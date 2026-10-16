Ceny przeszło 52 proc. produktów rosły w USA w tempie przekraczającym 3 proc. A 35 proc. w tempie przekraczającym 4 proc. Tak „szerokiego” wzrostu nie obserwowaliśmy od maja. Dziwić nie może więc, że bezpośrednio po publikacji danych CPI rentowności amerykańskich obligacji wzrosły o 10 pb., dobijając do poziomu 5,33 proc., blisko 24-letniego szczytu. Mniej instynktowne wydaje się to, co wydarzyło się później, tzn. spadek rentowności o blisko 30 pb. – pierwsza tak silna korekta na rynku długu od wybuchu wojny w Iranie.

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Ów ruch przypisać można po części wzmożonemu transferowi kapitału z rynku akcji – zwłaszcza spółek półprzewodnikowych, które przy rosnących rentownościach obligacji stają się coraz mniej atrakcyjne pod kątem klasycznej wyceny DCF (choć to nie jedyny powód).

W kontekście spadku rentowności nie bez znaczenia wydają się także wypowiedzi M. Daly i M. Bowman, które sugerowały, że choć Fed najprawdopodobniej będzie musiał dokonać dalszych korekt w zakresie polityki monetarnej, to nie powinien się z podwyżkami spieszyć.

Fed stoi w niewdzięcznej pozycji, musząc ważyć na szali nie tylko napływające dane makroekonomiczne, ale i problemy na rynku długu oraz rynkowe obawy dot. rewolucji AI. Katalizatorem mogą być zaplanowane na kilka dni po październikowym posiedzeniu Fedu wybory połówkowe, które zredefiniują kierunek dla gospodarki USA na najbliższe dwa lata. Pomimo pogorszenia w danych zasadnym wydaje się wstrzymanie cyklu podwyżek co najmniej do grudnia.