaq zdominował rynek pierwotnych ofert publicznych (IPO).

Jaką strategiczną przewagę w rywalizacji o spółki daje giełdzie jej flagowy indeks Nasdaq-100.

Przed jakimi wyzwaniami stoi NYSE w obliczu rosnącej przewagi rywala i nowej konkurencji.

Jak tegoroczne debiuty w USA wypadają na tle globalnego rynku ofert publicznych.

Na giełdzie Nasdaq doszło od początku 2026 r. do debiutów 59 spółek, które zebrały łącznie niemal 119,48 mld dolarów w tradycyjnych IPO – wynika z danych firmy Dealogic. W tym czasie na NYSE doszło do 32 ofert publicznych, w ramach których pozyskano łącznie 20,39 mld USD. Zapowiada się więc na to, że tegoroczna różnica między łącznymi wartościami ofert na tych giełdach będzie rekordowa. Mocno przyczyniło się do tego czerwcowe IPO firmy SpaceX, warte aż 86,25 mld USD. Przepaść pomiędzy Nasdaqiem a NYSE jeszcze się pogłębi, jeśli spółka Anthropic zdoła przed końcem roku przeprowadzić wielkie IPO.

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Rosnący dystans Nasdaq do NYSE

Z danych Dealogic wynika, że giełda Nasdaq ma przewagę w wartości przyciąganych debiutów nieprzerwanie od 2019 r. W zeszłym roku była ona jednak dużo mniejsza – sięgała około 6 mld USD, a w 2024 r. była nieznaczna. Bardzo udane dla Nasdaqa były 2020 i 2021 r. W pierwszym przypadku giełda ta przyciągnęła debiuty warte 54,4 mld USD, a w drugim 95 mld USD, podczas gdy na NYSE przeprowadzono wówczas IPO warte łącznie odpowiednio: 30,65 mld USD i 95 mld USD. Ostatnim IPO o wartości co najmniej 5 mld USD, które NYSE wygrała w rywalizacji z Nasdaqiem, był debiut Ubera w 2019 r.

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Według "The Wall Street Journal" niektórzy przedstawiciele NYSE prywatnie narzekają, że decyzja Nasdaqa o szybkim włączaniu dużych, nowo debiutujących spółek (takich jak SpaceX) do popularnego indeksu Nasdaq-100 sprawiła, że rywalizacja o oferty stała się niemal niemożliwa. Przed debiutem SpaceX Nasdaq zatwierdził zmianę przepisów, która pozwala dużym spółkom wchodzić do indeksu Nasdaq-100 już po 15 sesjach od debiutu, zamiast czekać na to nawet rok. Krok ten daje impuls kursom akcji i zapewnia stałą bazę stabilnych akcjonariuszy dzięki funduszom typu ETF odwzorowującym ten indeks. Tymczasem NYSE uruchomiła podobny indeks NYSE 100 dopiero w zeszłym roku, czyli 40 lat po debiucie Nasdaq-100. Choć NYSE 100 również umożliwia szybki wgląd do indeksu, to nie cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Sytuację pogarsza fakt, że Texas Stock Exchange (TXSE) – niewielki, nowy podmiot próbujący rzucić wyzwanie nowojorskiemu duopolowi – rozpoczął handel tego lata i zaczyna przeciągać do siebie spółki już notowane na innych parkietach. Choć odbywa się tam mniej niż 1 proc. całego wolumenu obrotu w USA, TXSE zdołała przejąć już kilka spółek notowanych dotąd w Nowym Jorku.

Przedstawiciele NYSE kuszą jednak spółki, argumentując, że ich giełda oferuje niższą zmienność kursów oraz wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej. Rzeczniczka NYSE powołała się również na wewnętrzną analizę, z której wynika, że wyceny spółek, które przeniosły się z NYSE na Nasdaq-100, uległy skurczeniu. Rzeczniczka giełdy Nasdaq oświadczyła z kolei, że giełda „jest dumna z roli partnera pierwszego wyboru dla firm kształtujących gospodarkę innowacji”, wskazując na ekspertyzę sektorową, widoczność marki oraz działania promocyjne.

Ceny akcji spółki Nasdaq Inc. oraz właściciela NYSE – Intercontinental Exchange (ICE) – niewiele się w tym roku zmieniały. Malejąca liczba spółek giełdowych oraz niskie marże w biznesie maklerskim zmusiły obie giełdy do poszukiwania nowych obszarów wzrostu, takich jak sektor fintech czy dostarczanie danych rynkowych. Jednak pozyskiwanie dużych debiutów pozostaje dla obu giełd priorytetem, a rozgłos towarzyszący głośnym ofertom publicznym stanowi nieocenioną reklamę.

Czas debiutów na giełdzie

Według danych agencji Bloomberg od początku roku na całym świecie przeprowadzono ponad 2800 ofert publicznych (licząc te, po których akcje debiutujących spółek są już przedmiotem obrotu na giełdzie). Były one warte łącznie 349,3 mld USD. Bloomberg podaje te dane z podziałem na miejsce pochodzenia debiutujących spółek, a nie na giełdy, na których doszło do ofert publicznych. Z tych wyliczeń wynika, że spółki z Ameryki Północnej przeprowadziły IPO warte łącznie 132,42 mld USD. Wartość ofert firm azjatyckich sięgnęła 114,75 mld USD, europejskich 82,4 mld USD, latynoamerykańskich 15,85 mld USD, a bliskowschodnich i afrykańskich 4,28 mld USD. Jedno IPO SpaceX było więc warte więcej niż wszystkie oferty spółek z Europy. Polskie spółki przeprowadziły oferty opiewające łącznie na 1,86 USD.