W ostatnich miesiącach mieliśmy prawie liniowy wzrost naszych głównych indeksów z płytkimi korektami. Po takich wzrostach, każdy miesiąc jest wyzwaniem, a rynek póki co jest mocny. Sygnalizuje to, że część uczestników rynku normalizuje portfele. Patrząc na wykres WIG w długim terminie, na zakres konsolidacji od 2009 r. mogę powiedzieć, że poziom ok. 200 tys. pkt. dla WIG jest docelowym wyzwaniem. W średnim terminie, w horyzoncie roku – dwóch lat WIG może sięgnąć 200 tys. pkt. Pytanie, czy po drodze w tym rynku byka doświadczymy głębszej korekty, czy będą tylko takie płytsze korekty. Nastroje na rynku może popsuć np. agresywna Rosja czy Donald Trump atakujący ponownie Iran po wyborach połówkowych w USA.
Struktura WIG20 i WIG jest akurat teraz naszą siłą. To, jakie spółki mają największy udział w tych wskaźnikach. To, co dzieje się na rynku ropy czy gazu oraz z cenami energii elektrycznej sprzyja Orlenowi. Mocna jest PGE. Do tego dochodzi stosunkowo silny KGHM. Inwestorzy widzą powrót inflacji a to sprzyja spółkom, które są wrażliwe na inflację, czyli np. Dino. Wraca sentyment do spółek konsumenckich. Bardzo dobrze ostatnio radzi sobie Allegro, a także LPP. Nasz rynek akcji przyciąga zagraniczny kapitał. Pomimo słabości złotego WIG20 czy WIG20 liczony w USD są mocne. Na tle rynków rozwijających się zachowujemy się relatywnie dobrze, co jest konsekwencją globalnego rebalancingu. Upraszczając, ktoś sprzedaje aktywa w Korei Południowej czy Tajwanie, bo dużo zarobił i szuka innych rynków. Polska ma silną gospodarkę, relatywnie wysoki wzrost PKB i wydaje się ciekawa. Ma dobre tzw. momentum.
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Ceny akcji spółek rosną, ponieważ poprawiają się wyniki finansowe. To wspiera notowania indeksów. Moim zdaniem wyceny spółek notowanych na GPW są ciągle umiarkowane. Prognozowany wskaźnik P/E dla naszego rynku (czyli cena akcji do zysku na akcję za 12 miesięcy) jest na poziomie historycznej średniej, tj. około 11-12x. Gospodarka rośnie, wyniki spółek głównie tych dużych i średnich się poprawiają. Ale fatalnie jest w segmencie małych, czy tych najmniejszych firm, czy na rynku NewConnect. Tam nie widać poprawy wyników albo tylko wybrane spółki mają się czym pochwalić.
Można powiedzieć, że ten wzrost indeksu małych spółek bije oprocentowanie lokat bankowych, ale te główne indeksy GPW zyskały po grubo ponad 30 proc. Zastanawiam się czy nie będzie jakiegoś lekkiego schłodzenia w tych największych spółkach i czy nie odbiją te mniejsze. Może sezon wyników za III kwartał trochę ożywi sWIG80. Poprawa wyników czy lepszy outlook by im pomogły. Wśród małych spółek jest grupa takich trochę zapomnianych, które mają powiedzmy uklepany dołek, czy negatywny sentyment. Żeby to zmienić muszą pokazać lepsze wyniki, lepsze perspektywy. Trzeba cierpliwości.
Na tle Europy to jest rewelacyjny wzrost, czy bardzo dobry. Ale dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo zmniejszać, co pokazują prognozy ekonomistów. Jednak ciągle to będzie stosunkowo wysoki wzrost wśród krajów UE. Jest pozytywna korelacja między tempem wzrostu PKB i zachowaniem indeksu WIG. Pytanie, czy jest szansa na pozytywne zaskoczenia, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Jeśli by do nich doszło, to byłoby to wsparcie dla giełdy.
Wyższe wyceny spółek, mierzone m.in. wskaźnikiem P/PV (cena akcji do wartości księgowej na akcję) zachęcają do przeprowadzania IPO, do wchodzenia na giełdę. Rośnie więc szansa na większą liczbę debiutów na GPW. A to jest takie sprzężenie zwrotne. Udane debiuty przyciągają kapitał. Jak jest kapitał na rynku, to akcje w IPO się sprzedają i debiuty są udane A kapitał jest. Z początkiem roku ruszą OKI. Wydaje mi się, że rynek niedoszacowuje wpływ OKI na giełdę, na rynek kapitałowy, w szczególności co do segmentu średnich, a może przede wszystkim małych spółek. Środki zgromadzone na OKI będą wspierać też rynek IPO.
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Tak, jest szansa na kontynuację wzrostów w średnim terminie. Kapitał zagraniczny ma decydujący wpływ na koniunkturę na naszym rynku. Na razie trend wzrostowy na GPW obowiązuje. Mamy zwyżki po ścianie strachu. Oczywiście jakaś korekta może się zdarzyć. Pomimo wybuchu wojny w Iranie, pomimo wysokich notowań ropy naftowej, wzrostu rentowności obligacji itp. WIG ustanowił niedawno rekord i przebił 160 tys. pkt. Po takich wzrostach jest przestrzeń do przeceny. Ale z drugiej strony część inwestorów jest nadal niedoważonych na polskim rynku.
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