Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki sprawiają, że amerykańskie indeksy giełdowe ustanawiają rekordy pomimo rosnących rentowności obligacji.

Dlaczego boom na sztuczną inteligencję sprawił, że akcje gigantów technologicznych są postrzegane jako bezpieczna inwestycja.

Co stoi za rosnącą siłą amerykańskiego dolara i jakie ma to przełożenie na kurs euro oraz złotego.

Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 wrócił do ustanawiania rekordów. We wtorek przebił szczyt z 13 sierpnia i po raz pierwszy w historii zamknął się powyżej poziomu 7800. Od początku roku zyskał już 14 proc. Rekordowo wysoko znalazł się również Nasdaq Composite, który zyskał od początku stycznia prawie 19 proc. i przebił poziom 27,7 tys. pkt. Do ustanowienia rekordów indeksów z Wall Street doszło zaledwie dzień po tym, jak rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5,3 proc., osiągając poziomy niewidziane od 2002 roku.

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– W ostatecznym rozrachunku ropa i rentowności obligacji mogą być skorelowane, ale tak samo rynek akcji i zyski. A jeśli zyski są, a były, rynek akcji będzie odporny, nawet jeśli sytuacja gospodarcza jest nieco bardziej niejednoznaczna – twierdzi Shawn Snyder, strateg ekonomiczny w Potomac Fund Management.

AI ciągnie hossę

Zwyżki na amerykańskich giełdach napędzane są obecnie głównie przez spółki technologiczne, które korzystają z boomu na sztuczną inteligencję. Tak zwana Wspaniała Siódemka, czyli Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Tesla, stanowi ponad 34 proc. kapitalizacji rynkowej S&P 500. Giganci AI urośli do tak ogromnych rozmiarów, że wielu inwestorów uznaje ich akcje za odporne na skutki wyższych stóp procentowych. Duże spółki technologiczne tradycyjnie znane były jako firmy bogate w gotówkę i stosunkowo wolne od długów.

– Ludzie rozglądają się i mówią: „Które obszary rynku mogą to przetrwać?”. Technologia jest w pewnym sensie postrzegana niemal jako defensywna – zauważa Keith Lerner, główny doradca inwestycyjny w Truist Advisory Services.

Amerykański rynek akcji mocno więc korzysta na tym, że USA są (wraz z Chinami) liderem rozwoju sztucznej inteligencji.

– Kiedy traderzy robią sobie przerwę od szumu, który ich otacza – a w ostatnich miesiącach był on w większości negatywny – i przyglądają się bliżej temu, co dzieje się na rynkach, staje się jasne, że amerykański rynek akcji jest najlepszym miejscem do ulokowania pieniędzy w porównaniu z innymi lokalizacjami. Trudno polemizować z w większości pozytywnym stosunkiem ryzyka do zysku, jaki obserwujemy od wielu dekad – wskazuje JJ Kinahan, starszy wiceprezes Cboe Global Markets ds. inwestycji detalicznych i alternatywnych.

Czas aprecjacji

„Wiatr w żagle” złapała również amerykańska waluta. Euro stało się na początku tygodnia najsłabsze od 17 miesięcy wobec dolara. (W poniedziałek kurs EUR/USD zszedł do 1,116 USD, a w środę po południu wynosił 1,117 USD) Indeks dolara – mierzący siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka walut partnerów handlowych USA – zyskał od styczniowego dołka już ponad 6 proc., a od początku roku ponad 4 proc. Euro straciło od początku stycznia 4,8 proc. wobec dolara, a złoty osłabł w tym czasie o 8,4 proc. Przyczyniły się do tego m.in. obawy dotyczące sytuacji gospodarczej we Francji oraz oczekiwania dotyczące polityki Europejskiego Banku Centralnego i Fedu.

– W przestrzeni FX dolar działa kontracyklicznie, przyciągając przepływy bezpiecznej przystani, gdy inne klasy aktywów wyprzedają się – twierdzi Kathleen Brooks, szefowa działu analiz w XTB.

Do sporego umocnienia dolara doszło we wrześniu. Dane CFTC (jednego z amerykańskich urzędów regulacji rynku) sugerują, że inwestorzy obstawiający przyszłe umocnienie dolara zwiększyli swoje pozycje ponad trzykrotnie w ciągu ostatniego miesiąca, przy czym w samym zeszłym tygodniu spekulacyjne pozycjonowanie wzrosło o 39 proc.

– Rynek nie postrzega wyższych rentowności napędzanych deficytami jako negatywu dla dolara, o ile inflacja i ryzyko niewypłacalności pozostają pod kontrolą – wskazuje Steven Englander, jeden z szefów działu badań walutowych w Standard Chartered. Jego zdaniem to, że Kevin Warsh, prezes Fedu, mówił pozytywnie o sile gospodarki USA na konferencji po wrześniowej podwyżce stóp, usunęło obawy o deprecjację dolara.

Są też jednak waluty, które od początku roku mocno zyskały wobec dolara. Należą do tej grupy m.in.: peso kolumbijskie (+16,5 proc.), real brazylijski (+9,5 proc.), won południowokoreański (+7,4 proc.), korona norweska (+5,1 proc.) i juan chiński (+4,2 proc.).