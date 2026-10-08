Pierwsze dni października przyniosły nowe rekordy WIG. Do środy obserwowaliśmy zatem kontynuację wyjątkowo silnej serii wzrostowej indeksu. Od dłuższego czasu korekty w ramach trendu wzrostowego na GPW pozostawały relatywnie płytkie i krótkotrwałe, w efekcie czego WIG w ostatnich miesiącach umocnił swoją pozycję w rankingu indeksów o najwyższych stopach zwrotu wśród głównych benchmarków europejskich. Podsumowując obraz rynku, możemy stwierdzić, że jesteśmy pod wrażeniem stóp zwrotu osiąganych przez WIG i WIG20, a także relatywnej siły polskiego rynku względem głównych indeksów giełd zagranicznych. Z drugiej strony zwraca uwagę względna słabość spółek skupionych w sWIG80 oraz mniejszych podmiotów.
W krótkim terminie ryzyko schłodzenia nastrojów na GPW naszym zdaniem rośnie. Analizując strukturę wzrostów WIG i WIG20, w bieżącym roku obserwujemy wyraźne odchylenie in plus indeksu WIG-Banki względem zachowania indeksu EURO STOXX Banks. Naszym zdaniem jest to jeden z sygnałów ostrzegawczych, przemawiających za większą ostrożnością przy zakładaniu dalszego, niezakłóconego wzrostu dla WIG20. Dodatkowo niebawem wejdziemy w okres poprzedzający kolejne wybory w Polsce, co zapewne będzie sprzyjało pojawianiu się w debacie publicznej nowych propozycji o charakterze społecznym i podatkowym. Jednym z czynników ryzyka dla globalnych rynków akcji pozostaje napięta sytuacja na rynkach długu w wybranych krajach UE oraz w USA. Naszym zdaniem nie należy wykluczać, że niedawne działania Departamentu Skarbu USA ingerujące w funkcjonowanie rynku mogą również w kolejnych okresach stanowić jeden z istotniejszych czynników wpływających na zachowanie inwestorów. Mamy bowiem do czynienia z okresem wysokich deficytów fiskalnych w wielu krajach G20, a polityka pieniężna oraz zarządzanie długiem publicznym są w coraz większym stopniu determinowane przez koszty jego obsługi.
W średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym jednym z istotnych czynników wspierających pozytywne nastawienie do polskiego rynku akcji pozostaje planowane wdrożenie Oszczędnościowych Kont Inwestycyjnych (OKI). Nowe rozwiązanie może stać się jednym z kluczowych impulsów wzmacniających krajowy popyt na instrumenty rynku kapitałowego. W naszym odczuciu oczekiwany wpływ tego rozwiązania jest już jednak w znacznym stopniu uwzględniony w wycenach spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Nadal czekamy na wyraźniejsze impulsy wzrostowe w segmencie spółek z sWIG80 oraz mniejszych podmiotów. Transmisja fali optymizmu i napływu kapitału do tej części rynku wciąż nie odpowiada historycznemu obrazowi, który wskazywałby na bardziej zaawansowaną fazę hossy na GPW.
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