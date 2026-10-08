Nowojorski indeks giełdowy S&P 500 wrócił do ustanawiania rekordów. We wtorek przebił szczyt z 13 sierpnia i po raz pierwszy w historii zamknął się powyżej poziomu 7800. Od początku roku zyskał już 14 proc. Rekordowo wysoko znalazł się również Nasdaq Composite, który zyskał od początku stycznia prawie 19 proc. i przebił poziom 27,7 tys. pkt. Do ustanowienia rekordów indeksów z Wall Street doszło zaledwie dzień po tym, jak rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA przekroczyła 5,3 proc., osiągając poziomy niewidziane od 2002 roku.
– W ostatecznym rozrachunku ropa i rentowności obligacji mogą być skorelowane, ale tak samo rynek akcji i zyski. A jeśli zyski są, a były, rynek akcji będzie odporny, nawet jeśli sytuacja gospodarcza jest nieco bardziej niejednoznaczna – twierdzi Shawn Snyder, strateg ekonomiczny w Potomac Fund Management.
Zwyżki na amerykańskich giełdach napędzane są obecnie głównie przez spółki technologiczne, które korzystają z boomu na sztuczną inteligencję. Tak zwana Wspaniała Siódemka, czyli Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft i Tesla, stanowi ponad 34 proc. kapitalizacji rynkowej S&P 500. Giganci AI urośli do tak ogromnych rozmiarów, że wielu inwestorów uznaje ich akcje za odporne na skutki wyższych stóp procentowych. Duże spółki technologiczne tradycyjnie znane były jako firmy bogate w gotówkę i stosunkowo wolne od długów.
– Ludzie rozglądają się i mówią: „Które obszary rynku mogą to przetrwać?”. Technologia jest w pewnym sensie postrzegana niemal jako defensywna – zauważa Keith Lerner, główny doradca inwestycyjny w Truist Advisory Services.
Amerykański rynek akcji mocno więc korzysta na tym, że USA są (wraz z Chinami) liderem rozwoju sztucznej inteligencji.
– Kiedy traderzy robią sobie przerwę od szumu, który ich otacza – a w ostatnich miesiącach był on w większości negatywny – i przyglądają się bliżej temu, co dzieje się na rynkach, staje się jasne, że amerykański rynek akcji jest najlepszym miejscem do ulokowania pieniędzy w porównaniu z innymi lokalizacjami. Trudno polemizować z w większości pozytywnym stosunkiem ryzyka do zysku, jaki obserwujemy od wielu dekad – wskazuje JJ Kinahan, starszy wiceprezes Cboe Global Markets ds. inwestycji detalicznych i alternatywnych.
„Wiatr w żagle” złapała również amerykańska waluta. Euro stało się na początku tygodnia najsłabsze od 17 miesięcy wobec dolara. (W poniedziałek kurs EUR/USD zszedł do 1,116 USD, a w środę po południu wynosił 1,117 USD) Indeks dolara – mierzący siłę amerykańskiej waluty wobec koszyka walut partnerów handlowych USA – zyskał od styczniowego dołka już ponad 6 proc., a od początku roku ponad 4 proc. Euro straciło od początku stycznia 4,8 proc. wobec dolara, a złoty osłabł w tym czasie o 8,4 proc. Przyczyniły się do tego m.in. obawy dotyczące sytuacji gospodarczej we Francji oraz oczekiwania dotyczące polityki Europejskiego Banku Centralnego i Fedu.
– W przestrzeni FX dolar działa kontracyklicznie, przyciągając przepływy bezpiecznej przystani, gdy inne klasy aktywów wyprzedają się – twierdzi Kathleen Brooks, szefowa działu analiz w XTB.
Do sporego umocnienia dolara doszło we wrześniu. Dane CFTC (jednego z amerykańskich urzędów regulacji rynku) sugerują, że inwestorzy obstawiający przyszłe umocnienie dolara zwiększyli swoje pozycje ponad trzykrotnie w ciągu ostatniego miesiąca, przy czym w samym zeszłym tygodniu spekulacyjne pozycjonowanie wzrosło o 39 proc.
– Rynek nie postrzega wyższych rentowności napędzanych deficytami jako negatywu dla dolara, o ile inflacja i ryzyko niewypłacalności pozostają pod kontrolą – wskazuje Steven Englander, jeden z szefów działu badań walutowych w Standard Chartered. Jego zdaniem to, że Kevin Warsh, prezes Fedu, mówił pozytywnie o sile gospodarki USA na konferencji po wrześniowej podwyżce stóp, usunęło obawy o deprecjację dolara.
Są też jednak waluty, które od początku roku mocno zyskały wobec dolara. Należą do tej grupy m.in.: peso kolumbijskie (+16,5 proc.), real brazylijski (+9,5 proc.), won południowokoreański (+7,4 proc.), korona norweska (+5,1 proc.) i juan chiński (+4,2 proc.).
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