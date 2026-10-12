Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami, Superfund TFI
Kilka lat temu media szeroko opisywały, że koparki bitcoina zużywają więcej prądu niż cała Argentyna, a ta informacja wywołała powszechne oburzenie. Dziś centra danych obsługujące sztuczną inteligencję najprawdopodobniej już wyprzedzają pod tym względem sieć BTC, a oburzenia nie widać. Zapewne dlatego, że użyteczność AI jest nieporównywalnie większa niż użyteczność bitcoina.
Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji rośnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Jeśli przyjąć, że odpowiedź tekstowa czatbota zużywa jedną jednostkę energii, to wygenerowanie obrazu wymaga ok. 10 razy więcej, praca w wierszu poleceń nawet 100 razy więcej, a stworzenie wideo ok. 1000 razy więcej. Upowszechnienie agentów AI, a w dalszej perspektywie robotów humanoidalnych, oznacza kolejny skok zapotrzebowania. W efekcie rośnie pobór prądu przez centra danych.
Skalę problemu dobrze ilustrują dane z najnowszej prezentacji inwestorskiej Applied Digital. Tradycyjne szafy serwerowe z procesorami CPU pobierały 10–20 kW. W przypadku chipów Nvidii z serii Hopper (H100/H200) było to już ok. 50 kW, a przy obecnej generacji Blackwell ok. 130 kW na szafę. Prognozy są jeszcze bardziej uderzające: platforma Rubin Ultra (2027 r.) ma wymagać ok. 600 kW, a następcy architektury Feynman w 2030 r. mają wymagać nawet ok. 1,2 MW na szafę, czyli tyle, ile małe osiedle. Pojedynczy chip, który w erze CPU pobierał ok. 300 W, pod koniec dekady ma przekraczać 6000 W. Większość dzisiejszych centrów danych już teraz nie nadąża za rosnącymi wymaganiami sprzętu AI.
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