Michał Paul, CIIA, zarządzający, Superfund TFI
Indeks cen żywności FAO, który na początku 2020 r. wynosił ok. 95 pkt., w połowie 2022 r. sięgnął 160 pkt. Po wyznaczeniu dołka w 2024 r. stopniowo rósł, a w 2026 r. wzrost przyspieszył – na koniec września indeks wyniósł 136 pkt. Obejmuje 55 grup surowców i towarów rolnych z pięciu kategorii: mięso, produkty mleczne, zboża, oleje i tłuszcze oraz cukier.
Presję na ceny zwiększają napięcia na Bliskim Wschodzie i drożejące surowce energetyczne. Wysokie ceny ropy podnoszą koszty transportu, a droższy gaz, wykorzystywany do produkcji nawozów, zwiększa koszty produkcji rolnej. Dodatkowym ryzykiem jest El Niño, którego rozwijające się zjawisko może tej jesieni i zimy osiągnąć nawet siłę tzw. super El Niño. Prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo silnych zaburzeń klimatycznych przekracza 90 proc., co może przełożyć się na straty w rolnictwie i wzrost cen części produktów spożywczych.
Po okresie względnie taniej żywności wymuszonej silną konkurencją sieci handlowych i deflacją części produktów, można spodziewać się umiarkowanego wzrostu cen. Sprzyjać to będzie sklepom takim jak Dino czy Żabka. Jest jednak powód do optymizmu: prognozy wskazują na dalszy solidny wzrost polskiej gospodarki i płac w przyszłym roku. Wynagrodzenia powinny rosnąć szybciej niż ceny żywności, więc konsumenci co najmniej zachowają realną siłę nabywczą.
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