10:30 Zagraniczni brokerzy niepodpięci do WATS?

To co rzuca się dzisiaj w oczy to stosunkowo niska aktywność inwestorów na początku notowań. Wśród uczestników rynku zaczęły się pojawiać teorie o tym, że zagraniczni brokerzy nie podpięli się do systemu. Na razie jednak sygnały z domów maklerskich nie potwierdzają, aby faktycznie pojawił się taki problem.

09:55 Maklerzy o WATS: jest lepiej niż się można było spodziewać

Godzina sesji z nowym systemem WATS za nami. Pierwsze spostrzeżenia maklerów są optymistyczne. „Początek wygląda obiecująco. Wszystko działa bez problemów” - mówi „Parkietowi” jeden z brokerów. „Jest naprawdę dobrze” - wtóruje mu kolejny.

09:31 Na razie sytuacja na giełdzie pod kontrolą

Co prawda pierwsze utyskiwania w mediach społecznościowych na nowy system transakcyjny WATS się pojawiają, ale raczej dotyczą to nowych zasad, które zaczęły obowiązywać, a nie działania samego systemu. Na ten moment wygląda na to, że działa on bez zarzutów.

09:03 Handel na GPW wystartował

Poniedziałkowy handel na krajowej giełdzie ruszył. Indeks WIG20 wystartował na blisko 0,5-proc. plusie.

09:00 Pierwsza nowości WATS

Jeszcze przed startem notowań inwestorzy odczuli start systemu WATS. W nowym systemie podczas aukcji otwarcia, aukcji zamknięcia i równoważenia pełny arkusz zleceń nie będzie publikowany.

08:54 Sesja ruszy o godz. 9.00

Wygląda na to, że wszystko na razie idzie zgodnie z planem. GPW poinformowała, że start notowań ruszy punktulanie o godz. 9.00. " Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie potwierdza pomyślne zakończenie procesu migracji do systemu transakcyjnego GPW WATS. Notowania instrumentów finansowych na wszystkich rynkach prowadzonych przez GPW rozpoczynają się zgodnie z planem 5 października o godz. 9:00 (rynek derywatów o 8:45). Kolejny komunikat został zaplanowany na godz. 12:00" - brzmi komunikat GPW.

Poniedziałkowa sesja będzie historyczna i to niezależnie od tego, jak będą zachowywać się indeksy. Wszystko za sprawą startu nowego systemu transakcyjnego na GPW – WATS.