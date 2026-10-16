Wojna na Bliskim Wschodzie wpłynęła negatywnie na rynki ropy i gazu (zakłócenia dostaw skutkujące wzrostem cen), co miało też konsekwencje w postaci wzrostu cen węgla. Choć polski rynek węgla energetycznego rządzi się nieco innymi prawami (długoterminowe relacje handlowe, powiązania kapitałowe między górnictwem a energetyką, ingerencja państwa), to jednak sygnały cenowe z rynków międzynarodowych mają pewien wpływ na kształtowanie się cen w kraju.

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Spadający popyt na węgiel energetyczny przy zbyt powolnym dostosowywaniu się do zmian przez branżę górniczą i niekontrolowanym wzroście kosztów wydobycia skutkował gwałtownym pogorszeniem sytuacji finansowej naszego sektora wydobycia węgla kamiennego. Sektor jest deficytowy od wielu lat (z krótkimi epizodami poprawy wyników), a w ostatnich latach poziom generowanych strat istotnie wzrósł. Funkcjonowanie spółek górniczych jest w dużej mierze wspierane ze środków publicznych.

Dobrą okazją do poprawy wyników branży górniczej (co pozwoliłoby zmniejszyć dotacje) będzie wzrost popytu ze strony elektrowni bazujących na węglu kamiennym i ich lepsze wyniki. Choć branża energetyczna też korzysta na wzroście cen ropy/gazu (poprzez wyższe ceny energii elektrycznej w kontraktach na 2027 r.), to jednak nie wspomina się w tym kontekście o podatku od nadmiarowych zysków. Takim parapodatkiem zapłaconym przez branżę energetyczną mogłaby być np. zgoda na wzrost cen węgla energetycznego i podzielenie się wyższą marżą ze sprzedaży energii z górnictwem.