Dane napływające ze strefy euro podtrzymują scenariusz umiarkowanego ożywienia gospodarczego, jednak na razie nie przekłada się to na poprawę nastrojów na parkietach. DAX stracił w czwartek 1,2 proc. i zakończył notowania na najniższym poziomie od lipca, a mDAX kontynuuje ruch w kierunku luki pozostawionej w kwietniu. Cel wynikający z formacji trójkąta został już osiągnięty, co przy rosnącym wyprzedaniu rynku zwiększa szansę na odbicie. Tym bardziej że indeks znajduje się coraz bliżej linii trendu wzrostowego. Po drugiej stronie Atlantyku inwestorzy musieli mierzyć się z mieszanką rosnących cen ropy i realizacji zysków w sektorze technologicznym. Obawy dotyczą przede wszystkim ryzyka utrzymania presji inflacyjnej, która mogłaby opóźnić proces łagodzenia polityki monetarnej przez Fed. Niska liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wspiera wizję miękkiego lądowania gospodarki, choć słabsze tempo tworzenia miejsc pracy wskazuje na stopniowe wygaszanie wcześniejszej siły rynku zatrudnienia. Na GPW sytuacja pozostaje relatywnie spokojna. Indeksy poruszają się w lokalnych konsolidacjach, a zachowanie średnich spółek wypada korzystniej niż ich odpowiedników z Deutsche Boerse. Słabszym ogniwem pozostaje natomiast sektor bankowy. WIG-banki zakończył ostatnią sesję na najniższym poziomie od ponad miesiąca, a zwiększony obrót podczas przeceny wzmacnia argumenty podażowe. Na uwagę zasługuje strefa 25k, gdzie nakładają się na siebie poziomy wsparcia. Jednakże w średnim terminie klin i jego podstawa nadal straszą.