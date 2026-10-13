Niepokój związany z Bliskim Wschodem nie słabnie, choć po ostatnim weekendzie jego epicentrum przesunęło się w stronę konfliktu pomiędzy Arabią Saudyjską i Huti.

Reklama Reklama

Poniedziałkowa sesja miała charakter typowo wyczekujący, tym bardziej że w Azji nieobecni byli inwestorzy z Japonii (obchodzący Dzień Sportu), w USA z kolei, z powodu Dnia Kolumba, zamknięty był rynek obligacji. Huti przyznali się zarówno do sobotniego, jak i niedzielnego ataku na lotnisko w Rijadzie, a prezydent USA zapowiedział, że rozważa przyłączenie się do saudyjskich uderzeń na Hutich. Nic więc dziwnego, że wzrosły obawy rynków finansowych o dalszą eskalację i rozlewanie się konfliktu na Bliskim Wschodzie, a wraz z nimi wzrósł niepokój o dalsze zakłócenia w dostawach nośników energii, w tym ropy naftowej, co może być nadal źródłem presji inflacyjnej. Obawy te odzwierciedlały w poniedziałek notowania eurodolara, który osunął się do około 1.1175, tj. w pobliże 17-miesięcznego minimum. Na kurs EUR/USD, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, wpływają także obawy o finanse publiczne Francji, które negatywnie odbijają się na wartości euro. Po piątkowym osłabieniu się złotego wobec euro , w poniedziałek sytuacja nie uległa większym zmianom: para EUR/PLN notowana była w okolicach 4.3890. Rentowności SPW zaczynały poniedziałkową sesję od spadków o około 2pb, zakończyły ją jednak wzrostami rzędu 1-2pb. W Niemczech rentowności spadły o około 1pb.