Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wybory czekają nas w IV kwartale.

Dlaczego oczy inwestorów zwrócone są na USA.

Jak mogą zareagować rynki.

Czy będą wybory w Ukrainie.

Światowy kalendarz wyborczy do końca 2027 r. obejmuje trzy odrębne kategorie ryzyka: wydarzenia o znaczeniu systemowym w skali globalnej, regionalne spory o model prowadzenia polityki oraz wybory lokalne, które służą przede wszystkim jako barometr polityki krajowej.

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„O reakcji rynków w mniejszym stopniu przesądzą etykiety ideologiczne niż zdolność do stabilnego rządzenia, wiarygodność fiskalna, poszanowanie ograniczeń instytucjonalnych i sprawność wdrażania polityki” – czytamy w raporcie DM BOŚ (sporządzonym i dystrybuowanym po raz pierwszy 23 września).

Jakie wybory będą w IV kwartale

W opinii ekspertów wybory środka kadencji w USA pozostają wydarzeniem o największym znaczeniu dla światowych rynków, choć Kongres nie pozbawi władzy wykonawczej swobody działania w obszarze ceł, regulacji, imigracji i polityki zagranicznej.

Czytaj więcej Inwestycje Konrad Ryczko, DM BOŚ: Korekta tak, koniec hossy nie Pretekstów do korekty jest bardzo dużo. Hossa to wspinaczka po ścianie strachu i wydaje mi się, że również w najbliższych dekadach ten schemat spec...

Najważniejszym źródłem ryzyka poza USA jest Francja. Tam najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem jest zwycięstwo kandydata Zjednoczenia Narodowego w wyborach prezydenckich. Kluczowe będzie jednak to, czy prezydent uzyska również poparcie parlamentarne.

Z kolei Brazylia i Argentyna oferują największą asymetrię wśród rynków wschodzących. W przypadku Brazylii wynik będzie oddziaływał przede wszystkim przez dynamikę długu, krajowe stopy procentowe i kurs walutowy. Natomiast w Argentynie wybory to referendum w sprawie kontynuacji reform, normalizacji sytuacji kredytowej państwa i reżimu walutowego.

DM BOŚ wskazuje, że arytmetyka koalicyjna dominuje natomiast we Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Rynki skoncentrują się na ugrupowaniach, które mogą przesądzić o większości: National Future we Włoszech, partiach prawicy narodowej w Polsce oraz Vox w Hiszpanii. Największa partia może wygrać wybory, nie zdobywając zaufania inwestorów.

Z kolei Serbia jest najważniejszym nowym elementem mapy ryzyka. Przedterminowe wybory 25 października 2026 r. mogą przesądzić o ciągłości obecnego układu władzy, kursie wobec UE i poziomie ryzyka w regionie Bałkanów. Również wybory na Słowacji w 2027 r. są niedocenianym testem wiarygodności fiskalnej i geopolitycznej Europy Środkowo-Wschodniej.

Czy na Ukrainie będą wybory

Analitycy wymieniają, że w czwartym kwartale nastąpi silna koncentracja wydarzeń: Brazylia, Łotwa, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Bułgaria, Izrael, USA, RPA i Tajwan głosują w okresie zaledwie dwóch miesięcy.

Z kolei wybory w Ukrainie i ewentualne wybory parlamentarne we Francji pozostają warunkowymi zdarzeniami o potencjalnie dużym wpływie na rynki. Wybory w Ukrainie nie są obecnie ujęte w kalendarzu wyborczym. Gdyby zawieszenie broni pozwoliło przeprowadzić wybory w 2027 r., natychmiast stałyby się one jednym z trzech najważniejszych wydarzeń politycznych w Europie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niejednokrotnie wypowiadał się, że przeprowadzenie wyborów w czasie trwającej wojny z Rosją wiązałoby się z ogromnym ryzykiem i mogłoby doprowadzić do głębokich podziałów w społeczeństwie. Podkreślał, że priorytetem jest zakończenie wojny i zachowanie przez Ukrainę niepodległości. Wojna trwa od 24 lutego 2022 r.